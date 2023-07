75 Jahre TV Hassendorf: Verein feiert Jubiläum groß, aber mit Verspätung

Von: Lars Warnecke

Teilen

Sie bilden nur einen kleinen Teil des Orgateams: Nicole Ader (v.l.), Hendrik Mulder, Michael Bautz, Jon Cordes und Birgit Bautz freuen sich auf ein ereignisreiches Festwochenende. © -

Der TV Hassendorf besteht seit über 75 Jahren. Wie der Verein sich entwickelt hat und wie er am kommenden Wochenende sein Jubiläum feiern wird.

Hassendorf – „Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran“ – wer kennt sie nicht, die berühmten Zeilen aus dem Fehlfarben-Hit „Ein Jahr (Es geht voran)“ von 1982? Wer sich in Hassendorf auf dem Sportplatz genauer umschaut, kommt an dem Slogan nicht vorbei. Klar, ist der doch zu einer Art Leitmotiv für den örtlichen Turnverein geworden. Das zeigt man nebst Wappen am Spielfeldrand.

„Geschichte wird gemacht“, und das tatsächlich schon seit 75 Jahren. 1947 war es nämlich, dass der TV Hassendorf (TVH) aus der Taufe gehoben wurde. Seitdem hat man ihm in all den Jahrzehnten immer wieder besondere Beweglichkeit abverlangt – zuletzt in der Pandemie. Jetzt feiert der Verein Geburtstag. Sein Jubiläum will er am Freitag und Samstag, 28./29. Juli, mit einem abwechslungsreichen Festprogramm begehen (siehe Kasten), zusammengestellt von einem 13-köpfigen Orgateam mit Vertretern aus allen Abteilungen.

Aufmerksame Leser werden derweil schon bemerkt haben: 75 Jahre seit der Gründung – diese Rechnung will 2023 nicht mehr so recht aufgehen. Und sie haben natürlich recht. Warum das Jubiläum also erst jetzt und nicht schon im letzten Jahr zelebriert wurde? Michael Bautz, seit Anfang 2019 der erste Vorsitzende, klärt auf: „Weil Anfang 2022 leider immer noch Corona vorherrschte, fehlte uns damals für einen größeren Festakt noch die Planungssicherheit.“ Man habe schlichtweg nicht gewusst, ob dem Verein eine Erlaubnis erteilt worden wäre oder nicht. Fakt sei aber: „Wir haben dann im November, auf den Tag genau 75 Jahre nach der Gründung, einen kleinen Festabend für unsere Mitglieder veranstaltet.“ Binnen kürzester Zeit sei der auf die Beine gestellt worden, knapp 70 Gäste seien damals der Einladung ins Dorfgemeinschaftshaus zum Pizzaessen gefolgt. „Der Saal war damit proppevoll.“

An jenem Abend fasste man schließlich den Beschluss, das Jubiläum doch noch im Sommer groß zu feiern. „Und weil unsere Fußballsparte in diesen Wochen tatsächlich 75 Jahre alt wird, hat die sich vorgestellt, dazu passend auf unserer Vereinsanlage ein Samtgemeinde-Pokalturnier auszurichten“, berichtet Bautz. Das sei am Mittwoch gestartet und würde noch bis zum 29. Juli andauern. Gute Voraussetzungen finden die Mannschaften allemal, sind die Plätze doch zuletzt nochmal hervorragend von Vereinsmitglied Enrico Grübner hergerichtet worden. Und auch der Vorsitzende betont: „Ich glaube, es gibt im Landkreis im Moment keinen besseren Platz als den unseren – da hat Enrico schon eine tolle Arbeit geleistet.“

Die Bande am Spielfeldrand sagt schon alles über den Hassendorfer Turnverein aus. © lw

