Ping-Pong gegen Parkinson: Beim TV Sottrum ist das möglich

+ © Warnecke Unabhängig von den eigenen Fähigkeiten: Bei Ping-Pong-Parkinson hat jeder Spaß am Sport. © Warnecke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lars Warnecke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Parkinson ist unheilbar. Doch es gibt Wege, die Symptome zu reduzieren. Einer davon ist, Tischtennis zu spielen. Ein entsprechendes Angebot macht der TV Sottrum.

Sottrum – Entschlossen umgreift Alfred Wätjen den Tischtennisschläger. Der Mittsechziger wirkt etwas wackelig, visiert sein Ziel aber fest an: Die gegenüberliegende Seite der Tischtennisplatte, auf der ihm der kleine Ball vielleicht gleich zum Sieg verhelfen könnte. Wobei: Ums gegenseitige Ausspielen geht es in der Freundschaftsgruppe beim TV Sottrum, in der Wätjen aktiv ist, nicht. Denn auf Leistungstischtennis ist hier niemand aus. Ziel ist es vielmehr, gemeinsam zu versuchen, den Ball im Spiel zu halten.

Wie der Langwedeler sind noch acht andere Freizeitsportler in der Kleinturnhalle am Sottrumer Bullenworth zusammengekommen. Was für alle zählt, ist der Spaß. Spaß an der Bewegung, Spaß an der Begegnung und ja: Auch der Klönschnack kommt nicht zu kurz. Ein Teil derer, die an den Platten den Schläger schwingen, lebt ohne gesundheitliche Einschränkungen, die meisten aber spielen gemeinsam gegen einen Feind: ihre Parkinsonkrankheit.

Parkinson: „Entweder man verzweifelt oder man kämpft“

„Wenn man so eine Diagnose vom Arzt bekommt, hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man verzweifelt oder man kämpft. Ich habe mich fürs Kämpfen entschieden“, sagt Alfred Wätjen. Eine Möglichkeit, genau: Tischtennis spielen. Doch wie kann der Sport bei einer Krankheit helfen, bei der Nervenzellen im Gehirn geschädigt werden? Viele Symptome der Krankheit wie Muskelzittern, Starre oder Bewegungsarmut lassen sich gut mit Medikamenten behandeln, weiß Übungsleiter Klaus Lüßen (69), der selbst einen Parkinson-Erkrankten in seiner Familie hat.

Doch stoppen ließe sich die Krankheit bislang nicht. „Genau deshalb ist es ja auch so wichtig, das Fortschreiten zu verlangsamen – dabei soll das Tischtennis-Spielen helfen, wie übrigens auch das Tanzen.“ Immerhin erforderten beide Ausdauer, Konzentration und Reaktionsschnelligkeit, das den Symptomen der Krankheit entgegenwirke. Und auch das Gemeinschaftserlebnis beim Spielen in der Gruppe tue den Betroffenen gut. „Wir haben eine wirklich tolle Gemeinschaft – und mit Klaus einen sehr guten Übungsleiter“, schwärmt Wätjen und spricht damit wohle allen aus dem Herzen.

Bundesweit gibt es 170 “Ping-Pong-Parkinson“-Stützpunkte

Was viele nicht wissen: Der TV Sottrum ist einer von bundesweit aktuell rund 170 „Ping-Pong-Parkinson“-Stützpunkten, die unter dem Dach des gleichnamigen Vereins organisiert sind. In der Region ist er weit und breit sogar der einzige Standort. Die Initiative möchte die rund 400.000 hierzulande von Parkinson-Betroffenen von den Sofas – und der häufigen Isolation – wegbringen, hinein in die Sporthallen und damit unter Menschen.

Vor gut einem Jahr war es Michael Itzen, Leiter der Tischtennis-Abteilung beim Sottrumer Turnverein, der den Stein ins Rollen gebracht hatte. Lüßen, der 40 Jahre lang auch Trainer der Jugendsparte war, erinnert sich: „Gemeinsam haben wir mal bei einer Stützpunkt-Gruppe in Ostfriesland hospitiert, um zu gucken, ob sich das nicht auch bei uns umsetzen lässt.“ Der Plan: Aus einer schon bestehenden Hobbygruppe, die Lüßen betreute, sollten sich gezielt auch Parkinson-Erkrankte dazugesellen.

Acht an Parkinson Erkrankte machen mit - und einige andere auch

Und das Vorhaben ging tatsächlich auf, ganz unbürokratisch: Seit September treffen sich die Spieler nun schon immer dienstagabends für jeweils eineinhalb Stunden am Bullenworth, darunter kommen einige auch extra aus dem Nachbarkreis Verden angereist, einer sogar aus Bremen. „Meistens haben wir hier zwölf Leute, darunter aktuell acht ,Parkis‘“, berichtet der 69-Jährige. Letztere sind sich größtenteils nicht unbekannt.

Die Erkrankten pflegen auch außerhalb der Übungsstunden einen regen Austausch, kennen sich aus einer gemeinsamen Selbsthilfegruppe mit Sitz in Rotenburg. Man merkt: Das relativ neue Angebot des Vereins erfreut sich wirklich guten Zuspruchs. „Es war genau die richtige Entscheidung, diesen Stützpunkt bei uns einzuführen“, ist der unter seinen Schützlingen beliebte Übungsleiter überzeugt.