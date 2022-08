Abzeichen und „Arschbomben“: Große Nachfrage nach Schwimmkursen im Sottrumer Freibad

Von: Nina Baucke

Das Sottrumer Freibad bietet Schwimmkurse an. © Baucke

Zwei Jahre Pandemie machen sich auch bei den Schwimmfähigkeiten vieler Kinder bemerkbar. Das Sottrumer Freibad bietet daher in diesen Ferien wieder mehrere Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an – und hat mit einer großen Nachfrage zu tun.

Sottrum – Prustend erreicht das Mädchen die Wasseroberfläche und schwimmt zurück Richtung Startblock. „Das war richtig gut“, lobt Schwimmmeister Henry Kraft, der am Rand des Beckens im Sottrumer Freibad steht. „Beim nächsten Mal stoß dich noch mehr vom Rand ab, dann schaffst du noch mehr.“ Streckentauchen ist angesagt, als Training für das nächste Schwimmabzeichen. Auf der Bahn daneben sieht Krafts Kollege Patrick Wallbaum zu, wie drei Jungen Meter um Meter zurücklegen. „Das war fantastisch“, sagt er, als sie ebenfalls am Beckenrand anschlagen.

Gut zehn Kinder sind an diesem Nachmittag im Becken des Freibads unterwegs, allerdings nicht, um einfach nur ein bisschen Abkühlung von den Sommertemperaturen zu bekommen, sondern um unter Aufsicht an ihren Schwimmfähigkeiten zu arbeiten. Es ist der offene Kurs, ein Angebot, dass allen Kindern, die bereits Schwimmen können, während der Ferien mehrmals pro Woche jeweils ab 13 Uhr zur Verfügung steht. Etwa zehn bis 30 Kinder sind es, die die Gelegenheit nutzen, um Abzeichen abzulegen. „Es steht den Eltern frei, wann ihre Kinder hier teilnehmen“, sagt Kraft, während Wallbaum am anderen Ende des Beckens den jungen Schwimmern eine kurze Pause für ein paar „Arschbomben“ gewährt, bevor es ans Tieftauchen geht. „Wenn sie in den Ferien mal eine oder zwei Wochen wegen Urlaub aussetzen und dann wieder einsteigen, macht das nichts“, so Kraft.

Zwei junge Teilnehmer des Schwimmkurses im Sottrumer Freibad genießen die „Arschbomben“-Pause. © Baucke

Nur mit Anmeldung dagegen läuft es bei den kostenpflichtigen Anfängerkursen vormittags: Die gehen über insgesamt zehn bis zwölf Stunden. „Dafür haben wir dann auch eine weitere Kollegin hier“, erklärt Kraft. Diese Kurse bietet das Sottrumer Freibad zwar in jedem Jahr an, in diesem Jahr lief es trotzdem etwas anders: „Es gab in diesem Jahr schon einen sehr frühen Kurs, der nach Alter zusammengestellt wurde, damit Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren nach zwei Jahren Pandemie endlich ins Wasser kommen und für den Schwimmunterricht in den Schulen vorbereitet sind“, erklärt die Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt. „Es gibt einen großen Nachholbedarf, daher übersteigt die Nachfrage das Angebot.“ Die Pandemie sei bei den Kindern stark zu spüren. „Es wird langsam etwas besser, aber gerade nach zwei Jahren mit relativ wenig Kontakten ist der Schritt in einen Kurs, in dem man etwas wirklich alleine neu erlernen muss ohne eine Kontaktperson schwer.“ Dazu komme, dass viele Kinder erst in den Kursen ihre ersten Schritte in einem Schwimmbad machen. „Voher war oft wenig bis keine Möglichkeit vorhanden, ein Frei- oder Hallenbad zu besuchen“, so Wendt.

Bei uns kommt keiner zu kurz, es wird niemand aufgrund seiner Nationalität bevorzugt oder benachteiligt.

Auch Kraft sieht da bei vielen Kindern Defizite: „Aber wir sind hier noch in einer Gegend, in der Eltern auch mal selber mit ihren Kindern Schwimmen üben. Allerdings verlassen sich andere wiederum auf die Schulen.“ Unter denen sind es allerdings nur die Oberschule Sottrum und die Grundschule Horstedt, die gezielt für den Schwimm-unterricht auf das Sottrumer Freibad setzen. „Natürlich geht es dann auch um die Baderegeln, aber zum Beispiel bei den Grundschülern erzählen wir auch etwas über unseren Beruf“, so Kraft. In den Ferien ist es enger: „Leider haben wir nur ein begrenztes Zeitbudget – und das haben wir ausgereizt.“

Henry Kraft erklärt die richtige Schwimmtechnik. © Baucke

Dementsprechend gab es eine Warteliste, diese ist aktuell allerdings geschlossen, „aber wir hatten es auch schon, dass wir die Liste abtelefoniert und die Leute dann nicht erreicht haben. Dann ist das nicht mehr unsere Sorge. Vielleicht bekommen wir daher auf der anderen Seite noch Kinder mit, die auf der Warteliste stehen“, sagt Kraft. Was ihm sehr wichtig ist: „Bei uns kommt keiner zu kurz, es wird niemand aufgrund seiner Nationalität bevorzugt oder benachteiligt.“ Das macht mit Blick auf in der Samtgemeinde kursierende Gerüchte auch Wendt deutlich: „Es gibt weder eigene Kurse für ukrainische Kinder noch werden sie bevorzugt behandelt. Wenn hier Kinder aus der Ukraine bei den Anmeldungen dabei sind, werden sie in die normalen, von uns Angebotenen Kurse mit allen anderen Kindern zusammen aufgenommen.“ Natürlich gibt es auch immer wieder Erwachsene, die für sich um einen Schwimmkurs anfragen. „Aber bei uns haben auf jeden Fall erst einmal die Kinder Vorrang“, betont Kraft.

Er fängt an, die Tauchringe einzusammeln, die noch am Beckenrand liegen, auch sein Kollege Wallbaum entlässt nun seine Schützlinge aus dem Schwimmbecken. „Ja, ihr dürft jetzt springen“, heißt es von den beiden Schwimmmeistern in Richtung der Kinder, die sofort danach auf den Sprungturm zulaufen: Es gibt noch einmal „Arschbomben“-Nachschlag.