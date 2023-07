Giftköder-Verdacht in Hassendorf: Schrecken für Hund und Halter

Von: Antje Holsten-Körner

Für das Bild lässt sich Rosi das Giftködernetz, das wie ein Maulkorb angelegt wird, von Silke Hadler gefallen. Im nächsten Augenblick hatte es die Hundedame schon von der Schnauze entfernt. © Holsten-Körner

Für einen Hundehalter gibt es wohl nicht Niederträchtigeres als Giftköder. Rund um Hassendorf sollen in der jüngeren Vergangenheit wieder vermehrt welche ausgelegt worden sein.

Hassendorf – Der Albtraum eines jeden Hundebesitzers: Ohne ersichtlichen Anlass übergibt sich das Tier mehrfach und es geht ihm von Stunde zu Stunde schlechter. So geschehen vor einigen Wochen bei der fünfjährigen Hundedame Rosi, ein Kangal-Mix aus Hassendorf. Der schreckliche Verdacht: Rosi könnte Giftköder gefressen haben.

„Sie war morgens schlapp und erbrach mehrmals weißen Schaum mit kleinen roten Stückchen“, erinnert sich Hundemama Silke Hadler. Beim sofort kontaktierten Tierarzt wurde, nachdem verschiedene Dinge abgefragt worden waren, für den Nachmittag ein Termin abgesprochen. „Rosi wollte unbedingt trinken, es kam aber alles mit Schleim wieder heraus“, berichtet Hadler weiter, die sich große Sorgen um ihren Liebling machte. Da sich der Zustand nicht besserte, fuhr die 59-Jährige gemäß Absprache in die Tierklinik.

Passende Warnung im Internet

Dort fieberte Rosi bereits, eine Dehydration im ersten Stadium wurde diagnostiziert und es stellte sich ein blutiger Durchfall ein. „Für die roten Stückchen im Erbrochenen gab es keine Erklärung, denn im Futter war nichts Derartiges“, betont Silke Hadler. Und weiter: „Daher gehen wir davon aus, dass Rosi etwas aufgenommen hat, wissen aber nicht, was und wo das erfolgt sein kann.“

Dies würde zu einer Giftköder-Warnung auf der Plattform Dogorama passen, die fast zeitgleich für eine landwirtschaftliche Fläche zwischen der Moorstraße und dem Hassendorfer Kirchweg – also in direkter Nachbarschaft zu Familie Hadler – gemeldet wurde. Bestätigt wurde das von Henrike Werhahn von der Sottrumer Klinik für Kleintiere: „In der letzten Zeit sind die Vergiftungsfälle häufiger aufgetreten“, hieß es auf Nachfrage der Kreiszeitung. Regelmäßig werden dort sogar Rasiermesser oder Nägel als präparierte Köder gefunden.

Giftköder: Was tun im Ernstfall? Was kann der Hundehalter als Sofortmaßnahme bei einer vermutlichen Vergiftung veranlassen? Dazu Ratschläge der Tierklinik für Kleintiere Sottrum:

- Bei Verdacht auf Vergiftung einen Tierarzt aufsuchen.

- Bestenfalls die Umgebung absuchen und zur Sicherstellung einer Probe prüfen, ob mehr von der aufgenommenen Substanz vorhanden ist.

- Temperaturmessung und Überprüfung der Schleimhäute des Tieres ist ratsam.

- Telefonnummer von tierärztlichem Notdienst im Handy einspeichern, um nicht lange suchen zu müssen.

- Am nachhaltigsten ist es, mit dem Hund zu trainieren, fremden Substanzen und unbekanntes Futter nicht aufzunehmen.

Nur wenige Tage später folgte auf der Plattform eine weitere Warnung an alle Hundebesitzer, denn in der Bahnhofstraße lagen auf dem Radweg und dem angrenzenden Grünstreifen zwischen Wümmeweg und Postweg unzählige Reißzwecken. Diese hatten für einen Plattfuß bei einem Kinderanhänger gesorgt. „Für mich sind Giftköder Mordanschläge“, verdeutlicht Silke Hadler. Warum Menschen Hunden etwas antun wollen, kann die Hassendorferin nicht verstehen. Eine Vermutung äußert sie aber doch: „Hundehaufen auf Gehwegen, die von den Herrchen nicht beseitigt werden, provozieren.“ Das rechtfertige aber natürlich keine Anschläge. „Nicht der Hund ist hier die Sau“, zitiert sie den Spruch auf einem bekannten Schild zum Hundekot-Thema.

Für Rosi ist das Fressen der unbekannten Substanz gut ausgegangen, denn nachdem sie sechs Nächte in der Klinik unter Beobachtung am Tropf versorgt worden war, konnte sie nach Hause entlassen werden. „Inzwischen ist sie fast wieder die Alte“, freut sich Hadler. Gegenüber der 34 Kilogramm schweren Hundedame hätte wohl, wurde ihr von den Ärzten erklärt, ein Dackel nur wenige Überlebenschancen gehabt. Noch einmal erleben möchte Silke Hadler so etwas natürlich nicht.

Schutz kann man trainieren

Aber: Da Rosi das Kommando „Nein“ für Leckerlies nur beim Training befolgt, nicht aber in der Natur, versuchte sie Rosi bei Spaziergängen ein Giftködernetz, also einen grobmaschigen Maulkorb, anzulegen. „Das klappt leider nur beim Training, denn draußen schiebt sie das Netz innerhalb von kurzer Zeit zur Seite“, bedauert die Hassendorferin, die interessieren würde, was die roten Stückchen im Erbrochenen waren. Doch die geschätzten Kosten von mehreren Hundert Euro schreckten das Ehepaar ab.

Die Frage, ob es sich im ländlich geprägten Hassendorf um Ratten- oder Mäusegift handeln könnte, das die Landwirte einsetzen, beantwortete Silke Aswald vom Landvolk: „Landwirte können nicht für solche Giftköder verantwortlich sein, da jederzeit sichergestellt werden muss, dass andere Tiere keinen Schaden nehmen.“ So wird für die Bekämpfung von Feldmäusen mit Gift ein Legestab eingesetzt, der in die Behausungen der Mäuse gelegt wird und nicht für andere Tiere zu erreichen ist. Bei Rattengift müssen gesicherte Köderboxen zum Einsatz kommen.