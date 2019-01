Jörg Friedhelm Venzke über das lokale Klima und Neudefinitionen

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Über das Wetter reden - damit könnte man die die neue Vortragsreihe der Sottrumer St.-Georg-Stiftung lapidar zusammenfassen. In vier Vorträgen in der St-Georg-Kirche widmet sich die Stiftung dem Thema „Klima und Klimaauswirkungen in der Zukunft und in der Region“. Den Anfang macht Jörg Friedhelm Venzke. Der Sottrumer Geografieprofessor spricht Donnerstagabend (19 Uhr) über das globale Klima und seine Auswirkungen auf uns. Dabei kommt er auch auf eine Art Neudefinition des Begriffs „Schietwetter“, wie er im Interview verrät.

Herr Venzke, auf der einen Seite haben wir einen langen, dürren Sommer hinter uns. Auf der anderen Seite war der Winter bis Mitte Januar recht mild. Was ist heutzutage noch „normales“ Wetter?

In der Tat werden das vergangene Frühjahr und der vergangene Sommer als außergewöhnlich heiß und fürchterlich trocken nicht nur in die Annalen eingehen, sondern auch in unserer Erinnerung bleiben. Ich habe mich geweigert, von „schönem“ Wetter zu sprechen, auch wenn das die Badelustigen eventuell anders gesehen haben. Für die Natur war es eine sehr schwere Zeit, und wir haben alle mitbekommen und es ja auch zum Teil in der Landschaft sehen können, dass die Landwirtschaft massiv unter der Trockenheit gelitten hat. Und - Sie haben recht - die erste Hälfte des Winters 2018/19 war etwa drei Grad zu warm gegenüber dem langjährigen Mittel.

Kann man den Begriff des „normalen Wetters“ überhaupt noch bemühen?

Wetter ist eigentlich nie „normal“; konkrete Wettereignisse sind immer individuell. Wettergeschehen kann sich bestenfalls mehr oder weniger mit den Ereignissen der vergangenen Jahre decken und sich Wetterverläufe ähneln, bilden also „Muster“. Und vom langjährigen Mittel der (noch) üblichen Klima-Referenzperiode (1961 bis 1990) weichen die vergangenen Jahre besonders bezüglich der Temperatur ab. Auch da sind die letzten Jahre bezüglich des Bezugszeitraumes nicht „normal“.

Darf der Begriff „Schietwetter“ demnach mittlerweile auch „zu gutes“ Wetter beschreiben? Wie verstehen Sie den Begriff?

Ich stimme Ihnen sehr zu, dass man als „Schietwetter“ auch die - wie ich finde - recht unangenehm heißen und trockenen Zeiten des letzten Sommers bezeichnen sollte - oder einen anderen, ebenso plakativen neuen Begriff finden sollte. Übrigens werde ich im Vortrag genau diese Frage auch kurz thematisieren.

Sie und die Vortragsreihe behandeln das Klima auf regionaler Ebene. Nun entscheiden aber globale Aspekte darüber, wie das Wetter vor Ort wird. Wie passt das zusammen?

Sie haben recht, dass lokales und regionales Klima sehr stark vom überregionalen globalen Klimageschehen abhängig ist. Aber für das Lokal- und Regionalklima spielen Strukturen und Prozesse in diesem Maßstab durchaus auch eine Rolle. Denken Sie an Emissionen, Bebauung, Versiegelung, Landnutzung, Vegetationsbedeckung und Verkehr, die auch direkt auf das lokale und regionale Klima mitwirken.

Haben wir also noch Einfluss auf „unser eigenes“, das lokale Wetter?

Wir haben schon einen gewissen Einfluss auf das Lokalklima. Wenn Sie nach einem warmen Sommertag in der kühlen Nacht mit dem Fahrrad von Sottrum nach Hassendorf fahren, spüren Sie, dass es außerhalb der Ortschaft fühlbar kühler wird: Temperaturerhöhung durch Bebauung, oft als „thermisches Stadtklima“ beschrieben, und Auskühlung durch Ausstrahlung von offenen Flächen. Dies gibt es auch im ländlichen Raum. Geschickte und verantwortliche Regional- und Raumplanung in Bezug auf Landnutzung, Energiegewinnung und Energieeinsatz, Verkehrssteuerung und Emissionsvermeidung sind Beiträge, die, wenn sie zugegebenermaßen auch nur eine Einzelaktion sind, kaum Wirkung auf überregionaler Ebene zeigen können. Aber in der Summe von entsprechenden Aktivitäten führen sie als sogenannter „bottom up“-Prozess vielleicht mehr zur Minderung von klimainduzierten Lebensraumbedrohungen bei als „top down“-Weltkonferenzen, zu denen Tausende von Delegierten Zehntausende von Kilometern durch die gestresste Atmosphäre jetten. Bewusstseinsbildung bei Menschen beginnt „unten“ und im Alltag und kann nicht verordnet werden, sondern geschieht durch Einsicht. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Kümmern von nationaler und internationaler Politik wichtig.

Warum nimmt sich ausgerechnet eine kirchliche Stiftung dieses Themas an?

Dass sich eine Stiftung, die der Kirche nahe steht, des Themas annimmt, liegt auf der Hand. Es geht um das Bewahren der Schöpfung, und zwar nicht nur im Abstrakten, sondern auch im konkreten Ressourcenschutz und bei der Sicherung von lebenswerten Umweltbedingungen. Und zwar für jedermann und weltweit. Dafür tragen alle - auch die christlichen Kirchen - Verantwortung. Ein großer Teil der globalen Migrationswellen sind vom Klimawandel induziert, einem Klimawandel, der im Wesentlichen in den Industrienationen verursacht wurde und wird. Es ist also auch eine Frage der Gerechtigkeit, und das ist eigentlich schon immer ein Anliegen von Kirche gewesen - oder hätte es eigentlich immer sein sollen. Übrigens ist die diesjährige Fastenaktion etlicher Landeskirchen, die in wenigen Wochen beginnt, dem Thema „Klimaschutz und Klimagerechtigkeit“ gewidmet.

Welche Lehren sollte ein Besucher der Vorträge hinterher ziehen können? Worin liegt das Ziel des Ganzen?

Die Absichten der Reihe sind zunächst die Vermittlung von Sachinformationen und die Anregung zum Nachdenken und zu Gesprächen. Und eventuell lassen sich - so die Hoffnung - daraus Projekte zum regionalen Klimaschutzmanagement „schmieden“. Die Vortragsreihe „Klima und Klimaauswirkungen in der Zukunft und in der Region“ der St.-Georg-Stiftung beginnt am Donnerstag, 24. Januar, um 19 Uhr in der Sottrumer St.-Georg-Kirche. Jörg Friedhelm Venzke stellt in seinem Vortrag „Das globale Klima & das ,Schietwetter‘ in Norddeutschland“ als Einführung klimatologische Grundlagen des Klimas dar.

Die weiteren Vorträge:

. Birgit Gerkensmeier beschäftigt sich im nächsten Vortrag am 21. Februar mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und den Küstenschutz in Niedersachsen.

. Katja Busch erläutert am 21. März am Beispiel der Region Hannover, wie Landkreise und Kommunen Klimaschutzkonzepte entwickeln und umsetzen können.

. Die Sottrumer Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski führt am 9. Mai in konkrete Strukturen und Projekte in der Samtgemeinde zum Klimaschutz ein.

Es werden vor den Vorträgen, in einer Pause und bei einer Nachbesprechung Häppchen und Getränke angeboten. Der Eintritt ist frei, die Stiftung freut sich über eine Spende für ihre Arbeit.