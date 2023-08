Markus Grimm aus Sottrum betreibt mit Ehefrau Sandra eigenes Musiklabel

Von: Lars Warnecke

Am Mischpult: Markus Grimm und seine Frau Sandra haben ein Herz für Nachwuchsmusiker. Beide betreiben sie das Label „Audio Roadshow Records“. © Warnecke

Musik begleitet Markus Grimm schon sein ganzes Leben. Früher war der Wahl-Sottrumer sogar Mitglied in einer Hip-Hop-Band, die hierzulande signifikante Erfolge feiern konnte. Und heute? Heute betreibt der 49-Jährige ein eigenes Musiklabel.

Sottrum – Vinylplatten bis unter die Decke, dazu ein Mischpult und Instrumente, ohne die eine Band gar nicht existieren könnte. Mittendrin im Studio, das früher mal als Partyraum diente: Markus Grimm (49). In Sottrum, seiner Wahlheimat, betreibt der gebürtige Hamburger seit gut zweieinhalb Jahren ein kleines, aber feines Musiklabel. Das hört auf den klangvollen Namen „Audio Roadshow Records“ – Unterstützung erfährt er im Job, welcher ihm zufolge eher Passion denn nur nüchterne Arbeit sei, von Ehefrau Sandra. „Wir ergänzen uns prima“, sagt die 33-Jährige, die hauptberuflich in der Medizinbranche unterwegs ist: „Ich mache das Booking und das Qualitätsmanagement – Markus kümmert sich vor allem um den Produktionsteil.“

Tatsächlich hat das Paar in seiner noch recht jungen Firma schon einige Künstler unter Vertrag nehmen können. Die veröffentlichen ihre Musik nicht nur über das Sottrumer Label, entweder analog – in Form von Vinyl und CD – oder online, nein, sie können ihren Output auch gleich vor Ort aufnehmen und abmischen lassen. Die Studiotechnik macht‘s möglich. „Wir bieten in unserem Familienbetrieb wirklich alles aus einer Hand – dazu gehört auch das Coaching“, erzählt Markus Grimm.

Früher hat der gelernte Pädagoge mal einen privaten Kindergarten geleitet. Bekannt dürfte er in der Region vielen aber noch als selbstständiger Musiklehrer sein. Fast 18 Jahre hatte er in Ottersberg eine eigene Schule. Mit der ging es irgendwann langsam, aber stetig bergab – der Entwicklung im Ganztagschulbetrieb und zuletzt Corona sei Dank. „Die Leute kamen irgendwann nicht mehr – den Kopf in den Sand stecken wollte ich aber nicht, also habe ich mir gesagt: Ich mache das so, wie ich es schon immer machen wollte“, blickt der 49-Jährige zurück. „Audio Roadshow Records“ war geboren – ein Label, das von der GVL-Verwertungsgesellschaft übrigens einen offiziellen Labelcode zugewiesen bekommen habe und damit alles andere als eine „Kreuzgeburt“ sei, wie Grimm betont. „Diese Nummer wird einmalig auf Lebenszeit vergeben, ist ein Zeichen für Seriosität und Know-how.“

Die Plattensammlung des Sottrumers kann sich wahrlich sehen lassen. © Warnecke, Lars

Wenn man auf die Biografie des Sottrumers blickt, wird deutlich: Musik hat in seinem Leben schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Schon im Alter von zwölf Jahren bringt Markus Grimm sich das Gitarrenspiel selbst bei. Auch am Schlagzeug übt er sich früh. Mit seiner Band „Ein fatales Projekt“, ein Verbund von alten Sandkastenfreunden, zählte er Ende der 1980er-Jahre zu den ersten erfolgreichen Hip-Hop-Künstlern in Deutschland – neben den Fantastischen Vier. 1998 kam es nach zehnjähriger Aktivität zur Auflösung – die Jungs von damals waren groß geworden, gründeten Familien. „Ich bin also schon relativ lange in der Musikszene unterwegs“, sagt Grimm ohne Übertreibung. Und auch das habe sein jetziges Geschäftsmodell, alles in eine Hand zu bringen, inspiriert: „Damals war es uns als Band nicht möglich, gleichzeitig unsere Songs zu produzieren, das Management zu machen, die Distribution zu organisieren und die Akquise für Auftritte zu betrieben.“ Genau vom Gegenteil könnten derweil „seine“ Künstler heute profitieren.

Was er betont: Kleinere Labels hätten selbst in heutigen Zeiten, in denen Vermarktung maßgeblich im Internet stattfindet, ihre Daseinsberechtigung. Allerdings müssten die sich musikalisch auch breit aufstellen. „Wir selbst sind auch nicht auf ein Genre konzentriert, das kann man gar nicht mehr machen, möchte man durchkommen“, weiß Grimm. Sieht er denn keinen Konkurrenzdruck durch die großen Plattenfirmen? Der Labelchef schüttelt den Kopf: „Nein, denn die Künstler, die mit uns arbeiten, können viel mehr ihre persönlichen Vorstellungen einbringen, als dass es bei den großen Labels meistens der Fall ist.“ Dort würden Musiker für gewöhnlich als Produkt geschmiedet, das Mitbestimmungsrecht sei doch relativ gering.

Kontakt und weitere Infos Weitere Informationen zum Sottrumer Label finden sich im Internet unter www.audioroadshowrecords.de. Wer mit Markus Grimm Kontakt aufnehmen möchte, kann das unter der Rufnummer 0174 / 2814136 tun oder per E-Mail an ar-records@gmx.net.

Worauf Grimm viel wert bei der Zusammenarbeit legt: Die Leute müssten bodenständig sein und die Realität wie sie ist akzeptieren. Dazu gehört auch, das ist längst kein Geheimnis mehr, dass Künstler mit Internet-Streams heutzutage nur noch sehr wenig Geld verdienen. „Jemand, der mit der Vorstellung zu uns kommt, Rockstar zu werden, mit eigenem Tourbus, der wird bei uns ganz sicher nicht glücklich“, zügelt er die Erwartungen.