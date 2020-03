Eine der größten Investitionen in der Gemeinde Reeßum wird die anstehende Dachsanierung des alten Schulgebäudes in Taaken, die der Gemeinderat mit dem Haushalt auf den Weg bringen will. Foto: Daus

Reeßum - Von Matthias Daus. Der aktuelle Haushalt der Gemeinde Reeßum sieht wieder einige große Investitionen vor und liegt somit in einem jahrelangen Trend, wie Bürgermeister Marco Körner während der Sitzung des Reeßumer Gemeinderats belegte. Einer der größten anstehenden Posten ist dabei die Sanierung des Dachs des alten Schulgebäudes.

Im Ergebnishaushalt der Gemeinde Reeßum stehen Einnahmen von etwa 1,8 Millionen Euro Ausgaben von 1,7 Millionen Euro gegenüber. Rein rechnerisch bleibt am Ende ein Plus von 17 600 Euro. „Das mag auf den ersten Blick recht gut klingen“, erläuterte der Bürgermeister. „Aber genau genommen können wir damit keine ganz großen Sprünge machen.“ Dafür geht man allerdings bei den Investitionsmaßnahmen in die Vollen: Insgesamt 1 151 500 Euro werden für 2020 veranschlagt, um die Maßnahmen umzusetzen oder auf den Weg bringen zu können.

Große Posten sind dabei die Dachsanierung des Spielkreises in Taaken, die mit 128 000 Euro zu Buche schlägt, ebenso der Bau eines Radweges von Schleeßel nach Platenhof (210 000 Euro) oder der Ankauf von Bauland für Wohnungsbau, für den die Gemeinde 419 500 Euro veranschlagt. Wobei Ratsmitglied Herbert Cordes sich daran störte, dass diese Summe komplett im Haushalt für 2020 als Belastung ausgewiesen wird, da durch Grundstücksverkäufe in Zukunft eine Refinanzierung zu erwarten sei. Da diese Verkäufe erst 2021 erwartet würden, und man bis dahin nicht mit verlässlichen Zahlen arbeiten könne, sah der Bürgermeister die Veranschlagung als gerechtfertigt an.

Die Ausgaben im Investitionsbereich würden durch Einnahmen wie beispielsweise beantragte Fördergelder gemindert. So ergebe sich eine Investitionssumme von 755 000 Euro. Finanziert wird das Ganze durch den Kontostand der Gemeinde von 453 330 Euro am Jahresende 2019, den Überschuss des Ergebnishaushaltes und einer Kreditermächtigung von 500 000 Euro aus dem vergangenen Jahr. „Das Zahlenwerk gilt natürlich nur, wenn wir alles umsetzen, was wir geplant haben. Sollten finanzielle Aufwendungen notwendig werden, die nicht im Haushalt stehen, dann müssen wir sehen, was wir im Ausgleich dafür in diesem Jahr nicht umsetzen werden“, so Körner. Letztlich stimmten die Gemeinderatsmitglieder dem Haushalt bei einer Enthaltung zu.

Um aufzuzeigen, dass die Gemeinde Reeßum in den vergangenen Jahren nicht untätig war, präsentierte Körner eine Aufstellung der Investitionen seit 2016, die sich auf insgesamt 4,2 Millionen Euro belaufen.

Von denen hat die Gemeinde knapp 2,9 Millionen Euro aus eigenen Mitteln gestemmt. „Ein großer Teil hatte dabei mit der Dorferneuerung zu tun“, so Körner. „Diese läuft bald aus.“ Was einerseits schade sei, weil viele Fördermöglichkeiten wegfielen, auf der anderen Seite sei dann weniger Kapital gebunden und die Gemeinde wieder flexibler.

Personell gab es eine Änderung auf Gemeindeebene. Der bisherige Wegemeister Manfred Hops legt sein Amt nach achtjähriger Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nieder. Körner würdigte Hops als fleißigen und gewissenhaften Arbeiter, der seine Aufgabe stets einwandfrei ausgeführt hatte. „Und wie es ist, wenn jemand geht, gibt es in der Regel einen Neuen“, verkündete Körner. Diesen hatte Ratsmitglied Marco Bruns nach langer Suche in Schleeßel ausfindig gemacht. Neuer Wegemeister wird zukünftig Landwirt Matthias Hops, der sich nach eigenen Aussagen schon auf seine zukünftige Tätigkeit freut.

Auch um den aktuellen Stand des Radweges von Schleeßel nach Platenhof ging es in der Sitzung. Dort sind die Tiefbauarbeiten ausgeschrieben, die Submission ist noch für März geplant. „Ich denke, dass wir im April mit den Baumaßnahmen beginnen können“, sagte Reeßums Bürgermeister. Die Dachsanierung des Sporthauses in Taaken könne bei besseren Witterungsverhältnissen beginnen und die Maßnahme für den Spielkreis ist in der Planungsphase. Für die anstehenden Straßensanierungsarbeiten und Beleuchtungsmaßnahmen werde eine Reihenfolge erarbeitet, nach der die notwendigen Maßnahmen abgearbeitet werden können. Einer Anfrage der dörflichen Jugend, das Mehrzweckgebäude als Treffpunkt zu nutzen, stand der Rat positiv gegenüber.