Auflieger falsch angekoppelt: Gefahrgut-Lkw auf Rasthof beschädigt

Sottrum - Eine Gedankenlosigkeit hat einem Lastwagenfahrer am Mittwochabend den Abend verhagelt - und beinahe einen Gefahrgut-Unfall ausgelöst.

In einer Meldung der Polizei heißt es, durch eine fehlerhafte technische Handhabung an einem Gefahrgut-Sattelzug ist am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee ein hoher Sachschaden entstanden.

Ein 58-jähriger Fahrzeugführer hatte demnach bei dem mit flüssigem Sauerstoff befüllten Sattelzug die Strom- und Druckluftverbindungen entfernt und die Sattelkupplung gelöst. Damit wollte er einen Fahrzeugtausch mit einem Kollegen vorbereiten.

Da die Übernahme, anders als geplant, erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden sollte, schloss er die Leitungen wieder an. Der Lkw-Fahrer versäumte es jedoch, die Sattelkupplung wieder zu arretieren. Als er mit seinem Sattelzug anfuhr, rutschte der Auflieger von der Sattelplatte und bohrte sich mit den Sattelstützen in den Asphalt. Weil sich die gesamte Ladung nun im vorderen Bereich des Aufliegers befand, war es dem Fahrer laut Polizeiangaben nicht mehr möglich, die Sattelstützen hochzukurbeln.

Dank der Unterstützung der Feuerwehr Sottrum konnte der Sattelauflieger durch Druckluftkissen und Hydraulikstempel an der Sattelplatte entlastet und wieder aufgesattelt werden. Gegen 22 Uhr setzte der 58-Jährige seine Fahrt fort.

An dem Auflieger ist die Tankhülle eingedrückt worden. Den Schaden an dem Tankfahrzeug und an der Straße schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Verletzt wurde bei dem unglücklichen Vorfall niemand. Gefahrgut ist nicht freigesetzt worden, heißt es abschließend.

kom