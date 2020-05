Geschichten für die Enkel

Sottrum/Gyhum – Simone Behrens ist zuletzt sehr produktiv gewesen. Schließlich hatte die Lehrerin der Sottrumer Oberschule an der Wieste viel Zeit übrig. Zeit, die sie nutzte, um endlich ein gemeinsames Buchprojekt mit „ihrer“ 6b zum Abschluss zu bringen, und um mit Thao Thu Ta, einer Illustratorin aus der Wieste-Gemeinde, gleich das nächste Buch für Kinder zwischen drei und fünf Jahren zu schreiben, zu zeichnen und zu veröffentlichen. Und das nächste, es wäre dann das dritte Buch innerhalb weniger Wochen, ist ebenfalls bereits in Vorbereitung.

„Es ist eine Art, meinen Enkelkindern nah zu sein“, sagt Behrens. Sie lebt in Gyhum, die Kinder in der Nähe von Berlin. Besuche sind unmöglich. Die Kinder sind im Alter der „Zielgruppe“ von Behrens. An ihnen probiert sie ihre Ideen aus. „Ich habe mir schon immer gerne Geschichten ausgedacht oder auch mal Gedichte.“ Zur Veröffentlichung ist davon aber noch nichts gekommen. Die beiden ersten Bücher sind im Selbstverlag über einen Dienstleister erschienen und sind im Buchhandel erhältlich, aber sie habe nicht ewig darauf warten wollen, ob ein Verlag sich für ihre Arbeit interessiert.

Ihre Enkelin Edda war es auch, die die Grundidee zum ersten Buch „Die verzauberte Bäckerei“ geliefert hat. Behrens hat sie aufgeschrieben und ihr dann – mit Fotos ergänzt – zum dritten Geburtstag geschenkt. Um es zu veröffentlichen, haben dann die Kinder ihrer sechsten Klasse im Kunstunterricht passende Bilder gemalt, mit denen sie die Fotos dann ersetzt hat. Sie ist begeistert. Es sei gelungen, dass die jungen Leser die Geschichte nur anhand der Bilder nachvollziehen können, da sie meist noch gar nicht selbst lesen können, sondern vorgelesen bekommen. Die Einnahmen durch das Buch sollen dann in die Klassenkasse fließen. Das Buch handelt von einer Gyhumer Bäckerei, die durch einen Zauber verschwunden ist. Eine Hungersnot bricht im Dorf auf, bis die Mädchen Edda und Minna mit der Zauberin Lisa zur Hilfe eilen.

Zusammen mit Thao Thu Ta hat sie dann „Abenteuer in der Arktis“ entwickelt. Die beiden Frauen verbindet eine noch junge, aber enge Freundschaft. Die damalige Deutsch-Studentin ist vor einigen Jahren als Au-pair nach Deutschland gekommen. Im Anschluss machte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Gyhumer Reha-Klinik. In dieser Zeit lernten die beiden Frauen sich auch kennen. Mittlerweile macht die Vietnamesin eine Ausbildung zur Friseurin in Sottrum. Die Geschichte dreht sich um eine Eisbärenfamilie, die Nachwuchs erwartet. Passend zum Credo, dass Behrens mit den Büchern Kindern in für sie typische Lebenssituationen etwas an die Hand geben möchte. Entwickelt wurde die Geschichte von den beiden Frauen gemeinsam. Simone Behrens brachte sie sprachlich in die richtige Form, Thao Thu Ta kümmerte sich um die Bilder. Behrens ist eigenen Worten nach immer wieder begeistert, wie ausdrucksstark die Zeichnungen sind.

Das gilt auch für das nächste Buch, das vermutlich im Sommer erscheint. Dann sind beide Frauen beruflich wieder verstärkt eingespannt. „Ich muss zugeben, ich habe diese Arbeit anfangs unterschätzt“, so Behrens über das Autorendasein, insbesondere im Selbstverlag. „Das ist ein Haufen Arbeit.“ Aktuell besprechen sie die Bilder, die benutzt werden sollen. Dort will man insbesondere Ängste in den Fokus nehmen – ganz klassisch Monster. „Kinder in dem Alter haben viel Fantasie. Da wird die über den Stuhl gehängte Hose schnell zum Ungeheuer.“ Da wolle man den Heranwachsenden die Ängste nehmen, erklärt die Lehrerin. Die Handlung mit den beiden Protagonisten Ben und Mia spielt dann in Sottrum selbst. Bei Facebook hat Behrens eine Umfrage machen lassen, welchen typisch Sottrumer Nachnamen die Kinder haben sollen. Eine Entscheidung ist mittlerweile getroffen: Hüsing.

Sobald es geht, würden Simone Behrens und Thao Thu Ta gerne einmal eine Lesung machen. Vielleicht im Buchladen oder in einer Kita, parallel dazu eventuell eine Ausstellung der Bilder. Erste Kontakte gibt es bereits. Und wenn die zwei Kreativen das Tempo ihrer Veröffentlichungen halten, werden sie dann wohl jede Menge zu erzählen haben.

Die beiden Bücher „Abenteuer in der Arktis“ (ISBN: 978-3-7529-4250-7) und „Die verzauberte Bäckerei“ (978-3-7529-4246-0) sind zwar im Selbstverlag erschienen, aber über den Dienst Epubli in jedem Buchhandel erhältlich. Sie kosten 12,99 beziehungsweise 11,99 Euro. Der Preis kommt in der Hauptsache durch Gebühren des Dienstes und Produktionskosten zustande.