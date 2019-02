Gewinner in Goldweste

Beim Winterkonzert des Sottrumer und des Ottersberger Gymnasiums sowie der Oberschule an der Wieste wurde in einem vierstündigen Mammutprogramm das musikalische Supertalent der drei Schulen gewählt. Am Ende blieb das Preisgeld an der Wieste.

VON HEIDI STAHL

Sottrum - Die Oberschule an der Wieste (OBS), das Gymnasium Ottersberg und das Gymnasium Sottrum haben auch dieses Jahr wieder ihre jeweils drei besten Sänger/innen in diesen Wettbewerb geschickt. So standen am Freitagabend zehn lampenfiebernde und aufgeregte musikalische Talente auf der Bühne der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula des Gymnasiums.

Als die beiden Moderatoren Melissa Ciftci und Marvin Heinrich zu den Mikrofonen griffen und in bewährter Manier mit kleinen gegenseitigen verbalen Spitzen, das Konzert eröffneten, merkte man ihnen an, dass sie schon Routine in diesem Job hatten. Marvin und Melissa moderieren schon im vierten Jahr dieses Konzert und den Wettbewerb. Beide haben im vergangenen Jahr Abitur gemacht, sind aber erst einmal der Schule treu geblieben. Melissa macht ein Freiwilliges Soziales Jahr am Gymnasium Ottersberg und Marvin ist sogenannter Bufdi an der Schule an der Wieste. Die von ihnen humorvoll vorgestellte Jury bestand aus den Schülern Monique Humann (Gymnasium Sottrum), Mika Rebbin (OBS), Vanessa Gärtner (Gymnasium Ottersberg) und Sophia Trise.

Nach einem schwungvollen Auftritt der Mädchen-Tanzgruppe, die die Stimmung im Saal temperamentvoll anheizten, konnte es losgehen. Den Auftakt machte Andy von der OBS mit einem Song von Thomas Anders „Sternenregen“, wobei die Moderatoren und auch Andy eine überdimensionale „Nora-Kette“ um den Hals trugen, wie es Tradition bei Thomas Anders gewesen war. Andy, in paillettenbesetzter Glitzerweste, ist schon ein alter Hase bei diesem Wettbewerb, stand er doch schon 2018 auf dieser Bühne. Es folgten ihm Mia aus Ottersberg und Fenja von Gymnasium Sottrum, die ihr Lied selbst auf der Gitarren begleitete. Jeder Vortrag wurde unmittelbar im Anschluss von der Jury wohlwollend kommentiert, wobei auf Stimme, Vortrag und Showelemente eingegangen wurde.

Weiter ging es mit einem Duett Angelina und Dima aus der fünften Klasse der OBS, Jola vom Gymnasium Ottersberg und Thalita mit „I kissed a girl“ von Katy Perry. Den dritten Durchgang der Vorrunde bestritten Jeremy von der OBS, Michelle aus Ottersberg und der 13-jährige Corvin, dessen Vortag „Legenden“ von Max Giesinger, den er auf seiner Gitarre begleitete, von seinen Fans mit einem Handy-Lichtermeer im Publikum unterstützt wurde.

Nach der Pause, in der man sich bei den Getränken, die die zehnten Klassen vorbereitet hatten, erfrischen konnte, hatte die Jury ihre Vorauswahl getroffen und Andy, Mia, Fenja und Jola in die Endrunde gewählt. Mit jeweils einem zweiten Lied versuchten diese Finalisten dann das Publikum, das nun in geheimer Abstimmung ihren Favoriten wählen konnte, für sich zu gewinnen.

Die Auszählungspause verkürzten nochmal die Tanzgruppe, das Schulorchster, das immer noch der bereits pensionierte Lehrer Wolfgang Wiggers betreut, und außer Konkurrenz die Stars der Szene Emma, Talitha, Fenja und Corvin mit dem beeindruckenden Vortrag von „Lass uns gehen“ von Revolverheld. Nach dem Dank der Moderatoren an alle Helfer und Unterstützer konnte der Gewinner des Wettstreits bekannt gegeben werden: es war Andy Walter von der Wieste-Schule! Unter einem goldenen Konfettiregen sang er noch einmal sein humorvoll-spritziges Siegerlied „Cordula Grün“ und konnte den von der Volksbank gestifteten Siegerpreis in Höhe von 150 Euro für seine Schule entgegennehmen.

Ein Wettbewerb, der drei Schulen zusammenführt und mehr von gegenseitiger Unterstützung bei Proben und Auftritt geprägt war als von Konkurrenzdenken, ist eine bemerkenswerte Anerkennung eines pädagogischen Konzepts, das von allen drei Schulen verfolgt wird. Dass zudem die ganze Veranstaltung allein in Schülerhand organisiert und vorbereitet wurde, zeugt von einer sozialen Kompetenz und einem Selbstvertrauen, das in diesen Schulen gefördert wird, wie auch der Schulleiter des Sottrumer Gymnasiums, Ferdinand Pals, in seiner Einführung anerkennend betonte.

Wenn auch die bisher federführenden Organisatoren, Melissa Ciftci und Marvin Heinrich, im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein werden, so haben sie sich doch mit den diesmal für Ablauf und Technik sorgenden Timo Bruns und Louis de Bruijn hoffnungsvolle Nachfolger herangezogen. Man kann also hoffen, dass es auch im nächsten Jahr diesen wunderbaren musischen Wettstreit der Schulen wieder geben wird.