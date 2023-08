Hellwege bekommt zwei Mobilfunktürme – nur das wird wohl noch etwas dauern

Von: Lars Warnecke

Teilen

Kein Anschluss: Beim Mobilfunknetz ist Hellwege noch immer ein weißer Fleck. © Warnecje

Die Ortschaft Hellwege ist bislang ein weißer Fleck auf der Mobilfunk-Landkarte. Dies soll sich ändern: Zwei Funkmasten sollen in Betrieb genommen werden. Zu wann, ist allerdings noch die große Frage. Dabei hat die Gemeinde schon vor einem Jahr den Bauantrag gestellt.

Hellwege – Es ist wahrlich ein leidiges Thema, mit dem sich die knapp mehr als 1 000 Einwohner herumschlagen müssen: In Hellwege lässt der Mobilfunk-Empfang nach wie vor doch sehr zu wünschen übrig. Wenig verwunderlich, ist die Gemeinde bislang doch ein weißer Fleck auf der Mobilfunk-Landkarte. Mit etwas Glück kann es so passieren, dass das Smartphone beim Netzempfang auch schon mal zwei Balken anzeigt – wenn den überhaupt Empfang besteht. Abhilfe könnte ein Mobilfunkmast leisten, der zugegebenermaßen zwar keinen Schönheitspreis erhalten, der Ortschaft immerhin aber ein konstant gutes Netz bescheren würde. Ein sogenanntes 4G-Mobilfunknetz. Das fehlte bisher.

Tatsache ist: Ein bis zu 53 Meter hoher Turm, der das leistet, er soll für Hellwege kommen – und zwar im Doppelpakt. Und auch auf die beiden Standorte, einer in westlicher, einer in östlicher Ortsrandlage – beide Positionen trennen 3,2 Kilometer Luftlinie, hat die Politik sich schon verständigen können. Doch obwohl das Vorhaben vom Gemeinderat schon 2021 angeschoben worden war – über guten Handyempfang verfügen die Hellweger bis heute noch nicht.

Die Grafik zeigt die Standorte, auf denen die Funkmasten errichtet werden sollen. © Privat

Entsprechend wachse unter den Bürgern auch langsam die Ungeduld, weiß Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) zu berichten. „Immer wieder werde ich gefragt, was denn nun mit den Funkmasten sei – dabei kann ich nur antworten, dass ich es schlicht und einfach nicht weiß.“ Viele Bürger würden davon ausgehen, dass die Gemeinde die Kolosse errichten würde – „das tut sie auch, aber sie wird von der Firma Novec beauftragt, die im kompletten Bundesgebiet solche Türme baut – und die hat den Hut auf.“ So bliebe der Kommune lediglich die Möglichkeit, Anfragen zum Sachstand zu stellen, Einfluss nehmen auf die weitere Entwicklung könne sie indes nicht.

Was feststeht: Obwohl der Bauantrag schon vor einem Jahr bei der zuständigen Behörde vorgelegt worden war, lässt die Genehmigung für die beiden Funkturm-Standorte noch immer auf sich warten. Und das habe dem Bürgermeister zufolge Gründe: „Die Erstellung des landschaftspflegerischen Begleitplans hat sich doch sehr aufwendig gestaltet – dieses Thema soll aber in Kürze erledigt sein.“

Einen Schritt voraus: Bei Ahausen wird derzeit schon ein Mast in die Höhe gezogen. © Warnecke, Lars

Doch selbst wenn die Genehmigung vorliegt – ein verlässliches Signal für den Bau sei das noch nicht. „Die Masten werden nämlich erst denn errichtet, wenn feststeht, dass sie von Mobilfunkanbietern als Mieter auch zur Nutzung betrieben werden“, klärt Harling auf. Bislang habe nur ein einziger Anbieter diesbezüglich Interesse bekundet – es dürften aber wohl noch mehr werden. Denn: „Die Masten werden erst dann richtig beworben, wenn auch die Baugenehmigung vorliegt.“ So werde das Prozedere wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, vermutet der SPD-Mann. Und wenn am Ende niemand ein Ansinnen haben sollte, die Türme zu nutzen? „Dann werden die auch nicht gebaut“, zeichnet der Bürgermeister ein Worst-Case-Szenario, das er natürlich nicht eingetreten wissen will. Denn auch Harling findet: „In der heutigen Zeit ist es schon sehr traurig, dass man kein Netz hat.“

Wie lange so ein Verfahren dauern kann, zeigt ein Blick in die Nachbargemeinde Ahausen. Dort hat es bis zum Bau eines Funkturmes ganze viereinhalb Jahre gedauert. Aktuell sind Bauarbeiter damit beschäftigt, den Koloss an der Kreisstraße 205 kurz vor dem Ahauser Ortseingang hochzuziehen. Wolfgang Harling meint auch anhand dieses Beispiels, die Erwartungen nicht zu hoch zuhalten. „Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.“