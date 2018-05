Gemeinde Bötersen blüht auf

Bötersen - Große Veränderungen beginnen meist im kleinen Rahmen. Eine Tatsache, die sich auch auf den Erhalt der Bienen übertragen lässt. Ein Thema von globaler Bedeutung, dem sich immer häufiger im kleineren Rahmen angenommen wird. In Bötersen hat sich eine Arbeitsgruppe unter dem Motto „Wir tun was für Bienen“ gebildet.

Es handelt sich dabei um einen bundesweiten Wettbewerb, an dem man teilnimmt. „Aber nicht der Wettbewerb an sich ist entscheidend, sondern das, was wir in unserer Gemeinde für die Bienen schaffen können“, erläutert Jörg Müller von der Arbeitsgruppe.

Dies geschieht auf mehreren Ebenen. Privathaushalte sollen dabei ebenso mit ins Boot geholt werden wie auch die heimischen Landwirtschaften. Wobei die Resonanz sehr positiv sei, betonte Müller. Mehr als 35 Privathaushalte unterstützten die Aktion, und von einigen Landwirten seien mehrere Hektar als Blühflächen vorgesehen.

Ein dritter Baustein ergibt sich in einer Kooperation mit der Arbeitsgruppe „Dörfliches Grün“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, einige von der Gemeinde ausgewiesenen Flächen bienengerecht umzugestalten.

Angebot für Bienen

„Es geht hauptsächlich darum, den Bienen auch im Sommer ein Angebot an blühenden Pflanzen zu bieten. Denn der Sommer ist in dieser Hinsicht eher eine Durststrecke für diese Insekten“, erläutert Ilse Behrens, Sprecherin der Gruppe. In drei Teilbereichen wurden in den vergangenen zwei Wochen große Flächen geschaffen, die in wenigen Monaten erblühen sollen.

Zur Aussaat wurde die sogenannte Verdener Mischung verwendet, die für die Bodenverhältnisse optimiert zusammengestellt wurde und über das Landvolk vertrieben wird. Malve, Seradella, Bockshornklee und Sonnenblumen sind nur einige der Pflanzen, die in den warmen Monaten den Nektar für die Bienen liefern sollen.

Beginn eines Gesamtkonzeptes

Mit dem Anlegen des Blühstreifens am sogenannten Höhenweg in Höperhöfen endeten die Aktionen der Arbeitsgruppe „Dörfliches Grün“, aber für Privathaushalte sei es immer noch möglich, tätig zu werden, betont Behrens.

Die Blühstreifen sind nur der Beginn des Gesamtkonzeptes. „Mittelfristig wollen wir auch beratend bei der Gartengestaltung zur Verfügung stehen und langfristig ein Bestellportal für geeignete Büsche und Bäume gründen“, sagt Müller mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung der Gruppe.

dau