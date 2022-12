Gemischte Gefühle in der Gastronomie: Statt der Pandemie plagen die Wirte im Weihnachtsgeschäft andere Sorgen

Von: Judith Tausendfreund

Dehoga-Kreisvorsitzender Hans-Wilhelm Röhrs ist recht zufrieden mit den Buchungen in der Gastronomie. Aber viele seiner Kollegen beklagen einen Personalmangel. © Tausendfreund

Für Gastronomen und Hoteliers zeichnet sich ein besseres Weihnachtsgeschäft ab als im vergangenen Jahr – doch vom Niveau von vor der Corona-Krise ist die Branche noch ein gutes Stück entfernt.

Sottrum – Seit mehr als zwei Jahren steckt die Gastronomie in einer keinesfalls selbst verursachten Krise. Die Coronavirus-Pandemie hat die Unternehmer – ähnlich wie in viele anderen Branchen – ausgebremst. Monate zogen ins Land, in denen die Wirte und Hoteliers kaum oder keinen Umsatz generieren konnten. Mittlerweile ist die Pandemie zwar noch nicht vorbei, aber Kontaktbeschränkungen oder Lockdowns stehen nicht zur Debatte. Eigentlich könnte in der Gastronomie wieder alles so sein wie früher. Aber ist es das auch?

Die Stimmung in den Betrieben in und um Sottrum ist kurz vor Weihnachten nicht eindeutig. Hans-Wilhelm Röhrs, Inhaber vom Gasthof Röhrs und erster Vorsitzender des Kreisverbands Rotenburg im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, zeigt sich zufrieden mit dem vorweihnachtlichen Betrieb. „Das Haus ist voll“, stellt er fest. Ganz neu habe das Haus eine eigene Bowling-Bahn und die werde gut gebucht, auch die Kegelbahn werde stark nachgefragt. „Wir hatten jetzt im Dezember nur ein, zwei Tage, an denen mal nicht gebowlt wurde – und dann wurde gekegelt.“

„Vor allem haben wir das Glück, dass wir genügend Mitarbeiter haben, das ist aktuell keine Selbstverständlichkeit“, sagt Röhrs. Von anderen Gastwirten hat er in den vergangenen Wochen ebenfalls eher zufriedene Äußerungen gehört. Schwierig bliebe aber bei einigen Gasthöfen eben die Sache mit dem Personal. „Viele Kollegen nehmen jetzt nicht noch mehr Feiern an, weil das Personal auf dem Zahnfleisch geht.“ Die Nachfrage sei hoch, bei Röhrs riefen immer noch Gäste an, die noch einen Mittagstisch suchen. „Viele Anbieter sind offensichtlich ausgebucht.“

Andreas Schulz, Inhaber des Ahauser Hofs, zeichnet ein anderes Stimmungsbild: „Wir haben unheimlich viele Absagen wegen der aktuellen Erkältungswelle“, gibt er an. Die Lücken im Terminplan seien dann kaum mehr zu füllen, eine seriöse Kalkulation sei aktuell unmöglich. „Das mit den Absagen haben wir sonst nicht so extrem gehabt“, bedauert er. Und die Stimmung? Die könnte natürlich besser sein. Der Ahauser Hof hat viel Platz und wird in der vierten Generation als Gastronomie genutzt. Doch das nützt nichts, wenn alle spontan krank werden. Eric Kruse, Inhaber der Fischer’s Bauerndiele, ist indes zufrieden mit dem Vorweihnachtsgeschäft: „Die Gruppen, Firmen und Vereine sind zurück in der Gastronomie.“ Die Erkältungswelle ist aber auch in seinem Betrieb zu spüren. „Viele bleiben schnell zu Hause, das ist ja auch nachvollziehbar. Aber so wird die Planung immer kurzfristiger“, so Kruse. Auf der anderen Seite hätten seine Kunden auch Verständnis, wenn einiges auch mal nicht angeboten werden könne.

Ein gewisses Hin und Her bei Buchungen und Stimmungslage beschreibt auch Silke Hoops, Inhaberin des Gasthauses Hoops in Bötersen. „Grundsätzlich ist das Geschäft schon wieder angelaufen“, freut sie sich. Sie führt ihre Kneipe mit Saalbetrieb und bietet etwaigen Gästen ebenfalls viel Platz, aber keinen dazugehörigen Restaurantbetrieb. „Weihnachtsfeiern machen wir nur mit Anmeldung“, so Hoops. Das sei auch gut nachgefragt worden. Aber jetzt, in der letzten Woche vor dem Fest, habe es gar keine Anfragen mehr gegeben. „Viele Firmen haben ihre Feiern auf das kommende Jahr verschoben, einige wollen lieber später eine Kohltour planen – momentan wird es wieder ruhig.“, beschreibt sie die Situation. Personalprobleme habe sie keine, dennoch sei die Situation nach wie vor unruhig. „Alles insgesamt muss sich das noch einspielen“, umschreibt sie vorsichtig die etwas angespannte Geschäftslage, mit der die Gastronomen seit zwei Jahren zu kämpfen haben.

In Fischers Bauerndiele läuft das Geschäft zufriedenstellend. Wirt Eric Kruse hat allerdings wie viele andere festgestellt: Alles ist kurzfristiger geworden. © -

Diese Situation kennt auch Christof Prüser von Prüser‘s Gasthof in Hellwege. Der Gasthof besteht seit mehr als 100 Jahren, der Betrieb beinhaltet ein Hotel und Restaurant, mit Tagungs- und Veranstaltungsräumen, Badelandschaft und Sauna. „Wir haben eine gute Vorweihnachtszeit erlebt“, resümiert Prüser. Das Haus sei gut gebucht, auch ausgebucht. „Allerdings nicht mehr auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit“, beschreibt er die Lage. Die Gäste seien gut drauf und auch spendabel gegenüber den Mitarbeitern. „Das freut mich“, betont er. Dennoch sei die Vorweihnachtszeit immer auch stressig für alle Beteiligten und das liege in diesem Jahr vor allem an den zahlreichen Nebenschauplätzen, die es zu bewältigen gibt.

„Das Thema Kurzfristigkeit beschäftigt uns“, hat auch Prüser festgestellt. Aufgrund der Krankheitswelle werde vieles abgesagt, Planungssicherheit sei sehr schwierig geworden. Personalprobleme, steigende Kosten für Löhne, Energie, Lebensmittel, die Inflation – all dies seien Faktoren, die es zu bewältigen gilt. „Es ist nicht einfach, damit umzugehen, wir stehen unter großem Druck und wissen alle nicht, was das nächste Jahr an Herausforderungen mit sich bringt“, umschreibt er seine Sorgen.

Wirte erwarten Verluste Detlef Schröder, Präsident des Dehoga Niedersachsen, kennt die Sorgen. „Seit September 2022 häufen sich bei uns die Meldungen über steigende Gaspreise mit Steigerungen von 300 Prozent und mehr.“ Angekündigt seien den Betrieben auch Steigerungen im Bereich der Stromversorgungen, die ein Vielfaches des bisher gezahlten Preises ausmachen. Nach einer Umfrage im Herbst 2022 habe in Niedersachsen jeder dritte Gastgewerbetreibende die Befürchtung, dass er das Jahr 2023 in Anbetracht der enormen Kostensteigerungen mit Verlusten durchlaufen wird. Die schon aus der Coronakrise bekannte Existenzangst breite sich im niedersächsischen Gastgewerbe erneut aus.