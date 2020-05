Glocke bleibt stumm

Das sieht nicht gut aus: Reeßums Bürgermeister Marco Körner (l.) schaut sich zusammen mit seinem Stellvertreter, Julian Loh, die Schäden am Glockenturm an. Foto: ho

Reeßum – Die Reeßumer Bürger werden wohl eine Weile auf das gewohnte Geläut ihrer Glocke verzichten müssen. „Das Holz ist morsch und vom Pilz befallen. Aus Sicherheitsgründen haben wir das automatische Läutwerk abgestellt“, bedauert Bürgermeister Marco Körner. Schon Ende vergangenen Jahres war aufgefallen, dass zwei der vier unteren Balken marode sind. Daher wurde vorsorglich Geld in den laufenden Haushalt eingestellt. Als jetzt jedoch aus dem tragenden Balken Stücke herausbrachen, wurde Körner die Angelegenheit allmählich zu heikel.

Daher bat er Architekt Joachim Krampitz, der den Glockenturm auf dem Friedhof entwarf, um Begutachtung des Glockenstuhls, der 2002 mit einer 50-prozentigen Förderung über die Kräuterregion restauriert und neben dem Kindergarten aufgestellt worden war. Der Eigenanteil der Gemeinde Reeßum betrug rund 20 000 Euro. Von der ursprünglichen Substanz blieben damals nur noch die beiden Hauptständer und das Dach erhalten.

Krampitz Bericht war niederschmetternd: „Es sind nicht nur die sichtbaren Schäden an den unteren Tragbalken vorhanden, sondern auch die Ständer und der obere Teil sind vom Pilz befallen und morsch“, berichtet Körner vom Gespräch mit dem Fachmann. Warum schon nach knapp 18 Jahren Standzeit erneut solche Schäden zu verzeichnen sind, ließ sich der Bürgermeister erklären. „Durch die Klimaveränderung wachsen die Bäume schneller und daher ist Eichenholz nicht mehr so haltbar wie früher“, wurde ihm als mögliche Ursache genannt.

Außerdem liege, führte der Architekt weiter aus, ein Fehler in der Konstruktion vor, die dem Nachbau des vorherigen Reeßumer Glockenturms entsprach: „Auf den waagerechten Flächen bleibt das Wasser stehen und schädigt so das Holz.“

Da die Standsicherheit des Glockenturms nicht mehr gewährleistet werden kann, schaltete der Bürgermeister noch an diesem Tag das automatische Geläut, das die Glocke aus dem Jahr 1952 antreibt und damit jedes Mal den Turm in Schwingung bringt, ab. „In den kommenden Wochen werden wir vom Architekten für seine Leistung ein Angebot erhalten und eine Kostenschätzung für die erforderliche Komplettsanierung“, so Körner. Das Thema wird bei der nächsten Ratssitzung, für die aufgrund der Covid-19-Pandemie der Termin noch nicht feststeht, zur Sprache kommen.