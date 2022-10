Auf dem Weg in die Zukunft: Gemeinderat beschließt erste konkrete Maßnahmen für „Sottrum 2030“

Von: Nina Baucke

Teilen

Das Brettmann-Haus in Stuckenborstel ist eines der ersten Projekte, das die Gemeinde bis 2026 angehen und auch abschließen will. © Baucke

Mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog „Sottrum 2030“ hatte alles vor mehreren Jahren angefangen, jetzt haben sich sechs konkrete Projekte herauskristallisiert, die die Gemeinde Sottrum bis zum Jahr 2026 umsetzen, beziehungsweise planen will.

Sottrum – Wo will die Gemeinde Sottrum im Jahr 2030 stehen? Seit Längerem arbeiten Politik, Verwaltung und Verbände an einem Maßnahmenkatalog, der allerdings bislang eine breite Palette an Arbeitsbereichen und Möglichkeiten umfasste. Jetzt wird es konkreter: Für die kommenden drei Jahre hat die Gemeinde nun sechs Punkte herausgestellt, die sie bis 2026 angehen, beziehungsweise auch abschließen will.

„Das ist natürlich von den einzelnen Vorhaben abhängig – ob es wie das Brettmann-Haus ein Einzelprojekt oder wie das Verkehrskonzept ein Dauerprojekt ist, das uns über die Jahre immer wieder beschäftigen will“, sagt die stellvertretende Gemeindedirektorin Kerstin Wendt gegenüber der Kreiszeitung.

Intensive Diskussionen

Auf dem Zettel hat die Gemeinde nun die Entwicklung Lienworth, das Verkehrskonzept, die Grundschule am Eichkamp, die Gewerbefläche am Dannert, das Brettmannhaus sowie die Innenentwicklung des Ortes mit Blick auf die Verdichtung. „Es ist eine gute Auswahl“, betont Sottrums Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn bei der Ratssitzung am Montag, bei der die Politik einmütig das grüne Licht für die ersten konkreten Maßnahmen gibt. „Es war eine intensive Diskussion“, resümiert er – aber auch Wendt: „Es ging darum, die Punkte zu benennen, die unter den Nägeln brennen, Trotz der getrennten Vorberatung in den einzelnen Gruppen und Fraktionen hat es viel Übereinstimmung gegeben, wodurch die Diskussion sehr konstruktiv war. Es sind jetzt Themen, die uns bewegen, die wir aber auch angehen müssen.“

Eines davon ist die Grundschule am Eichkamp, da laufen die Pläne der Gemeinde parallel mit dem Schulentwicklungskonzept der Samtgemeinde, in dessen Rahmen die Einrichtung bis 2025 fit für den Ganztagsbetrieb sein muss. „Bei der Grundschule am Eichkamp besteht unveränderte Dringlichkeit“, macht Wendt deutlich.

Bis 2026 haben wir jetzt einen konkreten Plan und konkrete Aufgaben.

In die Kategorie Dauerprojekte wird die Kreuzung B75/Am Eichkamp/Lindenstraße als Teil des Integrierten Verkehrsentwicklungskonzeptes fallen. „Wir wollen die Kreuzung aufflechten“, erklärt Wendt. Der Punkt ist nur: Bei anderen Projekten hat die Gemeinde viel selbst in der Hand und ist der einzige Akteur, bei der Kreuzung ist das nicht der Fall, dort spielt auch noch der Bund eine Rolle. „Da hoffen wir, dass da bis 2026 zumindest mit der Planung durch sind.“ Die Gemeinde wolle zudem prüfen, wo sich eventuell auch noch Fördergelder akquirieren lassen.

„Wichtig ist es, dass wir die Maßnahmen jetzt auch bis 2026 umgesetzt bekommen“, sagt Krahn. Auch Wendt sieht die Gemeinde da auf einem guten Weg: „Wir sind jetzt im Planungsprozess, und es ist gut, dass wir uns die Zeit so genommen haben. Dazu können sich Prioritäten auch wieder verändern – wie die energiepolitische Diskussion zurzeit zum Beispiel zeigt.“ Mit Blick auf die nächsten Kommunalwahlen 2026 könne daher in der ersten Jahreshälfte eine Bilanz gezogen werden: „Und bis dahin haben wir jetzt einen konkreten Plan und konkrete Aufgaben.“

Fachkonzepte in der Umsetzung

Auch die Umsetzung der vier Fachkonzepte innerhalb des Maßnahmenkatalogs „Sottrum 2030“ will die Gemeinde jetzt angehen, und auch da fasste der Rat einen einstimmigen, positiven Beschluss. Neben dem Verkehrsentwicklungskonzept mit der großen Kreuzung gibt sich die Gemeinde einen städtebaulichen Rahmenplan Lienworth und Umgebung. So soll der Lienworth sich in das räumlich-gestalterische Leitbild einfügen und attraktiver werden. Dabei werde man mit „ersten, kleinen Eingriffen beginnen und schließlich in bauliche Maßnahmen übergehen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Ebenso will die Gemeinde die Gewerbeflächen an der A1, am Barkhof und an der B75 nachhaltig weiterentwickeln und mit dem Einzelhandelskonzept die Attraktivität des Ortszentrums sichern. „Auch das ist eine Sache“, so Krahn in der Sitzung, „wo wir jetzt endlich was auf den Weg bringen.“