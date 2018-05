In gesicherter Position

Bötersen - Von Matthias Daus. Die Eröffnungsbilanzen zum doppischen Haushalt sind derzeit in den Sottrumer Gemeinden ein aktuelles Thema. Auch in Bötersen, dort ergibt sich hierbei eine gesamte Bilanzsumme von 5,39 Millionen Euro. Eine Summe, die mehr als in Ordnung ist für die Größe der Gemeinde, wie Bürgermeister Hermann Holsten (CDU) befindet.

Vorgestellt wurde diese Zahl bei einer Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, während der sich die Politiker im Wesentlichen mit dem Haushaltsplan für das laufende Jahr befassten. Und auch hier sehen die Zahlen solide aus: Ordentlichen Einnahmen im Ergebnishaushalt von etwas mehr als 1,7 Millionen Euro stehen Ausgaben von rund 1,4 Millionen Euro gegenüber. Im Finanzhaushalt beziffern sich diese Summen auf 1,75 Millionen Euro (Einnahmen) und 1,39 Millionen Euro (Aufwendungen). Holsten sprach von einem Überschuss von rund 330 000 Euro, durch den sich die Gemeinde in einer gesicherten Position befände.

Zahlen, die sich in erster Linie durch gute Steuereinnahmen in der jüngeren Vergangenheit ergaben, wie Nils Blödorn (SPD) betonte. „So etwas haben wir nicht in jedem Jahr, und in der Zukunft können wir wohl eher mit geringeren Einnahmen rechnen“, sagte er. CDU-Ratsherr Hermann-Christian Solte sah daher jetzt die Zeit gekommen, größere Projekte anzugehen: „Wenn die Gemeinde so gut dasteht, sollten wir manche Vorhaben realisieren oder zumindest vorantreiben.“ Dazu gehöre auch die Aufrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, für die der Rat im Haushalt 100 000 Euro eingestellt hat. „Wenn wir hier ein größeres Paket schnüren, steigt die Chance auf eine größere Förderung“, so Bürgermeister Holsten, „warum also sollten wir es nicht versuchen?“

Der Haushaltsplan wurde im Detail besprochen, aber größere Einwände blieben aus, weshalb es bei der abschließenden Abstimmung einen einstimmigen Beschluss gab, diesen Plan in seiner vorgestellten Form zu genehmigen.

Auch zum Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“ bekannte sich die Gemeinde eindeutig und will es unterstützen. Dasselbe gilt, dieses Unterfangen zu für den angedachten Dorfladen, für den Experten gerade eine Machbarkeitsstudie durchführen. „Wir haben hier professionelle Hilfe mit ins Boot nehmen müssen und freuen uns sehr, dass wir dabei von der Gemeinde finanziell unterstützt werden“, freute sich Cord Trefke (CDU), der eine treibende Kraft bei diesem Projekt ist.

Der aktuelle Stand zu den anstehenden Veränderungen der Bahnübergänge der Gemeinde war Thema in der Bürgerfragestunde. Hierzu konnte Hermann Holsten keine neuen Erkenntnisse vermelden. „Die Einwände, die ein Landwirt, der durch die Schließung eines Überganges am meisten betroffen ist, vorgebracht hat, sind derzeit noch nicht beantwortet worden. Aktuell ist hier überhaupt keine Bewegung in dem Ganzen“, erklärte der Bürgermeister. Man habe aber im Haushalt 2018 eine Summe vorgesehen, die im Bedarfsfall eine Handlungsfähigkeit der Gemeinde ermöglichen würde.