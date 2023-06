Gemeinde Sottrum geht Areal Am Meyerhofe/Am Osterfeld an

Von: Matthias Röhrs

Teilen

In zweiter Reihe möchte die Gemeinde Sottrum an der Straße Am Meyerhofe Wohnbau ermöglichen. © Röhrs

Sottrum möchte das Gebiet zwischen Meyerhofe und Osterfeld entwickeln. Das Vorgehen ist klar: Anwohner sollen mitgenommen werden.

Sottrum – Wer sich Sottrum von oben anschaut – vielleicht per Flugzeug oder Satellitenbild –, stellt fest, dass der Ort von Löchern durchsetzt ist. Inmitten der Wohnbebauung gibt es viele freie Flächen, teils werden sie landwirtschaftlich genutzt, teilweise liegen sie aber auch brach. Eine der bekannteren dieser Stellen ist im Nordosten Sottrums das Gebiet zwischen den Straßen Am Meyerhofe/Am Osterfeld.

Nachdem schon größere Projekte dort gescheitert sind, versucht die Gemeinde jetzt einen neuen Anlauf, dieses Brachland zu entwickeln. Jetzt möchte man die Planungen vertiefen.

In der Vergangenheit hatte dieses Gelände zu Streit geführt. Einst hatte die Planungsgemeinschaft Nord (PGN) aus Rotenburg an dieser Stellen den großen Wurf vor: ein Quartier mit Wohn- und Reihenhäusern. Von 95 Wohneinheiten war noch bis Mitte 2019 die Rede. Doch Uneinigkeiten zwischen Politik und PGN im dazugehörigen Bebauungsplanverfahren führten zum Zerwürfnis, die Investoren zogen sich vom Vorhaben zurück. In der Schuldfrage schob man sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu.

Die Rotenburger sind auch heute noch Besitzer der meisten Flächen in dem Bereich, auch wenn die Ränder des Areals mittlerweile bebaut sind – auch von PGN selbst. Zwischen den Anrainern steht das Areal aber weiterhin leer. Die Gemeinde Sottrum spricht immer noch von einem großen Potenzial. Daher kommt die Fläche im Zuge des Entwicklungskonzeptes Sottrum 2030 wieder auf den Tisch, diesmal aber aus der Initiative der Gemeinde heraus.

Stadtplanerin Karla Lohmeyer hat dem zuständigen Fachausschuss am Montag den aktuellen Stand erläutert. 32 Grundstückseigentümer gebe es in dem Bereich, mit allen habe man versucht, ins Gespräch zu kommen. Grundsätzlich musste sie feststellen, dass im Süden des Areals – auf der Friedhofsseite – keinerlei Interesse an einer Weiterentwicklung bestehe, im Norden sei man verhalten. Lediglich in der Mitte können sich die Anrainer eine Bebauung vorstellen. Kein Wunder, ist die PGN weiterhin Hauptakteurin dort und weiterhin interessiert, ihre Grundstücke auch zu verwerten.

Grundsätzlich sei das Vorgehen positiv bewertet worden, selbst bei den Parteien, die keine baulichen Ambitionen vorzuweisen hatten, heißt es vonseiten der Gemeinde. Der größte Kritikpunkt waren mögliche Kosten durch Straßenausbaubeiträge sowie Erschließungskosten, die sich bei der Entwicklung des Quartiers auf die Eigentümer niederschlagen würden.

„Positiv wurde aufgenommen, dass die Gemeinde das Zepter in die Hand nimmt und kein Investor, und dass Ideen nicht einfach übergestülpt werden“, berichtete Lohmeyer. Mehrfamilienhäuser seien eher unerwünscht, Sorgen mache man sich auch wegen der Verkehrsbelastung.

Die Gemeinde will weiter für die Entwicklung dieser Potenzialfläche werben, Akzeptanz schaffen und die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. „Wenn es ins Bebauungsplanverfahren geht, sollte man sich keine Feinde gemacht haben“, sagte Lohmeyer.

Gemeindedirektor Holger Bahrenburg erläuterte, dass man jetzt in eine konkrete Entwurfsplanung gehen möchte, um die Anwohner damit zu „konfrontieren“, damit sie sich wieder beteiligen können. „Wir werden nicht alle mitnehmen“, schränkte er ein. Manche Personen seien schwierig. Ausschussmitglied Lühr Klee (Grüne) mahnte in der kurzen Aussprache an, ein Signal zu geben, dass die Innenverdichtung an dieser Stelle „nicht um jeden Preis“ komme. Das sorge für mehr Entspannung bei den Anwohnern. Karla Lohmeyer konkretisierte das Ziel: „Wenn man die Interessierten mitnimmt, ist schon viel gewonnen.“ So könne man auch Gegnern einen Anreiz bieten, mitzumachen.

„Sehr, sehr viele Freiflächen“ Das Urteil von Stadtplanerin Karla Lohmeyer im Ausschuss für Sottrum 2030 lässt keine andere Interpretation zu: „Sottrum hat sehr, sehr viele Freiflächen.“ Zugegeben, die große Neuigkeit ist das jetzt nicht, aber Innenverdichtung ist vielerorts ein großes Thema – und auch in Sottrum. Die Freiflächen werden aktuell gesammelt und in einem Register hinterlegt, das dauerhaft gepflegt werden soll. Es soll die Standortwahl zukünftiger Wohngebiete erleichtern. Es geht um „die Implementierung eines Innenentwicklungsmanagements, da es eine zentrale Rolle in der Gemeindeentwicklung spielt“, wie es in der Ausschussvorlage heißt.

Das Innenentwicklungsmanagement wird in enger Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro „plan zwei“ durchgeführt, das die Gemeinde schon bei der Ausarbeitung von Sottrum 2030 unterstützt hat. Im Vorfeld wurde eine Vor-Ort-Begehung durchgeführt. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse beabsichtigt das Planungsbüro als nächsten Schritt, Flächenpotenziale zu identifizieren. Diese werden in Form von Steckbriefen dargestellt, die eine genaue Beschreibung sowie eine Analyse enthalten. Außerdem erfolgt die Erstellung einer tabellarischen Ausarbeitung inklusive Bewertung der Potenziale in der Gemeinde. Aufgrund dessen werden ein Fazit sowie eine Priorisierung erarbeitet. „Sobald diese vorliegen, erfolgt die Aufstellung eines umfassenden Innenentwicklungsmanagement-Konzeptes“, heißt es.