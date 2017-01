Es geht mit Jürgen Meyer weiter

Schleeßel - Die Freiwillige Feuerwehr Schleeßel kann weiterhin auf die Erfahrung des Ortsbrandmeisters Jürgen Meyer zählen. Die aktiven Brandschützer bestätigten den 51-Jährigen, der bereits 18 Jahre als Ortsbrandmeister fungiert, für weitere sechs Jahre im Amt. Ihm zur Seite steht der vor zwei Jahren bestätigte Cord Hops. Zum Funkwart bestimmten die Mitglieder Thorsten Niederkrome.

Zu drei Einsätzen musste die Wehr im vergangenen Jahr ausrücken, wobei es sich zwei Mal um Hilfeleistungseinsätze – Baumbeseitigung nach Sturmschaden und Sicherung einer Unfallstelle – handelte. Der größte Einsatz stand im Juni an, als in ein reetgedecktes Wohnhaus in Sottrum ein Blitz eingeschlagen hatte. „Es waren alle umliegenden Wehren alarmiert worden, wir konnten vier Atemschutzgeräteträger und vier Einsatzkräfte stellen“, erinnerte sich Meyer. Insgesamt leisteten die Schleeßeler Brandschützer 1.396 Stunden und lagen damit 150 Stunden über dem Vorjahr.

Sehr erfreut zeigte sich der Ortsbrandmeister, dass das Durchschnittsalter bei den Mitgliedern gesunken ist. „Wir konnten mit Luca Crooy ein Mitglied aus der Jugendabteilung übernehmen, außerdem kam Miriam Laue zu uns“, so Jürgen Meyer. Auch die Versetzung von Heiko Kahrs in die Altersabteilung wirkte sich positiv auf das Durchschnittsalter aus, das jetzt 37 Jahre (Vorjahr 37,9) beträgt. Damit verfügt die Ortsfeuerwehr Schleeßel über 28 aktive Mitglieder.

Im Jahresbericht wurde auch der Brandschutztag erwähnt, den die Wehr zusammen mit dem Dörpsvereen ausgerichtet hatte. „Dort haben wir beispielsweise gezeigt, wie ein Fettbrand aussieht und wie dieser gelöscht werden kann“, sagt der Ortsbrandmeister.

Neben dem Bericht standen Ehrungen und Beförderungen im Mittelpunkt der Versammlung. Zwei besondere Auszeichnungen nahm der Abschnittsleiter Jürgen Runge vor, denn Heinz Meyer und Hans-Wilhelm Hops haben die Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Wehr bekommen. Sie sind quasi die Väter der heutigen Feuerwehr Schleeßel, denn ihre Söhne stehen dem Kommando vor. Für ein Vierteljahrhundert Mitgliedschaft erhielt Andreas Hops Urkunde und Anstecknadel.

Die anstehende Beförderung von Florian Laue zum Oberlöschmeister lag dann in den Händen von Gemeindebrandmeister Björn Becker. „Du hast es dir verdient“, lobte er das Engagement des neu gewählten Schleeßeler Gruppenführers.

ho