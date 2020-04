Gegen Raserei am Ortsschild

Anwohner der Kreisstraße in Horstedt wie Klaus Lüdemann (l.) wünschen sich eine Verschwenkung am Ortsausgang. Jürgen Schlobohm setzt sich dafür ein. Foto: Holsten-Körner

Horstedt - Von Antje Holsten-körner. Ende des Jahres soll die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Horstedt abgeschlossen sein. Im vierten und damit letzten Bauabschnitt ist am Ortseingang aus Richtung Taaken eine Verschwenkung vorgesehen. „Warum soll nur der in den Ort hereinfahrende Verkehr abgebremst werden, die aus Horstedt kommenden Fahrzeuge aber nicht?“, fragt Jürgen Schlobohm. Obwohl er selbst in der Ortsmitte wohnt, bewegt ihn das Thema, seit es im Gemeinderat zur Diskussion stand und er später von Anliegern um Hilfe gebeten wurde. Zwar ist die Gemeinde Horstedt bei dem Projekt nur „Beifahrerin“, denn Träger der Maßnahme ist der Landkreis, der die Kosten für Straße und die Straßenentwässerung übernimmt, doch zu Lasten der Gemeinde gehen Fußweg, Lampen, Bepflanzung und die Erweiterung der Entwässerung, die zusammen mit 600 000 Euro kalkuliert wurden.

„Ende 2018 stellte der Landkreis bei der Ratssitzung den geplanten Ausbau der K 201 vor“, erinnert sich Schlobohm, damals noch für die Wählergemeinschaft freier Bürger (WFB) im Rat aktiv. Zu dem Zeitpunkt war ihm allerdings noch nicht bekannt, dass nicht wenige Fahrer, die aus dem Ort heraus unterwegs sind, bereits vor dem Ortsschild deutlich beschleunigen. „Dies wurde mir erst bewusst, als mich Anlieger auf die Gefahr ansprachen“, so der 72-Jährige. Die Daten der Geschwindigkeitsmessanlage, die im Frühjahr 2017 dort aufgebaut war, würden diese Aussagen untermauern. „Aus der Messung ergibt sich, dass der hinausfahrende Verkehr um 73,65 Prozent die zulässige Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern überschritten hatte. Einige Fahrzeuge hatten sogar mehr als 90 Stundenkilometer auf dem Tacho“, weiß Schlobohm.

Er besuchte die Bürgerbeteiligung zum Projekt im Juli 2019 und bemängelte den lediglich einseitigen Fahrbahnteiler. „Ein Mitarbeiter des Landkreises antwortete, dass eine beidseitige Einengung nicht zulässig und es außerdem für Änderungen zu spät sei“, sagt Schlobohm und fragt sich: „Warum wird eine Bürgerbeteiligung abgehalten, wenn die berechtigten Wünsche der Anlieger kein Gehör finden?“ Außerdem hieß es, so Schlobohm, dass bei Änderungen die kompletten Zuschüsse für den vierten Bauabschnitt, die sich auf 100 000 bis 150 000 Euro belaufen sollen, zurückgezahlt werden müssten. Ein solcher Betrag wäre für den Haushalt der Gemeinde Horstedt nicht zu tragen.

Mit diesen Aussagen wollte sich der Horstedter aber nicht zufriedengeben. Die „Nichtzulässigkeit“ des Fahrbahnteilers in beide Richtungen widerlegte er durch ein Foto einer solchen Verkehrsberuhigung am Ortseingang von Grasberg. Außerdem besuchte Schlobohm den Landtagsabgeordneten Eike Holsten (CDU), der sich freute, dass der Ausbau der K 201 mit der Ortsdurchfahrt Horstedt nachträglich in das Jahresbauprogramm 2019 des Landes Niedersachsen aufgenommen wurde. Zu den Gesprächen, die der Landtagsabgeordnete im Anschluss führte, gehörte eine Nachfrage beim Kreisrat. Diese ergab, dass „anteilig der Strecke Zuschüsse verloren gingen, deren Höhe ohne konkreten Antrag nicht ohne Weiteres zu beziffern sind.“

Ganz ausgeschlossen scheint eine Änderung des Fahrbahnteilers allerdings nicht zu sein: Laut Landkreis sei dies Sache der Gemeinde und genehmigungspflichtig. „Die Fördermittel wurden entsprechend der genehmigten Ausführungsplanung beantragt. Änderungen an der genehmigten Planung sind nicht förderfähig. Kostenerhöhungen, die nicht durch Abweichungen zwischen den Einheitspreisen des geprüften Kostenanschlages und den im Wettbewerb erzielten Preisen entstanden sind, werden nicht anerkannt“, so der Landkreis weiter auf Nachfrage. Die Zuständigkeit für die Gewährung von Fördermitteln zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden liege bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Nicht förderfähig wären neben den grundsätzlich nicht förderfähigen Planungskosten, Kosten für erforderlichen Grunderwerb, erforderliche Beseitigung von Bäumen und die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sowie die eigentlichen Baukosten für die Verschwenkung, einschließlich Anpassung der Anschlüsse an die bisherige Planung.

Die entstehenden Zusatzkosten hält Schlobohm für überschaubar. „Nach meiner Berechnung wären es 12 000 bis 15 000 Euro“, hat der pensionierte Straßenbaumeister, ermittelt. Für den erforderlichen Grunderwerb bekam er bereits das mündliche „Ok“ vom Eigentümer. „Dass dabei zwei Linden gefällt werden müssten, ist nicht schön, aber für die Sicherheit der Bürger wert“, so Schlobohm. Er appelliert an den Gemeinderat, sich hinter den Antrag zu stellen, der von Anwohnern der Hauptstraße getragen wird. Horstedts Bürgermeister Michael Schröck (SPD) sieht die Umplanung kritisch. „Eine solche Maßnahme würde die Baumaßnahme deutlich verlängern.“ Dabei geht er von mindestens zwei Jahren aus. Außerdem müssten die Kosten, die von der Gemeinde bezahlt werden, bekannt sein. „Wenn es wirklich nur 12 000 Euro wären, sollte es kein Problem sein“, so Schröck. Er wird den Antrag bei der nächsten Gemeinderatssitzung, bei der auch der Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet werden soll, mit auf die Tagesordnung nehmen. „Es muss aber auch geklärt sein, ob die zeitliche Verlängerung der Baustelle gewollt ist“, betont der Bürgermeister.