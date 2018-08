Märchengruppe des TV Sottrum probt „Piraten in der Rumpelkammer“

Sottrum - Fleißig arbeiten die Mitglieder vom Märchentheater des TV Sottrum bereits seit April an der Realisierung der Bühne und Kostüme für ihr neues Stück. In diesem Jahr wird das Abenteuer „Piraten in der Rumpelkammer“ aus der Feder von Christina Stenger aufgeführt. Fünf Mal ist das Stück Anfang September im Sottrumer Gemeindehaus der St.-Georg-Kirche zu sehen.

Das Märchen richtet sich an Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Und die müssen mit ran, denn alleine bestreiten die Darsteller von „Piraten in der Rumpelkammer“ das Theaterstück nicht. „Die Zuschauer werden Teil der Mannschaft und helfen aktiv mit, die Geschichte zu einem guten Ende zu bringen. Und wer als Pirat verkleidet zur Aufführung kommt, erhält süßes Piratengold als Heuer“, erklärt Regisseurin Maren Bischoff.

Zum Inhalt: Kapitän Smudge (Eva Dörk) und Kuddel (Andrea Kruse) staunen nicht schlecht, als sie sich plötzlich ohne Schiff, ohne Meer, ohne Mannschaft und vor allem ganz ohne ihr Abenteuer in einer staubigen Rumpelkammer wiederfinden. Da stellen sich erst einmal zwei Fragen: Wie sind sie dort gelandet? Und wo kommen sie da wieder heraus?

In ihrer Not rufen sie die Sturmhexe Stormia (Kathrin Schlohen) herbei, und die kann ihnen zumindest einen klaren Hinweis geben. Sie sind aus dem Manuskript ihrer eigenen Geschichte gefallen – und diese Geschichte hat noch kein Ende. Da hilft nur eins: Die Autorin Sabine Ritter (Jenny Müller), die die Geschichte begonnen hat, muss das Abenteuer zu Ende bringen. Wie das geschehen wird und welche Rolle Hausmeister Mutzke (Andreas Taube), das Seeungeheuer (Robert Werner) und die Zuschauer dabei spielen, lässt die Märchengruppe bis zur Premiere offen.

Vorverkauf startet

Diese ist am Freitag, 7. September, ab 17 Uhr, weitere Aufführungen sind am 8. und 9. September jeweils von 14 und 16.30 Uhr an im Gemeindehaus zu sehen. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei Drogerie Stöver in Sottrum. Sie kosten fünf Euro pro Stück.

Das Bühnenbild haben Irja Salzmann und Maren Bischoff entworfen und das gesamte Team hat es mit Unterstützung Sottrumer Unternehmer umgesetzt. Die Maske übernimmt Jessika Blaszkiewicz, selbstständige Friseurmeisterin aus Sottrum. Abgerundet wird das Outfit durch die Nähkünste von Irja Salzmann. Bei Textaussetzern steht in diesem Jahr Sandra Holsten allzeit bereit. Technisch mit Sound und Licht wird das Team tatkräftig von Kristian Buthmann unterstützt. Für Fotos und das Filmen unterstützen Andre und Silke Behling das Team. Die Plakate wurden von Robert Werner, bekannt als Toonmix, liebevoll kreiert. In den Pausen verkaufen die Teamer und Konfirmanden Getränke, Kuchen und Schnittchen. Der Erlös aus dem Verkauf ist für die Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde bestimmt.

Ebenfalls in der Pause findet auch die allseits beliebte Autogrammstunde statt, in der die kleinen Zuschauer sich Autogramme auf dem Plakat der Aufführung von den jungen Schauspielern holen können. „Viele dieser Plakate finden im Anschluss ihren Weg an die Wände der Kinderzimmer und sind noch lange eine schöne Erinnerung an den Theaterbesuch beim Märchentheater des TV Sottrum“, erklärt Bischoff abschließend.

mro