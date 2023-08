Gemeinschaft an den Saiten: Rotenburger Gitarrenwoche verläuft harmonisch wie eh und je

Von: Ulla Heyne

Teilnehmer Dirk Hoffmann (2.v.r.) feilt in der Kleingruppe an einem Stück von Mitstreiter und Gitarrenlehrer Dirk Wieting (3.v.r.). © Heyne

Im Rahmen der Rotenburger Gitarrenwoche kommen derzeit mehr als 20 Künstler aus aller Welt in Ahausen zusammen, um gemeinsam zu musizieren sowie an Meisterkursen bei renommierten Dozenten teilzunehmen. Ein Besuch.

Ahausen – Normalerweise würde der Wald hinter dem Landschulheim am Rande des Ortes voller Gitarristen sein, „alle zehn Meter einer, der übt“, meint Dirk Hoffmann. Doch in diesem Jahr ist das Wetter in und über Ahausen zu schlecht – was der allgemeinen Stimmung allerdings wenig Abbruch tut. Gemeinsam musizieren, fachsimpeln, kochen und über Gott und die Welt reden – das macht den Charme der Rotenburger Gitarrenwoche für den 60-jährigen Teilnehmer aus, der aus Offenbach angereist ist. Wie fast alle hier ist der Physiker „Wiederholungstäter“. So auch Mitstreiter Holger Zindler, mit 71 der Älteste hier. Gitarre lernt er erst seit der Verrentung. „Hier sind alle willkommen, vom Fast-Anfänger bis zum Profi“, erklärt der Oldenburger, der wie fast alle hier über persönliche Kontakte von dem einwöchigen Workshop erfahren hat. „Spielstärke, Alter, Herkunft – das alles spielt keine Rolle“, fasst er das Lebensgefühl der kleinen Welt auf Zeit zusammen.

Hoffmann genießt den 60er-Jahre-Charme der Unterkunft, den Austausch auf Augenhöhe mit den Dozenten, „zu denen man eigentlich aufblicken würde, noch dazu mit internationalem Renommee.“ In diesem Jahr sind das der Italiener Lorenzo Micheli, der bereits mehrfach zu Gast war, die Niederländerin Annette Kruisbrink, die in Kammer- und Orchesterbesetzung zwei in Auftrag gegebenen Eigenkompositionen mit den Teilnehmern einübt, und Gerhard Reichenbach. Der Wuppertaler wurde von seiner ehemaligen Studentin Nicola Stock eingeladen – Grund genug für den Professor, zuzusagen: „Toll, wenn die eigenen Studierenden als Multiplikatoren wirken – das muss man unbedingt unterstützen!“ Generell, so hat Reichenbach festgestellt, habe das öffentliche Interesse an klassischer Gitarrenmusik abgenommen, „Musik, für die man mehr Energie aufbringen muss“, vor allem in Zeiten ständiger Beschallung und leichter Verfügbarkeit: „Eine Cola ist billiger als das Hören eines Musikstück vom Profi.“

Die italienische Stipendiatin Emma Baiguera (r.) lässt sich den Vortrag von Gerhard Reichenbach zusammenfassen. © ULLA HEYNE

Gitarrenverdrossenheit ist indes bei den 25 Aktiven in Ahausen keineswegs zu spüren. Sie haben ein strammes Programm: Neben Einzelstunden bei einem der drei Dozenten steht die Arbeit in unterschiedlichen Ensembles, vom Duo über Kammerorchester bis zum großen Orchester aller Teilnehmer auf dem Programm – für Zindler ein weiterer Grund zu kommen. „Sonst musiziert man als klassischer Gitarrist ja eher allein, der Ton ist eher filigran und flüchtig.“

Der satte abendliche Klang in der Kapelle mit ihren schrägen Holzwänden, der wuchtige Sound geht vielen durch Mark und Bein, und direkt in die Seele. Dazu kommen die Dozentenkonzerte, das Teilnehmer- und ein internes Abschlusskonzert sowie Vorträge. An diesem Nachmittag referiert Reichenbach über Ton und Klang – neben theoretischen Betrachtungen und vielen praktischen Tipps, etwa zum Stimmen auf der Bühne mit Lampenfieber, driftet sein Vortrag zuweilen auch ins Philosophische.

Die 24-jährige Emma Baiguera lässt sich das Wichtigste von einer Mitstreiterin flüsternd auf Englisch zusammenfassen. Die Italienerin ist die erste internationale Stipendiatin – eine der wenigen Neuerungen, die das neue Team aus Nicola Yasmin Stock, Heike Krause und Julius Ebert vorgenommen hat. „Ansonsten haben wir das bewährte Format übernommen“, so Stock. Etwaige Veränderungen sollen erst nach der Auswertung ihrer „Feuertaufe“ vorgenommen werden. Die Mailänderin Baiguera hat gerade ihr Studium am dortigen Konservatorium abgeschlossen. Vom Stipendium erfuhr sie von ihrer Lehrerin. Ein Glücksfall, hatte sich die junge Frau während ihres Studiums doch vor allem mit den Stücken zeitgenössischer Komponistinnen beschäftigt. Warum? „Ich bin keine Feministin, aber mir ist wichtig, Frauen in allen Kunstformen eine Stimme zu geben“, sagt eine der wenigen weiblichen Studierenden des männlich dominierten Instruments. Mit den Einzelstunden bei Kruisbrink, deren Stücke sie im Repertoire hat, geht ein Traum in Erfüllung: „Die Komponistin direkt befragen zu können und Interpretationen zu erarbeiten, ermöglicht noch einmal einen ganz anderen Zugang.“

Die Ausführungen von Gitarren-Koryphäe Reichenbach haben nicht nur musikalisch Gewicht. © ULLA HEYNE

Mit ihrer Ausbildung ist sie eine der Besten hier, aber beileibe nicht die einzige professionelle Musikerin: Einige haben ihr Bachelor- oder sogar Masterstudium abgeschlossen oder sind selbst ausgebildete Gitarrenlehrer. Wie Dirk Wieting, der am Nachmittag mit einem Gitarrensextett eine Eigenkomposition einübt, während im Kulturhof Einzelunterricht über die Bühne der blanken Dielensteine geht. Dozent Micheli ist zugewandt, spart nicht mit Lob und guten Tipps.

Teilnehmer Julian, der seinem Wettbewerbsbeitrag den Feinschliff gibt, hat seinen Masterabschluss in der Tasche und kommt gerade von Gitarrenfestivals auf Teneriffa und Mallorca. Heute Abend sitzt er im Orchester neben dem 18-jährigen Schüler, der Dame mit den Stricksocken und einem Teilnehmer im Karohemd mit tätowierten Unterarmen. Vielleicht werden sie den langen Tag „schon“ um 22 Uhr mit einem gemeinsamen Feierabendbier beenden, vielleicht aber auch bis kurz vor Mitternacht musizieren – und sich für das nächste Jahr verabreden.