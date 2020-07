„Sottrum 2030“: Die Bürger haben gesprochen, und viele wollen keine Stadt

von Matthias Röhrs

Sottrum – Es wird weiter viel geredet. Mit jedem Wort und mit jedem Satz zum Thema kommt man in Sottrum dem Entwicklungskonzept „Sottrum 2030“ ein bisschen näher. So auch am Montagabend, als Planer Ulrich Berdings vom Büro „plan zwei“ aus Hannover eine Viertelstunde lang dem Rat erläuterte, was eigentlich bei der jüngsten Öffentlichkeitsbeteiligung herausgekommen ist. Die ist bekanntermaßen ein wenig improvisierter gewesen als geplant. Covid-19 lässt grüßen, und so konnten die Sottrumer nur online oder bei einem Infonachmittag am Heimathaus mitteilen, was sie von den beiden vorgeschlagenen Szenarien – Sottrum entwickelt sich als großes Dorf weiter oder wird städtischer – halten.