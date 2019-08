Von der guten Stube zum Backhaus

Horstedter Heimatverein besteht seit 25 Jahren

+ Wissen gut über die Geschichte des Heimatvereins Bescheid: Jürgen Schlobohm (v.l.), Sven Ziehlke, Hartmut Schweminski und Hans-Werner Rethmeier.

Horstedt - Von Antje Holsten-körner. In diesem Jahr feiert der Horstedter Heimatverein sein 25-jähriges Bestehen. „Dass es im Jahr 1994 zur Gründung kam, haben wir in einem hohen Maße Sarina Tappe, der damaligen Geschäftsführerin des Rotenburger Heimatbundes, zu verdanken“, betont Jürgen Schlobohm, viele Jahre Vorsitzender des Vereins. Hintergrund: Als früherer Leiter des Rotenburger Bauhofes hatte er oft Kontakt zu Tappe, denn auf dem Gelände in Rotenburg gab es immer wieder Arbeiten zu verrichten. „Sie riet mir im Herbst 1993, doch in Horstedt einen Heimatverein zu gründen“, erinnert sich Schlobohm.