Gemeinde muss umdenken

Sottrum – In Sottrum ist es künftig leichter, kleine Wohnungen zu bauen. Das Verwaltungsgericht in Stade hat geurteilt, dass die Gemeinde bei Bauvorhaben nicht mehr pauschal fordern darf, zwei Autostellplätze vorzuhalten. Investoren hatten sich im vergangenen Jahr immer wieder darüber beschwert, dass diese Vorgabe nicht mehr zeitgemäß sei – teilweise sind sie auch deshalb auch von ihren Vorhaben abgerückt. Die Gemeinde muss nun immer jeden Einzelfall prüfen, wie viele Parkplätze pro Wohnung sinnvoll sind.

Geklagt hatte der Sottrumer Bauunternehmer Jürgen Plaschke gegen den Landkreis Rotenburg, der für die Baugenehmigungen zuständig ist. Konkret ging es um ein Bauprojekt an der Lindenstraße mit insgesamt 14 Wohnungen, davon zwei für Einzelpersonen. Die Gemeinde forderte dafür 28 Stellplätze, Plaschke hielt 21 für ausreichend. Das Gericht gab Plaschke nun teilweise recht. Für die Wohnungen unter 50 Quadratmeter braucht er nur noch einen Parkplatz vorhalten.

Von 28 geforderten Plätzen muss er also nur noch 26 bauen. Hat sich die Klage gelohnt? „Es ging mir mehr um das Grundsätzliche“, sagt Plaschke auf Nachfrage. An der Lindenstraße habe er sich eh keine großen Chancen ausgerechnet, viel zu bewegen. Auch die Verwaltung verweist auf die besondere Situation dort. Schon jetzt sei dort Raum für stehende Autos knapp bemessen. Viele stehen dort illegalerweise auf dem Grünstreifen, so Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn (CDU).

Für andere, zukünftige Bauprojekte in der Wieste-Gemeinde – auch von Plaschke selbst – ist dieses Urteil nun ein positives Signal. Die gemeindliche Forderung nach zwei Stellplätzen hat von der Baubranche im vergangenen Jahr viel Kritik geerntet. Insbesondere, weil in Sottrum Single-Wohnungen rar gesät, aber gleichzeitig gut nachgefragt sind. Blickt man in den Westen des Ortes, wo an der Autobahn gerade viele Arbeitsplätze entstehen, wird sich das in Zukunft wohl auch nicht ändern. Dass eine alleinlebende Person hingegen zwei Stellplätze braucht, konnten Investoren nicht nachvollziehen. Mit der Folge, dass das Interesse, kleine Wohnungen zu bauen, in jüngster Zeit verhalten blieb. Die Planungsgemeinschaft Nord (PGN) hatte unter anderem deswegen das Vorhaben zu den Akten gelegt, zwischen den Straßen Am Meyerhof und Am Osterfelde 95 Wohneinheiten zu entwickeln. Bis zu 250 Menschen hätten dort leben können. Ein Projekt, dass der Wieste-Gemeinde gut zu Gesicht gestanden hätte, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Neben der lang andauernden Skepsis und immer neuen Forderungen seitens des Gemeinderats im Bebauungsplan-Verfahren war auch wieder die Stellplatzzahl entscheidend.

Die Lokalpolitik wollte damals nicht von den zwei Stellplätzen abrücken. Die PGN nannte das damals „antiquiert“. Auch Plaschke sagte im Sommer gegenüber der Kreiszeitung, dass er unter diesen Umständen lieber große Wohnungen baut als kleine. Nun kann sich das ändern: „Zwei Stellplätze waren immer ein Hinderungsgrund.“ Nebenbei gab es nie eine entsprechende Bauvorschrift. Das hat auch das Verwaltungsgericht festgestellt.

So richtig als Verliererin wird sich die Gemeinde aber wohl nicht fühlen. Das Aufweichen dieser Vorgabe sei nach dem Rückzug der PGN im Sommer ohnehin auf die lokalpolitische Agenda gekommen, berichten sowohl Bürgermeister Krahn als auch Gemeindedirektor Holger Bahrenburg. Das Thema werde auch im Rahmen des sich derzeit in der Erarbeitung befindlichen Entwicklungskonzepts „Sottrum 2030“ besprochen. „Wir haben gemerkt, dass man sich damit auseinandersetzen muss“, so Krahn. Gesprächsangebote von Plaschke wurden aber dennoch ausgeschlagen. Er wiederum hat das Urteil an die Ratsfraktionen geschickt. Er suche das Gespräch.

Aktenzeichen 2 A 409/18