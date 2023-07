Freibad Sottrum: Schietwetter schmälert aktuell die Besucherzahlen

Von: Antje Holsten-Körner

Das Wasser in den Becken ist angenehm temperiert. Nur die kalte Dusche kostet Überwindung. © Privat

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Eigentlich sind die Ferien dafür gemacht, um sie im Freibad zu verbringen. Doch zuletzt war der Sommer eher wechselhaft und kühl. Das bekommt auch das Wiestebad in Sottrum zu spüren.

Sottrum – Langärmeliger Sweater und wärmende Jogginghose – Patrick Wallbaum vormittags in diesem Outfit anzutreffen, während der Saison im Sottrumer Freibad, das ist außergewöhnlich. „Als ich heute Morgen losgefahren bin, waren es nur zehn Grad“, erklärt der Fachangestellte für Bädertechnik seine Kleidung. Und ergänzt: „Wir haben Temperaturen fast wie im September. Gruselig!“ Verständlich, dass derzeit im Wiestebad täglich nur zwischen 140 und 200 Besucher verzeichnet werden. Dabei sah es zum Saisonstart noch ganz anders aus. „Im Mai, Juni und Anfang Juli war das Bad sehr gut besucht“, weiß Schwimmmeister Henry Kraft. Am 9. Juli, einem Sonntag, suchten sogar 1 145 Gäste Abkühlung im Freibad. Doch kurz nach Start der Sommerferien endete die Schönwetterperiode und damit vorerst auch der große Besucherandrang. „Es sind derzeit täglich zwischen 140 und 200 Badegäste“, so Wallbaum.

Obwohl die derzeitigen Zahlen deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen, hat das natürlich nichts mit der Attraktivität des Sottrumer Freibades zu tun. „Wir bieten weit über 80 Stunden Schwimmzeit in der Woche an, an vier Tagen sind es jeweils 14 Stunden“, hebt er hervor. Trotz der ungewöhnlich kühlen Außentemperatur weist das Schwimmerbecken konstant eine Temperatur von 24 Grad auf, das Nichtschwimmerbecken sogar 26 Grad.

Anders als im Juli vergangenen Jahres ist es durch die nasskühle Witterung derzeit sehr ruhig im Freibad. © ho

Während in einigen Großstädten – beispielsweise im Sommerbad Neukölln – Randale und Übergriffe fast an der Tagesordnung sind, sind diese Probleme in Sottrum unbekannt. „Wir sind ein Familienbad mit einem bezahlbaren Eintrittspreis“, fasst der Fachangestellte für Bädertechnik zusammen. Das hat sich nicht nur in der Samtgemeinde Sottrum herumgesprochen, sondern auch aus dem Landkreis Verden und der Hansestadt Bremen kommen regelmäßig Schwimmgäste in die Wiestegemeinde.

Auch beim offenen Schwimmkurs für Fortgeschrittene, der montags bis donnerstags ab 13 Uhr noch bis Ende der Ferien stattfindet, fehlt wetterbedingt der große Zuspruch. Für diesen Kurs ist keine Anmeldung erforderlich, sondern es wird direkt bei der Teilnahme abgerechnet. Dagegen sind die Anfängerkurse bereits am Auslaufen. Ganz glücklich sind Henry Kraft und Patrick Wallbaum nicht über das Verhalten einiger Eltern. „Wir rufen bei den Interessenten von unserer Warteliste an, die im März angelegt wurde, und bekommen manchmal noch nicht einmal einen Rückruf“, bedauern die beiden Schwimmlehrer. Da in anderen Fällen die vorgeschlagenen Termine nicht passen, muss ein weiteres Mal zum Telefon gegriffen werden. Doch noch ärgerlicher ist es, wenn die Teilnahme zugesagt wird, das angemeldete Kind aber nicht erscheint. „Dadurch wird anderen die Chance genommen, denen wir keinen Platz mehr anbieten konnten“, bedauert Kraft.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten Trotz der Inflation sind die Eintrittspreise für das Sottrumer Freibad auf dem Niveau der Vorjahre geblieben. So kostet die Saisonkarte für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Erwerbslose und Schwerbehinderte 36 Euro, Erwachsene 70 Euro und Familienkarten 120 Euro. Das Einzelticket kostet für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Für die Zwölferkarten werden 35 Euro beziehungsweise 12 Euro berechnet. Geöffnet hat das Bad zu folgenden Zeiten: Montags, dienstags, mittwochs und donnerstags von 6 bis 20 Uhr, freitags von 9 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 19 Uhr. Vom 16. bis 30. September gelten täglich folgende Zeiten: 8 bis 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

Verändert hat sich nach Meinung von Patrick Wallbaum auch das Verhalten vieler Besucher: „Es ist wahrscheinlich Corona geschuldet, dass viele nur zum Schwimmen kommen, dass Freibad aber nicht mehr wie vorher als Begegnungsstätte gesehen wird.“ Er vermutet, dass besonders ältere Gäste den morgendlichen Schnack an der Kasse vermissen. Hintergrund: Seit Anfang Juli ist die Kasse in der Woche erst ab 13 Uhr besetzt, am Wochenende weiterhin fast durchgehend. In der restlichen Zeit übernimmt ein Automat die Aufgaben der Kassierer. Noch ist das System aber nicht ausgereift. Zwar wird der Automat um eine Kartenfunktion erweitert, ein ursprünglich geplanter Webshop steht noch nicht zur Verfügung.

Übrigens: Zum Schwimmkurs um ein Uhr mittags hatte Patrick Wallbaum dann doch noch seine lange Hose wieder gegen eine kurze eingetauscht.