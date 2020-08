Genuss pur auf vier Rädern

Hellwege – Mit der rechten Hand streicht Günter Wellbrock fast liebevoll über die Haube seines Porsche 996. Dem 20 Jahre alten Wagen hat er eine Keramikversiegelung verpassen lassen. „Fühlt sich das nicht gut an?“ 300 PS stecken unter der Haube dieses schwarzen Sportwagens. „Aber ich fahre immer nur so zwischen 100 und 120 km/h“, versichert der 71-Jährige, der sich hinter seinem Haus in Hellwege seine ganz eigene Wohlfühl-Oase geschaffen hat.

In einer großen Halle steht gleich neben dem Porsche ein Golf 1 Cabrio von 1992. Wenige Schritte weiter wartet ein Buick Special von 1955 darauf, endlich mal wieder gefahren zu werden. Ein knallroter Fiat 500 von 1969 und allen voran das Jaguar Cabrio XK 140 OTS aus dem Jahr 1954 ziehen ebenfalls die Blicke der Besucher auf sich. Drei Mopeds, ein Hochrad, ein alter Trecker Lanz Bulldog sowie eine Holzkutsche sowie zahlreiche Accessoires aus der Welt des Motorsport komplettieren die beeindruckende Sammlung.

Günter Wellbrock ist Ur-Hellweger. Dort hat er das Licht der Welt erblickt, dort ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen. In Unterstedt hat er in der Werkstatt von Heinz Rathjen seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht. Wellbrock setzte noch die Meisterprüfung drauf und landete schließlich Mitte der 1980er-Jahre beim Tüv. Zunächst in Eversen, später dann in Rotenburg. Er war Leiter der Station – „und das, obwohl ich nicht studiert habe“, fügt er stolz hinzu. 2011 entschied er sich, in den Ruhestand zu gehen. Doch geschraubt hat er weiter. An vielen vor allem alten Autos. Mehr als 30 Stück hat er gekauft, aufbereitet, gefahren und wieder verkauft. „Auf eine bestimmte Marke war ich niczt festgelegt, aber vor allem die Sportwagen haben es mir immer angetan.“ Ein Fiat 500 hat die Leidenschaft in ihm geweckt. Nachdem er sich mit 15 zunächst vom Lehrlingsgehalt eine NSU Quickly gekauft hatte, verschaffte er sich mit 18 sein erstes Auto. Von da an gab es kein Halten mehr. 1986 schließlich hat er begonnen, sich eine Sammlung anzuschaffen. „Damals bekam ich einen Porsche 914 geschenkt – dann ging es los.“ Fünf Autos stehen heute noch in der Halle, die er Dodenhof in Posthausen abgekauft hat. „Die habe ich selbst ab- und hier bei mir wieder aufgebaut.“ Die Halle wirkt wie ein zweites Wohnzimmer. Musik, TV – die Ausstattung lässt keine Wünsche übrig.

Die Autos sind allesamt angemeldet. „In der einen Woche fahren ich mit dem Golf, dann mal den Porsche – das wechselt. Ich gönne mir das.“ Schließlich hat sich der Auto-Experte alles selbst erarbeitet und viel dafür gespart. „Wir sind die erste Zeit nur einmal im Jahr für eine Woche in den Winterurlaub gefahren.“

Ohne seine im April verstorbene Frau Marianne wäre das alles so nicht möglich gewesen. Sie habe sich nicht nur von der Leidenschaft ihres Mannes anstecken lassen, sondern habe ihn auch unterstützt und die Konsequenzen akzeptiert. „Wir sind dann auch viel gemeinsam unterwegs gewesen“ – schön langsam und ruhig. „Das ist dann echter Genuss.“

Für Günter Wellbrock ist das Schrauben, das Sammeln, die Jagd nach neuen Wagen und vor allem das Fahren „wie eine Sucht“. Und die sei gefährlich – „man kann natürlich nicht immer nur dazu kaufen, denn dann gehen einem irgendwann die Flöhe aus“. Er lacht und macht deutlich: Wer es richtig macht, sorgt für eine gute Geldanlage. Gut erhaltene Oldtimer sind nach wie vor gefragt, aber rar geworden. „Die alte Technik, die Form der Fahrzeuge – das kann man einfach nicht beschreiben.“ Günter Wellbrock schwärmt in höchsten Tönen von diesen Eigenschaften, während er genussvoll die Tür vom Jaguar öffnet und zum Probesitzen einlädt.

Aber: „Die Schrauberei wird bei mir weniger – ich habe keine große Lust mehr darauf. Schließlich bin ich jetzt 71 Jahre alt.“ Außerdem hat er noch weitere Hobbys: Die Drehorgel – mit ihr sieht man ihn jedes jahr auf dem Rotenburger Jahrmarkt –, und auch das Radfahren gehören dazu. Vor der Halle steht das E-Bike, mit dem er regelmäßig unterwegs ist. Günter Wellbrock ist ein Genießer. Und während er von der Drehorgel erzählt, schweift sein Blick über den großen Garten. Platz genug. „Eigentlich wollte ich mir immer noch ein Karussell zulegen“, sagt er. Das hat bislang nicht geklappt. Doch jetzt fange ich damit auch nicht mehr an“, sagt er und schmunzelt.