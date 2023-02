Auf der Suche nach Potenzial: Georg Schaefer nimmt Liegenschaften unter die Lupe

Von: Nina Baucke

Simeon Rehr (l.) und Georg Schaefer haben viele Ideen für den Klimaschutz in der Samtgemeinde Sottrum. © Baucke

Seit Ende des vergangenen Jahres ist Georg Schaefer bei der Samtgemeinde Sottrum mit im Boot. Zusammen mit Simeon Rehr ist er für das Klimaschutzmanagement der Kommune zuständig. Sein aktuelles Projekt ist die Anfertigung eines Energieberichts.

Sottrum – „Es ist zur Zeit ein bisschen Detektivarbeit“, sagt Georg Schaefer, wenn er über seine Arbeit spricht. Seit Ende vergangenen Jahres ist er als Klimaschutzmanager der Samtgemeinde Sottrum mit an Bord, eine Stelle, die er sich mit Simeon Rehr teilt. Doch während dieser vor allem verantwortlich für öffentlichkeitswirksame Aktionen, wie beispielsweise das Stadtradeln, ist, richtet Schaefer eher den Blick auf die Verwaltung selbst.

Der studierte Mikrobiologe hatte vor seinem Start in Sottrum als Referent für betrieblichen Umweltschutz gearbeitet. „Das Thema Klimaschutz liegt mir am Herzen“, betont der gebürtige Hamburger. „Von daher habe ich mich überallhin beworben, wo in dieser Richtung hin eine Stelle angeboten wurde.“ Am Ende fanden dafür er und die Samtgemeinde Sottrum zueinander.

Dort ist sein Schwerpunkt nun das Energiemanagement, das er von Grund auf aufbaut. „Das ist eine Menge Kleinstarbeit, vor allem, wenn beispielsweise bei Zählerwechseln in den Liegenschaften Lücken entstanden sind. Da ist es meine Aufgabe, diese Lücken zu schließen.“

Aber Potenzial, etwas zu verbessern, ist natürlich immer da.

Daten zusammentragen, auswerten, interpretieren: Schaefer hat den Verbrauch an Gas, Strom und Fernwärme in den Gebäuden und Einrichtungen im Blick, die der Kommune gehören, beziehungsweise betreibt – wie beispielsweise Schulen, aber auch das Rathaus „und die Friedhofskapellen“, wie Schaefer anfügt. Er wertet aus, wie viel Energie die Gebäude schlucken und wo noch nachreguliert werden kann. „Natürlich geht es auch darum, zu schauen, ob es da Handlungsbedarf gibt, beispielsweise bei der Dämmung. „Aber dieser Prozess wird sich noch eine Weile hinziehen“, so Schaefer. Dass es in dem Bereich einiges zu tun geben wird, davon geht er aus. „Aber Potenzial, etwas zu verbessern, ist natürlich immer da“, so der Klimaschutzmanager. „Wenn sich etwas in 20 Jahren rechnet, nützt es mir nichts, wenn ich jetzt keine finanziellen Mittel dafür habe.“

Der Rahmen, in dem Schaefer sich für seine Arbeit bewegt, umfasst auch seinen Kollegen Simeon Rehr. Da beide Klimaschutzmanager jeweils nur eine 50-Prozent-Stelle haben, sind sie nur an einem Tag der Woche zeitgleich im Büro. „Wir tauschen uns dann immer über die aktuellen Themen aus“, sagt Rehr. Dazu arbeiten beide zusammen an weiteren Ideen. „Und davon haben wir viele“, erklärt Schaefer mit einem Lachen. „Aber natürlich geht es erst einmal um, das Akute erst einmal anzugehen, wie das Energiemanagement.“

Viele Überschneidungen

Auch wenn die beiden Kollegen lediglich einmal die Woche zusammensitzen: „Es ist sehr interessant, wie wir uns hier gegenseitig ergänzen, denn natürlich gibt es da viele Überschneidungen“, erklärt Schaefer. „Beispielsweise bei dem Thema Photovoltaikanlagen: Ich überprüfe, auf welchen Liegenschaften eine Installation möglich wäre, aber natürlich gehört da auch die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit dazu.“

Gerade dieses Thema ist den beiden Klimaschutzbeauftragten wichtig: „Wir wollen als Samtgemeinde da mit gutem Beispiel als Vorbild vorangehen.“ Für Schaefer liegt ein weiterer Vorteil auf der Hand: „Wir bringen auf diese Art und Weise unsere eigenen Liegenschaften auf Vordermann, bieten aber auch Anreize für die Bürger, was sich hier und da noch machen lässt.“ Darüber können diese sich kostenlos informieren, denn die Samtgemeinde bietet, gefördert über die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN).

Hoffen auf Förderung

Denn dass Interesse da ist, zeigt sich gerade auch beim Thema der Balkonkraftwerke, für die Bürger in der Gemeinde Sottrum einen Zuschuss erhalten können. „Da haben wir auch schon Nachfragen aus den anderen Mitgliedsgemeinden“, freuen Schaefer und Rehr. „Wir haben da die Möglichkeit, die Gemeinden mit ins Boot zu bekommen.“ Dazu gehört auch, immer die wichtigsten Informationen auf der Website der Samtgemeinde vorzuhalten. „Da wollen wir auch den Bereich Klimaschutz auch so aktuell wie möglich halten.“

Gemeinsam wollen sie zudem auf dem aktuellen Stand sein, was Fördermöglichkeiten angeht, „denn ohne Förderung gibt es auch keine Projekte“, macht Rehr klar. Und Schaefer ergänzt: „Und mit viel Förderung sind wir bei der Umsetzung der Maßnahmen am Ende auch viel schneller.“