Horstedt verzichtet in Zukunft auf die Nutzung des Stapeler Feuerwehrhauses

Neuer Einsatzwagen braucht Platz

+ © Röhrs Zwar schön, aber nicht zeitgemäß: Die Feuerwehr in Stapel soll ein neues Fahrzeug bekommen. Allerdings ist im Gerätehaus nicht genügend Platz. Die Samtgemeinde will daher ausbauen. © Röhrs

Stapel/Sottrum - Von Matthias Röhrs. Eigentlich ist es ein Schmuckstück, das Feuerwehrauto der Brandschützer in Stapel. Findet auch Michael Schröck (SPD). „Das ist schon ganz schön“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Horstedt am Montagabend. „Aber der VW ist nicht mehr das, was man heutzutage braucht.“