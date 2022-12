Mehr Geld für den Hort: Gemeinde Sottrum prüft weitere Standortoptionen

Von: Nina Baucke

Derzeit sind beide Hortgruppen der Gemeinde Sottrum in der Oberschule an der Wieste untergebracht. © IMAGO Images/Sven Simon

Die Gemeinde Sottrum plant, die Haushaltsansätze für den Hort deutlich nach oben zu korrigieren.

Sottrum – Anfangs waren es 20 Hortplätze, mittlerweile ist die Zahl der Kinder, denen die Gemeinde Sottrum auch nach Schulschluss einen Betreuungsplatz bieten kann, auf 40 gestiegen. „Es ist gelungen, einen festen und verlässlichen Ort für Kinderbetreuung in der Gemeinde zu schaffen, den Familien gerne aufsuchen und der im aktuellen Schuljahr mit weiteren Plätzen noch wachsen konnte“, heißt es im Jahresbericht der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe (SoFa), den die Einrichtung dem Finanzausschuss der Gemeinde zu dessen Sitzung am Montag vorgelegt hatte.

Die Nachmittagsbetreuung lässt sich die Gemeinde im kommenden Jahr 193 600 Euro kosten, dem gegenüber stehen Einnahmen aus Elternbeiträgen in Höhe von 48 000 Euro. Insgesamt finanziert die Gemeinde damit beide Gruppen, die „Wiestestrolche“ und die „Wurzelbande“, beide untergebracht in Räumen der Oberschule in Sottrum.

Optionen in der Prüfung

Vorerst laufen die Planungen der Gemeinde an diesem Standort allerdings lediglich bis zum Ende des laufenden Schuljahres: „Aktuell prüfen wir weitere Optionen, die als Räume infrage kommen könnten“, erläuterte Gemeindedirektor Holger Bahrenburg. Nähere Einzelheiten zu den möglichen Standorten äußerte er vorerst nicht. Allerdings sorgte die laufende Prüfung auch dafür, dass sich der Haushaltsansatz für die Hortbetreuung für das kommende Jahr noch einmal erhöhen könnte – und das nicht unerheblich. So würden für eine mögliche Option Mietkosten fällig – für 2023 15 000 Euro, für 2024 und die folgenden Jahre 36 000 Euro jährlich. Dieser Erhöhung des Ansatzes stimmte der Ausschuss einstimmig zu. Für eine andere Lösung schlug Bahrenburg vor, 300 000 Euro als Baukosten vorsorglich in den Haushalt einzustellen. Auf der anderen Seite sind da noch 115 000 Euro, die die Gemeinde noch als Zuschuss für die 40 Hortplätze vom Landkreis bekommen könnte, aber bislang noch nicht abgerufen hat.

„Die Optionen, die wir prüfen, bieten auf jeden Fall Potenzial für beide Gruppen“, so der Gemeindirektor. „Unser Ziel ist es, dass auch weiterhin beide Gruppen am selben Standort sind.“ Zunächst wird sich in der kommenden Woche der Verwaltungsausschuss mit den Optionen befassen. „Und natürlich haben wir auch die Einführung der Ganztagsschule im Blick“, so Bahrenburg. „Dann werden wir sehen, ob die Hortbetreuung dann noch benötigt wird.“