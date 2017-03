„Gegen die Schwellenangst“

Sottrum - Schon das Logo und der Name sind ganz der Ästhetik unterworfen. Denn die Galerie Gerlach, die Ende März in Sottrum eröffnet, ist keinesfalls nur ein Projekt der Namensgeberin Dörte Gerlach selbst, sondern auch von Karl Schmeichel. „Der Name ist eine reine Designfrage“, sagt sie. Die Buchstaben der Worte „Gerlach“ und „Galerie“ sind sorgsam übereinander gestapelt, das große G teilen sie sich. Ästhetik muss sein, schließlich ist das Paar Schöpfer der neuesten Galerie Sottrums.

Es hätte auch eine Werkstatt werden können, oder ein Abstellraum, doch die ehemalige Malerwerkstatt auf dem Hinterhof ihres Wohnhauses an der Lindenstraße 101 in Sottrum ist Gerlach und Schmeichel zu schick geworden für Pragmatismus. Schon seit Jahrzehnten beschäftigen sich die Steuerberaterin und der Zeichner mit Kunst, gehen regelmäßig zu Ausstellungen im Rotenburger Kunstturm oder in den Museen in Bremen, Hamburg oder noch weiter weg. „Es gibt kaum gute Kunst im ländlichen Raum“, sagt Gerlach. Da wollten sie gegensteuern und haben etwas Eigenes geschaffen.

Zwei Ausstellungen soll es in diesem Jahr geben. Langfristig planen Gerlach und Schmeichel mit drei oder vier. Mit der Zeit hat das seit 2005 in Sottrum lebende Paar einige Kontakte mit Künstlern aufgenommen und gepflegt. Einer von ihnen, der Bildhauer Mirsad Herenda, wird die Eröffnungsausstellung mit dem Titel „Stürmische Zeiten“ in der Galerie Gerlach bestreiten. Am Freitag, 31. März, beginnt um 19 Uhr die öffentliche Eröffnungsfeier. An den beiden folgenden Tagen, Samstag und Sonntag, ist die Galerie dann von 11 bis 18 Uhr geöffnet, danach nur noch nach Vereinbarung.

„Unsere Idee hat Substanz“

Herenda haben sie im Rotenburger Kunstturm kennengelernt. Der gebürtige Bosnier, der seine Werkstatt in Bremen hat, hat sich Skulpturen aus der Natur verschrieben – mannshohe Baumstämme, Weiden im Wind, Vögel, Springböcke. Bevorzugtes Arbeitsmaterial: Eisen, auch einige Bronzen gibt es. Der genaue Blick offenbart den Detailreichtum seiner Arbeiten.

Eine Galerie mitten auf dem platten Land, geht das überhaupt? „Herenda beispielsweise will bekannter werden“, sagt Gerlach, je mehr Orte er besucht, desto bekannter werde er auch. „Er hat aber auch gesehen, dass unsere Idee Substanz hat.“

„Wir haben nie über Luftschlösser gesprochen, sondern über die konkrete Umsetzung von Ideen“, so Schmeichel. Der Künstler, und das gelte auch für alle folgenden, wird an den Ausstellungstagen selbst anwesend sein und seine Arbeit erklären. „Jedes Werk hat seine eigene Geschichte, das ist ja das Spannende“, so Schmeichel. Er und Gerlach wollen den Besuchern auch ein bisschen die „Schwellenangst“ nehmen, und Neugierde wecken. „Wir wollen zeigen, was in der Kunst möglich ist.“

Von Matthias Röhrs