Für Daniel Rathje ist das Oldtimer-Pflügen eine Premiere

Hellwege/Waffensen - Von Matthias Röhrs. Erst am Sonntag ist Daniel Rathje zum ersten Mal mit dem Pflug gefahren – probehalber. Am kommenden Sonntag, 14. April, wird es dann schon ernster. Dann steht nämlich wieder das Oldtimer-Pflügen der Deutz-Freunde aus Hellwege und der Oldtimer-Freunde aus Waffensen an. Das machen sie immer im Wechsel, dieses Jahr sind die Hellweger auf einem Acker an der Bosdorfer Straße Richtung Stelle und Posthausen dran.

Für Daniel Rathje aus Waffensen jedenfalls ist es eine Premiere. Erst vor Kurzem ist der Berufsfeuerwehrmann mit Frau und Kindern nach Waffensen gezogen. Und mit ihnen auch der grüne Fendt Farmer 2 DE, Baujahr 1969 – das Hobby eben. „Meine ganze Lehrzeit habe ich darauf gespart“, sagt Rathje. Damals hat er noch Landmaschinenmechaniker werden wollen. 2012 war es dann soweit, der Fendt gehörte Rathje. Warum gerade dieser Trecker? „Mein Ausbildungsbetrieb hat schon Fendt verkauft, somit war das irgendwie schon vorgegeben. Aber viel wichtiger: Auf so einem habe ich das Treckerfahren gelernt.“

Von 10 Uhr an herrscht auf dem Hellweger Feld am Sonntag Hochbetrieb. Rathje ist wie viele von seinen Mitstreitern bei den Oldtimer- beziehungsweise Deutz-Freunden dann mit von der Partie und voll in seinem Element. Da muss man gar nicht der erfahrene Pflüger sein, schließlich geht es um die Brauchtumspflege. „Zeitgeschichte erhalten“, wie Rathje es ausdrückt. Zwischen 60 und 80 Teilnehmer erwarten die Veranstalter laut Martin Volkmann von den Oldtimer-Freunden Waffensen auf dem etwa 16 Hektar großen Acker.

+ Staub gehört einfach dazu. Das Oldtimer-Pflügen fand 2018 in Waffensen statt. © Menker

Ein Pflügen für „jedermann und Quereinsteiger“, wie es von den Organisatoren heißt. Je nachdem, ob das Wetter mitspielt, reisen sie teilweise aus mehr als 100 Kilometern Entfernung nach Hellwege an. „Wir haben einen großen Zulauf, denn eine derartige Veranstaltung gibt es nicht so oft“, sagt Volkmann. Sozusagen als Highlight nebenbei gibt es einen alten Miststreuer mit alter Ladetechnik zu sehen. Für’s Beladen muss man also rückwärts fahren.

Es ist ein Zuschauermagnet, das Oldtimer-Pflügen. Alte Landmaschinen in Aktion, jeder Trecker an der Belastungsgrenze – das übt Faszination aus. Für die Teilnehmer ist es in erster Linie ein großer Spaß. Rathje hat beim Probepflügen Blut geleckt. „Es ist cool anzusehen, wie man früher gearbeitet hat“, sagt er. „Dem Staub ausgesetzt. Alles hat einen rohen und groben Charme mit Technik, die man im Zweifel noch mit dem Hammer reparieren kann.“ So einfach ist das.

+ Hängt schon dran: Der alte Pflug am alten Trecker kommt am Wochenende zum Einsatz. © Röhrs

Reparieren – „an so einem Trecker gibt es immer etwas zu tun“, sagt Rathje über seinen Fendt. Nach dem Kauf habe er das Gerät erst einmal auseinandernehmen müssen. Es war „nur bedingt einsatzfähig“, so Rathje. Einiges musste gemacht werden: Das Ding war rostig, der Motor kaputt. In vielen Stunden nach Feierabend hat Rathje den Trecker aber wieder auf Vordermann gebracht. Und das Oldtimer-Pflügen am Wochenende wird die erste große Belastungsprobe sein. „Sonst habe ich den Trecker nur zum Rumtüdeln und Holz fahren.“