Geld für die Wassermühle: 1,37 Millionen Euro gegen den Zerfall

Von: Nina Baucke, Matthias Röhrs

Das wuchtige Wasserrad muss immer wieder in Position gebracht werden. Und auch sonst stehen die Zeichen bei der Stuckenborsteler Mühle lange auf Zerfall. Mit einer Millionen-Förderung des Bundes naht nun die Rettung. © Baucke

Lange standen die Zeichen bei der Stuckenborsteler Wassermühle auf Zerfall. Sie wird unterspült, manche Dorfbewohner fürchteten um die Zukunft des historischen Gebäudes. Bis jetzt: Mit einer Millionen-Förderung des Bundes naht nun die Rettung.

Stuckenborstel – „Klappern gehört zum Handwerk“ lautet ein Sprichwort – und die Wassermühle in Stuckenborstel hat alle Facetten des Klapperns zu bieten: vom dumpfen Rumpeln des Wasserrades bis zu einem hellen Rattern im oberen Stockwerk, wo kleinere Zahnräder Förderbänder und Mahlsteine antreiben. Die gut 100-jährige Maschine funktioniert, für das in Teilen marode Gebäude, das sie beherbergt, sah es allerdings lange dunkel aus – bis Donnerstag.



Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil überbrachte die gute Nachricht eines Geldregens des Bundes in Höhe von bis zu 1,375 Millionen Euro für die Wassermühle. Ihre Sanierung, die Sottrum schon seit einigen Jahren beschäftigt, ist damit ein gutes Stück näher gekommen. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „KulturInvest“.



Auch Nachbarhaus wird gefördert

Mehrmals hatte sich die Gemeinde laut Gemeindedirektor Holger Bahrenburg in den vergangenen Jahren um Fördermittel bemüht, um das charakteristische Gebäude zu erhalten. „Ob wir die ganze Summe brauchen werden, wird sich zeigen, aber wir sind in der Lage, damit den ganz großen Wurf zu machen“, so Bahrenburg. Erst vor wenigen Wochen hatte die Gemeinde die Zusage für rund eine halbe Million Euro für die Sanierung des Brettmann-Hauses direkt neben der Mühle bekommen. „Es werden aber zwei getrennte Baumaßnahmen sein“, so der Gemeindedirekor.



Allerdings hätte die Gemeinde Sottrum als Eigentümerin der Stuckenborsteler Wassermühle in den kommenden Haushaltsberatungen vorgehabt, Geld für die Sanierung bereitzustellen, so Hans-Jürgen Krahn (CDU), Sottrums Bürgermeister und Vorsitzender des Heimatvereins. Er ist der Dachverein des Förderkreises Wassermühle Stuckenborstel, der die Mühle pflegt und zu bestimmten Anlässen auch betreibt.

Alles in einem Rutsch

Jedoch wäre die Sanierung über Jahre nach und nach erfolgt, aber jetzt könne man alles in einem Abwasch machen. Krahn räumt aber ein, dass die Fördermittel-Akquise lange gedauert habe. Da manche den irreparablen Verlust des 1790 erbauten Gebäudes fürchteten, war nicht jeder glücklich ob dessen scheinbar stagnierenden Rettung. „Die Kritik daran war berechtigt“, so Krahn. Die Reparatur des Ensembles aus Brettmann-Haus und Mühle gebe es aber trotz der Millionen-Förderung nicht zum Nulltarif. Auch die Gemeinde werde zuzahlen müssen.



Der alte Fachwerkbau hat mit Alterserscheinungen zu kämpfen. In den vergangenen Jahren hatte die Gemeinde bereits einen Statiker hinzugezogen und zudem Markierungspunkte gesetzt, um Risse zu verfolgen und ein mögliches Absacken des Gebäudes zu dokumentieren. „Denn das Wasser unterspült die Mühle“, berichtet Uwe Kohl vom Förderverein „Wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie das Fundament genau aussieht, ob dafür Feldsteine verwendet worden.“ Er ist überzeugt, dass das Gebäude absackt. „Denn dadurch ist die Welle krumm“, erklärt er und zeigt auf den Teil der Maschine, der mittlerweile mit einem Holzklotz wieder auf die richtige Höhe gebracht wurde.



Auch Museum wird begünstigt

Auch an dem wuchtigen Wasserrad mit seinen 5,50 Metern Durchmesser waren immer wieder Probleme aufgetaucht, unter anderem mit den Holzkeilen, die das Rad in Position halten. Immer wieder hatte Kohl die Keile ersetzen müssen. Zudem ist das Gebäude an einigen Stellen undicht, auch das Fachwerk weist an etlichen Stellen Zeichen des Verfalls auf.



All das soll schon in den kommenden Jahren angegangen werden, blickt Krahn voraus. Er freut sich auch darüber, dass die 1,375 Millionen Euro nicht nur „die Hardware“, sondern auch „die Software“ begünstigt – sprich auch den Museumscharakter der Wassermühle fördert. Mit der Förderung sollen laut Lars Klingbeil investive Maßnahmen vorgenommen werden, um die Wassermühle als Kulturgut für die breite Öffentlichkeit zu erhalten. „Vor allem in unserer ländlichen Region ist es von großer Bedeutung, dass solche kulturellen Begegnungsstätten wie die Stuckenborsteler Wassermühle erhalten bleiben.“



In Stuckenborstel und in Sottrum ist man von der Bedeutung der Wassermühle überzeugt. Immerhin sei sie die letzte ihrer Art in der Region. „Es wäre fatal, die Mühle verfallen zu lassen, immerhin ist sie für den Ort von geschichtlicher Bedeutung – und demnach in der Prioritätenliste ganz oben“, betont Holger Bahrenburg. Das sieht auch Uwe Kohl so: „Die Wassermühle ist ein Aushängeschild, da muss etwas gemacht werden.“ Und damit möchte