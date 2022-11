Das knappe Plus: Gemeinderat Bötersen beschließt den Haushalt für 2023

Von: Matthias Daus

Für die Sportplätze will die Gemeinde Bötersen im kommenden Jahr in eine Flutlicht- sowie eine Beregnungsanlage investieren. © Baucke

Die Erschließung des neuen Baugebietes, aber auch Maßnahmen im Bereich des Sportplatzes stehen weit oben im Investitionsplan der Gemeinde Bötersen für das kommende Jahr 2023.

Bötersen – Der Haushalt der Gemeinde Bötersen ist nun auf dem Weg – und nicht nur die Einnahmen sind rekordverdächtig. Am Ende bleibt aber ein kleines Plus, trotz der vielen Investitionen, die man vor der Brust hat.

Die Digitalisierung der Ratsarbeit sorgt auch in der Gemeinde Bötersen für eine gewisse Erleichterung der Abläufe: So verschickte Bürgermeister Cord Trefke (CDU) den Haushalt für das Jahr 2023 in digitaler Form an die Ratsmitglieder. „Dadurch konnte ich weit mehr als 1 800 Seiten Papier und eine ganze Menge Druckertinte sparen“, sagte er zu Beginn der Vorstellung des Haushaltes auf der jüngsten Ratssitzung. Ein Haushalt, der rekordverdächtig ist, wie Trefke betonte. Erstmals haben die ordentlichen Einnahmen die Zwei-Millionen-Euro-Marke geknackt, wobei mit 1,7 Millionen Euro der Löwenanteil aus Steuereinnahmen besteht. Das sind in der Hauptsache Grund- und Gewerbesteuer, für die die bestehenden Hebesätze auch im neuen Jahr nicht angehoben werden sollen. Auf der anderen Seite sind die ordentlichen Ausgaben. Deren Höhe ist beinahe identisch mit den Einnahmen.

Wir haben uns für 2023 viel vorgenommen und werden viele Gelder bewegen, aber wir investieren dabei immer in unsere Zukunft.

Am Ende der Gegenüberstellung bleibt ein Plus von 100 Euro. Angesichts der hohen Umsätze zwar eine sehr kleine Zahl, aber es bleibt immerhin ein positiver Haushalt als Endergebnis. Die Personalkosten sind mit 430 000 Euro schon ein großer Posten, aber die Investitionsmaßnahmen für das kommende Jahr sind weitaus höher. Rund 1,2 Millionen Euro sind im Haushalt für die verschiedensten Maßnahmen verankert. Ein Betrag, der durch eine Vielzahl von Fördergeldern erheblich gesenkt werden kann. Allerdings bleibt am Ende noch immer die Summe von 819 000 Euro, die durch die Gemeinde finanziert werden muss. Ein großer Brocken, der natürlich in der Hauptsache auf das kommende Baugebiet „Ackern“ zurückzuführen ist.

Aber auch geplante Maßnahmen, wie die Ausrüstung des Fußballplatzes mit einer Beregnungsanlage und einer neuen energiesparenden Flutlichtanlage, tragen einen nicht unerheblichen Teil zur Gesamtsumme bei. „Wir haben uns für 2023 viel vorgenommen und werden viele Gelder bewegen, aber wir investieren dabei immer in unsere Zukunft“, sagte Trefke, der auch noch verkünden konnte, dass die Gemeinde schuldenfrei bleiben wird. Aus den Fraktionen gab es parteiübergreifend große Zustimmung zu dem geplanten Haushalt und viel Lob für die Arbeit von Bürgermeister Trefke. Ilse Behrens (SPD) erwähnte in diesem Zusammenhang den frühen Zeitpunkt für die Abstimmung des neuen Haushaltes. Mit den angedachten Maßnahmen zeigte sie sich vollkommen zufrieden, wies aber darauf hin, dass es im Hort noch Anlaufprobleme gäbe: „Wir haben Platz für 20 Kinder und da sind wir noch lange nicht hin. Es ist noch reichlich Luft nach oben.“

Abstimmung nur noch Formsache

Bei all dieser Zustimmung war die Abstimmung über diesen Haushalt im Prinzip nur noch Formsache und es überraschte nicht, dass er einstimmig genehmigt wurde. „Wenn alles gut läuft, dann sind wir schon ab Januar handlungsfähig“, freute sich Trefke. In seinen Mitteilungen wies er darauf hin, dass der Kindergarten am 9. Dezember für einen Tag geschlossen bleibt. Grund dafür ist die Erarbeitung eines Schutzkonzepts. In Sachen Photovoltaikfreiflächenanlage sind derzeit noch keine Fortschritte zu verzeichnen. Die Angelegenheit liege bei der Samtgemeinde und man warte darauf, dass die Mitgliedsgemeinden sich final äußern, ob und in welcher Form sie dabei involviert sein wollen.