Investieren, um zu sparen: Gemeinde Hellwege stellt Energieversorgung auf den Prüfstand

Von: Nina Baucke

Die Gemeinde Hellwege will das Heimat- und Kulturhaus an das Fernwärmenetz anschließen. © Baucke

Die Gemeinde Hellwege will Strom und Gas sparen. Dafür will sie Geld in die Hand nehmen, sucht aber auch nach kurzfristigen, kleinen Einsparpotenzialen.

Hellwege – Strom wird teurer, Gas wird teurer: Das belastet Privathaushalte, aber auch die kommunalen Kassen. Grund genug, nach weiteren Einsparpotenzialen zu suchen und die Energieversorgung auf den Prüfstand zu stellen. Für die Gemeinde Hellwege beginnt das bei den Betriebszeiten der Straßenbeleuchtung und endet bei Investitionen weit im fünfstelligen Bereich, die der Rat am Donnerstag einmütig befürwortete.



Ich rechne damit, dass sich die Anlagen schnell amortisiert haben.

65 000 Euro will es sich die Gemeinde kosten lassen, die Dächer von Kindergarten und Sporthalle mit Fotovoltaikanlagen auszustatten. „Ich rechne damit, dass sich die Anlagen schnell amortisiert haben“, betonte Bürgermister Wolfgang Harling (SPD). Beim Kindergarten dient das flache Dach des Bewegungsraumes zwischen dem Alt- und dem Neubau als Trägerfläche. Ursprünglich war dort ein Grasdach vorgesehen, „und dadurch wäre ja auch eine erhöhte Last obendrauf gewesen. Von daher ist das auch mit der Statik kein Problem“, erklärte Harling, der sich eigener Aussage nach zuvor darüber auch noch mal bei dem Architekten des Kindergartens, Werner Holzer, informiert hatte. „Auch auf der Sporthalle sollte es keine Probleme geben“, so Uwe Brauer (Grüne). Die Anlage auf dem Kindergarten hätte eine Gesamtleistung von 12,15 Kilowatt-Peak, also Maximalleistung, bei der auf der Sporthalle sind es 9,72.



Anschluss an Fernwärmeversorgung

Einen Schritt nach vorne will die Gemeinde auch in Richtung Fernwärmeversorgung machen. Der Kindergarten ist bereits angeschlossen, jetzt sollen auch das Heimat- und Kulturhaus sowie die Sporthalle folgen. „Dann haben wir alle drei großen Gebäude der Gemeinde auf diesem Weg versorgt“, so Harling. Bislang bleibt es allerdings bei einer Absichtserklärung, denn wann ein Anschluss an die Fernwärmeleitung der Firma Wümme-Wärme möglich ist, ist noch unklar. Mit den beiden Gebäuden am Netz würde die Anlage des Unternehmens „seine festgesetzte Leistungsgrenze zumindest in kalten Wintern überschreiten“, heißt es in der Beschlussvorlage. An eine entsprechende Erweiterung ist allerdings ein Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz geknüpft – und das kann bis zu zwei Jahre dauern. „Wir suchen daher nach Wegen, wie es vielleicht etwas schneller gehen könnte“, so Harling. Ein Schritt dahin soll demnächst ein Vororttermin mit Landrat Marco Prietz und Landtagsabgeordneten sein.



Straßenbeleuchtung als Hebel

Dass sich das lohnt, davon zeigten sich Harling und die Ratsmitglieder überzeugt: Insgesamt 25 000 Euro Anschlusskosten würden für beide Gebäude fällig werden. „Zumal die Heizung im HuK von 2004 und schon fast abgängig ist. Von daher könnten wir viel wieder einsparen“, so der Bürgermeister.



Aber auch mit kleinen Maßnahmen will die Gemeinde den Verbrauch von Strom und Gas drosseln: „Die Straßenbeleuchtung wäre ein Hebel. Im Sommer könnte man ganz drauf verzichten, ansonsten muss sie nicht bis ein Uhr nachts brennen“, sagte Annemarie Lange (HBL). Von 23 bis 6 Uhr morgens sollen nun die Lichter aus bleiben. „Auch ist in Gebäuden noch nicht alles auf LED umgestellt“, wandte auch Peter Strohschän (SPD) ein. „Da ist noch Potenzial.“ Ebenso kam zur Sprache, sich am Vorhaben des Landkreises zu orientieren, der in seinen Sporthallen die Temperatur auf 16 bis 17 Grad senkt. Eine Arbeitsgruppe aus Strohschän, Brauer und Sören Prüser (CDU) soll sich noch mal mit weiteren Einsparpotenzialen beschäftigen.