So viel zur Gegenwart. Wie aber ist der Traditionsverein zu dem geworden, was er heute ist? Ein Blick in die Chronik zeigt: Es hat sich auf jeden Fall viel getan. Es waren die Folgejahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als der THV entstanden ist. Am 5. November 1947 fand die Gründungsversammlung statt – unter Beteiligung von 81 Hassendorfer Bürgern. Die Turnriegen erfreuten sich großer Beliebtheit. Der Saal der Vereinsgaststätte wurde extra umgebaut, um dort auch Sport treiben zu können. Nach dem Bau eines Geräteschuppens und der Anlage eines Sportplatzes konnte ab 1948 zusätzlich Faustball und später auch Fußball gespielt werden. Innerhalb von zwei Jahren nach der Gründung gab es mehr als 200 Mitglieder. Alle 115 Schulkinder nahmen am Sportbetrieb teil. Obwohl zusätzlich die Tischtennisabteilung ins Leben gerufen wurde, ging die Mitgliederzahl im Jahre 1959 auf 53 zurück. In den nachfolgenden Jahren konnte lediglich der Fußballbetrieb aufrecht erhalten werden. Nach dem Tod des damaligen Vereinswirtes kam es Mitte der 1960er-Jahre zu ungeklärten Eigentums- und Besitzverhältnissen der Sportanlage. Ein trauriger Minusrekord von nur noch 42 Vereinsmitgliedern war die Folge. Erst 1969 konnte eine Umkleidemöglichkeit geboten werden. Nachdem zwei Jahre später am Sportplatz auch eine Flutlichtanlage installiert wurde, kletterte die Mitgliederzahl sprungartig auf 154 an. Die zwei Herren- und zwei Jugend-Fußballmannschaften nahmen den Spielbetrieb auf und hatten derart regen Zulauf, dass am Weißen Moor 1975 sogar ein zweiter Sportplatz geschaffen wurde. Durch den Bau des Dorfgemeinschaftshauses konnte eine Damengymnastikgruppe ins Leben gerufen und die Tischtennisabteilung reaktiviert werden. Nach dem Bau von Umkleidekabinen mit Duschen und Toiletten, der Gründung der Abteilung Kinderturnen sowie der Anmeldung eines Tischtennis-Damenteams wurde 1979 die 300 Mitgliedergrenze überschritten.

Sportliches Treiben zum 75-jährigen Bestehen Am Freitag startet die Jubiläumsfeier mit einem Kommersabend, zu dem alle Vereinsmitglieder und Gäste eine persönliche Einladung bekommen haben. Es wird ein buntes Programm mit Vorführungen geben sowie eine Tombola mit attraktiven Gewinnen. Am Samstag finden ab 14 Uhr auf den beiden Sportplätzen des TVH die letzten drei Spiele des Samtgemeinde-Pokalturniers statt. Für Bewegung sowie das leibliche Wohl der Spieler und Gäste wird es eine Hüpfburg, Bubble Soccer“, einen Stand mit Cocktails, einen allgemeinen Getränkewagen, Kaffeewagen sowie eine Imbissbude geben. Ab 21 geht die Party richtig los, bei der Zelt-Disco mit DJ Checa. Der Eintritt beträgt acht Euro.

Zehn Jahre später wurde die Grundsanierung der Sportplätze zusammen mit der Erneuerung der Flutlichtanlage vorgenommen. Im Folgejahr konnten sogar Unterstände für den Fußballplatz errichtet werden. 1977 wurde ein neuer Sportplatz mit einem neuen Umkleidegebäude eingeweiht. Die Summe der Eigenleistungen für beide Bauabschnitte bezifferte man damals mit 650 000 Mark. Im gleichen Jahr gründete sich eine Damenfußballmannschaft. Am Tag der Fußball-Endspiele auf Kreisebene war der TVH 2001 auf dem heimischen Platz sogar mit zwei Mannschaften vertreten. Im selben Jahr fanden sich 15 volleyballbegeisterte Sportler zu einem ersten Training zusammen. Unvergessen für alle Beteiligten ist außerdem das Kreis-Kinder-Turn- und Sportfest 2002, das der TVH erstmalig ausrichtete. Zu den jüngeren Ereignissen zählt unter anderem die Fusion der Herren-Fußballer aus Hassendorf und Bötersen-Höperhöfen zu einer gemeinsamen Spielgemeinschaft.

An Personalschwäche krankt der Verein nicht: Aktuell sind die 460 Vereinsmitglieder in insgesamt sieben Abteilungen vertreten, darunter Fußball, Tischtennis, Darts und Laufen.