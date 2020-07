Geschichte in Wolle

Ahausen – Es ist ein ungewöhnlicher Rückblick auf die Geschichte des Ortes, der gerade in den Wohnzimmern Ahausens entsteht. 19 fleißige Näherinnen verbringen seit Januar viele Stunden mit dem Herstellen kleiner Webstücke in der Größe von zwölf mal zwölf Zentimetern. Diese werden in den kommenden Tagen auf einem Trägerstück aneinandergefügt und ergeben am Ende eine gut zehn Meter lange Bahn, auf der sich die Geschichte des Ortes von seiner ersten Erwähnung im Jahr 1220 bis heute widerspiegelt. Präsentiert werden soll das gute Stück erstmals während der Veranstaltungen im Rahmen des Ahauser Sommers auf dem Heimathausgelände, Auftakt ist am kommenden Freitag.

Angedacht war eine Präsentation eigentlich im Rahmen der Feierlichkeiten zu 800 Jahre Ahausen. Denn erstmals erwähnt in einem Schriftstück wurde der Ort 1220. Doch aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus musste das verschoben werden. Kurzfristig bot sich nun die neue Möglichkeit im Rahmen der Sommer-Events an. Die Frauen stellen ihre Werke sonst während des Ahauser Herbsts vor, das habe schon Tradition, verrät Julia Hahn. Der Herbst steht immer unter einem Motto, zu dem sich die Kreativköpfe etwas ausdenken. Im vergangenen Jahr beispielsweise haben sie „Volle Kanne“ genommen und Kannen bestrickt. Direkt nach der Veranstaltung kam dann die Frage auf: „Und was machen wir als Nächstes?“

Die Idee, etwas anlässlich der 800-Jahr-Feier zu machen, war schnell geboren. Aber: „Dabei erheben wir keinen Anspruch auf wissenschaftliche Genauigkeit“, erklärt Hahn, in deren Haus sich seit Beginn der Lockerungen wieder ein paar der Frauen – natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln – wöchentlich treffen. Ihr Wissen haben sie dem entnommen, was in den Chroniken des Ortes überliefert wird. Eine trägt den Titel „Dorf der Steinsetzer“. Das haben die Frauen als Grundidee gewählt, doch das Projekt mit Steinen umzusetzen, schien nicht denkbar. „Aber wir wollten etwas anderes als sonst machen, etwas Neues ausprobieren“, erklärt Hahn. Dafür haben sie Pin Looms gewählt, also quasi „kleine Webrahmen to go“, nennt Hahn sie. Praktisch: So konnten die Frauen bei sich Zuhause während des Lockdowns weiter an dem Projekt arbeiten und haben ihre fertigen Stücke dann Hahn vor die Tür gestellt.

Die kleinen Woll-Quadrate symbolisieren einen Weg, der durch alle Jahrzehnte führt. Gut 400 Teile werden es am Ende sein, die die Frauen seit Beginn erstellt haben. Etwa eine halbe Stunde Arbeit steckt in jedem Quadrat. Eines von ihnen stellt in der Breite etwa zehn Jahre dar, in der Höhe die Einwohnerzahlen. Zu Anfang waren das weniger, mit den Jahren kommen mehr Quadrate dazu. „Außer in Kriegszeiten oder bei Krankheiten und Seuchen, da gehen wir davon aus, dass es weniger waren“, so Hahn. Außerdem habe man nur Farben und Materialien verwendet, die es im jeweiligen Jahrhundert gegeben habe. So herrschen im 13. Jahrhundert Naturtöne und -materialien vor, es gab nur Wolle. „Teilweise haben einige Frauen die Wolle jetzt selbst gesponnen und selbst gefärbt“, erklärt Hahn. „Zu Anfang sind es gedeckte Farben, es passiert nicht viel.“ Später kommen konkretere Teile dazu, in bunteren Farben. Besonders ab dem 19. Jahrhundert wird das Webstück deutlich farbiger, bunter und breiter. „Das letzte Stück wird eine richtige Farbexplosion“, verrät Hahn. Auch Stahlstücke fließen ein, sie stellen Kriege dar. Ein Quadrat ist in orange, mit Krapp eingefärbt – symbolisch für das große Feuer. „Auch Corona werden wir darstellen – wie, das verraten wir aber noch nicht“, meint Hahn geheimnisvoll.

Die Gruppe sei durch die Pandemie überrumpelt worden, plötzlich waren keine Gruppentreffen möglich, in denen sonst viele Ideen gesammelt wurden. Stattdessen ging vieles nur noch über das Internet – und das brachte die ein oder andere Überraschung mit sich. „Die Frauen fügen neue Materialien hinzu, besonders im jetzigen Jahrhundert, da war auch mal eine Überraschung in der Tüte vor der Tür“, so Hahn.

Jedes Stück ist einzigartig, teilweise haben die Frauen sehr viel Liebe fürs Detail gezeigt. So ist auf einem Quadrat ein Schaf gestickt, auf einem anderen die Gemeindebibliothek – und nur wenige Jahre später: die Schließung der Bibliothek 1911, wenige Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Zusätzlich soll es zu dem Webstück eine Legende geben, damit die Betrachter die Stücke und Ideen dahinter einordnen können. „Aber es wird nicht zu viel geben, jeder soll und darf es für sich interpretieren“, ermuntert Hahn. Das können die Besucher aller vier Veranstaltungen des Ahauser Sommers dann auf dem Weg zu ihren Plätzen, denn das Webstück wird sie dabei ein ganzes Stück begleiten. Ob es dazu noch einen Vortrag oder etwas anderes geben wird, wie es eigentlich ursprünglich angedacht war, weiß Hahn noch nicht. „Dass wir es präsentieren können, haben wir bis vor zwei Wochen ja noch gar nicht gewusst.“

Zum Ahauser Sommer

Reservierungen für die Veranstaltungen erleichtern dem Heimatverein die Organisation. Das ist unter Angabe der Personenzahl mit maximal zwei Haushalten oder einer bis maximal zehn Personen möglich per E-Mail an info@ahauser-heimatverein.de oder über das Kontaktfomular auf der Internetseite.