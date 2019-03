Theater-Stück „Wachen! Wachen!“ begeistert das Publikum

Sottrum - Von Antje Holsten-Körner. „Es war ein großartigen Abend“, schwärmte Ferdinand Pahls, Schulleiter des Sottrumer Gymnasiums, nach der Premiere von „Wachen! Wachen!“. Damit schloss er sich den begeisterten Zuschauern an, die den Oberstufenschülern nicht enden wollenden Applaus gespendet hatten.

Nicht nur Fantasy-Fans kommen bei dem mit Skurrilität und Wortwitz gespickten Stück auf ihre Kosten, das Lehrer Orphéo Dominique Hipp nach dem beliebtesten Roman aus der „Scheibenwelt“-Reihe von Bestsellerautor Terry Pratchett für die Oberstufe der Wiestegemeinde adaptiert hatte. Der Pädagoge agierte außerdem als Regisseur, Licht- und Tontechniker sowie Bühnenbauer und übernahm die Sprechrolle des Drachens. Dieser Drache hatte in der Geschichte in der mittelalterlichen Stadt Ankh-Morpork das Kommando übernommen und versetzt die Bewohner in Angst und Schrecken.

+ Unter Alkoholeinfluss ist die Nachwache mitunter streitlustig. © Röhrs Dabei wollte doch die geheime Bruderschaft, die den Drachen durch eine magische Zeremonie heraufbeschworen hatte, das Tier durch einen Drachentöter wieder verschwinden lassen. Damit sollte der Drachentöter zum König ernannt und der herrschende Patrizier von seinem Posten vertrieben werden. Die Nachtwache der Stadt wird mit dieser Situation konfrontiert und wandelt sich langsam von einer relativ unfähigen und stümperhaften Truppe zu starken Charakteren, die auch selbst einen gewissen Ehrgeiz entwickeln. Textsicher brachten Josef Dreischulte, Joël Pohl, Renée Branderhorst, Tjorben Röhl, Matti Weber, Paul Scheffter, Benno Dreischulte, Gesa Intemann und Julie Krahl die Fantasy-Story auf die Bühne.

Und dies bei erhöhtem Schwierigkeitsgrad, denn die Laienschauspieler übernahmen nicht nur einen Part, sondern schlüpften in dem Zweiakter gleich in mehrere Rollen. Gesa Intemann und Josef Dreischulte verkörperten jeder sogar sechs verschiedene Figuren. Noch bemerkenswerter: Mehr als die Hälfte der Darsteller absolvierte das Pensum trotz bevorstehender Abiturprüfungen. „Ich bin stolz auf das Ensemble, es klappte wirklich alles gut“, freute sich Orphéo Dominique Hipp. Elf Monate hatte er mit den Schülern geprobt, seit Beginn des neuen Schuljahrs mit der endgültigen Besetzung.

Die Ideen gehen ihm dabei nicht aus. „Die Schubladen sind gut gefüllt“, meinte er schmunzelnd. Also wird er sich demnächst erneut an den Schreibtisch setzen und einen Film umsetzen, eine Buchvorlage adaptieren oder wieder selbst ein Stück schreiben. Worauf sich die Zuschauer im kommenden Jahr freuen dürfen, will er noch nicht verraten.

„Wachen! Wachen!“ gibt es übrigens noch am Mittwoch, 20. März, und am Freitag, 22. März, jeweils um 19 Uhr in der Aula des Sottrumer Gymnasiums zu sehen. Sicherlich wird der ein oder andere Premierengast erneut eine der beiden Gelegenheiten nutzen.