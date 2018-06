Die Glocke ist fast fertig

Hassendorfer schauen sich die Herstellung an

+ Vertreter des Hassendorfer Gemeinderates und ein paar weitere Interessierte schauten sich das Gießen der Glocke in einer Firma in Gescher an. - Foto: Gemeinde Hassendorf

Hassendorf - In dem Friedhofsgebäude in Hassendorf wird in etwa drei Wochen eine neue Bronzeglocke installiert. Das teilt Gemeindebürgermeister Klaus Dreyer (SPD) mit. Die Sanierung des Gebäudes hat bereits begonnen. „Mit dieser Maßnahme soll das Dach erneuert und mit einer südlichen Gaube versehen werden“, so Dreyer. Dort findet die neue Glocke, die einen unteren Durchmesser von 54 Zentimetern hat und etwa 120 Kilogramm schwer ist. Die Glocke werde mit dem Hassendorfer Wappen und mit der Jahreszahl 2018 versehen.