Lob für Leuchttürme: Gemeinde Sottrum bringt Haushalt für 2023 unter Dach und Fach

Von: Nina Baucke

Politisch gehen für dieses Jahr im Sottrumer Rathaus die Lichter aus: Mit der Verabschiedung des Haushaltes geht es für den Gemeinderat in die Winterpause. © Baucke

Pünktlich zur Weihnachtspause setzt die Gemeinde Sottrum einen Haken hinter die Haushaltsberatungen. Einstimmig gaben die Ratsmitglieder grünes Licht für das Zahlenwerk – und dankten vor allem dem Kämmerer Karl-Heinz Bacher und seinem Team.

Sottrum – Der Sottrumer Gemeinderat geht in die Weihnachtspause – und das mit einem beschlossenen Haushalt im Gepäck. Allein die Freude und leises Staunen über diese Tatsache spiegelte nicht nur Gemeindedirektor Holger Bahrenburg wider, sondern auch die Vertreter der Ratsfraktionen in ihren Haushaltsreden. „Dazu haben wir einen ausgeglichenen Haushalt – trotz des neuen Verteilungsschlüssels und der Kostensteigerungen“, so Bahrenburg. Zugleich stünden in den kommenden Jahren große Herausforderungen an.

Dass es möglich gewesen sei, erstmals zum Jahresabschluss den Haushalt nicht nur vorzulegen, sondern auch zu beschließen – dafür gebühre der Politik und der Verwaltung Dank, erklärte Bahrenburg. Marlis Musfeldt (Grüne) wurde sogar noch präziser: „Vielen Dank allen Mitarbeitern der Verwaltung, insbesondere der Finanzabteilung um Karl-Heinz Bacher.“ Das Team der Kämmerei habe nicht nur alle Haushaltspläne der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden vor dem Jahresende vorgelegt, „sondern hat ,nebenher‘ auch 29 Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt“. Allerdings, so Musfeldt, sei die Gemeinde Sottrum bei der Erstellung der Jahresabschlüsse noch nicht dran. Deshalb habe die Kommunalaufsicht signalisiert, nur einen ausgeglichenen Haushalt zu veröffentlichen.

Wir müssen dennoch schauen, wie wir Kosten einsparen können – beispielsweise, indem wir bei den Kindertagesstätten Synergien schaffen.

Den vorzulegen ist der Gemeinde allerdings gelungen: Mit einem Überschuss in Höhe 4 800 Euro geht die Gemeinde in das neue Jahr. Friederike Paar (CDU) lobte zudem die konstruktiven Diskussionen der Ratsmitglieder in diesem ersten Jahr der Wahlperiode. „Wir haben gemeinsam um gute Lösungen gerungen“, sagte Paar. „So macht Ehrenamt Freude.“ Sie schränkte allerdings ein, dass der Gemeinde von den prognostizierten 9,5 Millionen Euro an Steuereinnahmen nur gut drei Millionen Euro zur Verfügung stehen, denn knapp 6,4 Millionen Euro dienten der Finanzierung anderer Körperschaften durch Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage.

„Sottrum wächst weiter“, machte der Gemeindedirektor bei der letzten Ratssitzung in diesem Jahr deutlich. „Wir müssen dennoch schauen, wie wir Kosten einsparen können – beispielsweise, indem wir bei den Kindertagesstätten Synergien schaffen.“

Kitas als Investitionsschwerpunkte

Dort liegt aus Sicht von Musfeldt auch ein Investitionsschwerpunkt im kommenden Jahr: 1,3 Millionen Euro fließen in den Anbau an die Kita „Wurzelfreunde am Dannert“, 240 000 Euro in Lüftungsanlagen in Kitas und Krippen. Paar hoffte, die zusätzlichen Plätze in der Kita am Dannert entspannen die Lage bei den Krippen- und Kindergartenplätzen. „Es ist fraktionsübergreifend gewollt, Sottrum kinderfreundlich zu gestalten“, betonte auch Hans-Jürgen Brandt (SPD). Auch die Planungen für die Umsetzung von 2030 sind aus Sicht der Fraktionsvertreter in eine neue Phase eingetreten, so sollen in 2023 die Planungen beginnen, erste Investitionen stünden 2024 an.

Einig waren sich alle Redner darin, dass die Gemeinde mit dem Vorhaben „Brettmann-Haus“ sowie mit der Sanierung der Wassermühle Leuchtturmprojekte auf dem Zettel hat. „Die Gemeinde muss im Jahr 2023 ganz konkret in die Planungen für diese beiden großen Projekte einsteigen, denn das Brettmann-Haus muss bis Juni 2024 fertiggestellt sein, damit die bewilligten Fördergelder ausgeschöpft werden können“, mahnte Musfeldt. „Für die Wassermühle hat die Gemeinde zwar noch bis Ende 2025 Zeit, aber das Vorhaben ist umfangreich und planerisch eng mit dem Brettmann-Haus verknüpft.“ Paar appellierte inmitten der Euphorie, mit Blick auf die Nutzungskonzepte, zukünftige laufende Kosten im Griff zu haben und auf eine Gegenfinanzierung zu achten. Brandt wiederum betonte, es seien Projekte von nationaler Bedeutung. „Ich bin mir sicher, dass – wenn wir alle an einem Strang ziehen – wir das dann auch hinbekommen.“

Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn (CDU) dachte zudem noch ein wenig weiter: „Hoffen wir, dass auch die beiden Ortsteile – Stuckenborstel und Sottrum – weiter zusammenwachsen.“