Ganz im Sinne Martin Luthers

Sottrum - Unter dem Geläut der Glocken erklangen die ersten Klarinettentöne des Vorspiels zu der Kantate „Meinen Jesum lass ich nicht“ (BWV 124) von Johann Sebastian Bach.

Kraftvoll setzte dann der Wümme-Wieste-Chor unter der Leitung von Kantor Johannes Kaußler mit dem ersten Choral ein, die klaren Töne drangen bis in den letzten Winkel der Kirche und genauso in die Herzen der Zuhörer. Das Konzert bildete den Auftakt einer Reihe in der Sottrumer St.-Georg-Kirche zum Lutherjahr 2017.

Es ist nicht überliefert, ob Bach, der 140 Jahre nach Martin Luthers Tod geboren wurde, Luthers Worte über die Kraft und den Segen der Musik kannte, nämlich dass „die Musik, gleich nach den Worten Gottes, der höchste Schatz auf Erden“ ist. Aber es ist offensichtlich, dass er in Luthers Sinn seine Musik zum Lobe Gottes einsetzte.

Bis heute unterstützt die geistliche Musik der Bachkantaten und -oratorien den christlichen Glauben. Johannes Kaußler hat diesen Gedanken der Bachschen Musik in dem Kantaten-Zyklus „Wachet auf“ im Lutherjahr aufgenommen und ihn mit dem ersten Konzert unter dem Titel „In Gottes Herz“ mit dem Projektorchester, dem Wümme-Wieste-Chor und den Solisten Kerstin Dietl (Sopran), Christine Artisi (Alt), Christian Volkmann (Tenor) und Friedo Henken (Bass) eröffnet. Weitere Kantaten werden im September mit „Es ist dir gesagt, Mensch“ und im Dezember mit „Sehet, welch eine Liebe“ folgen.

Bach dringt in die Herzen der Zuhörer

Dieses erste Konzert beinhaltete neben der ersten Kantate „Meinen Jesum lass ich nicht“ (BWV 124), die weiteren Kantaten „Ich hab in Gottes Herz und Sinn“ (BWV 92) und „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (BWV 1), die von Chor und Orchester, sowie Johannes Kaußler am Cembalo und dem meisterhaft gespielten Orgelpositiv, eindrucksvoll interpretiert wurden.

Die dunklen Töne von Cello und Bass begleiteten die Rezitative von Tenor und Bass, Pizzicati der Streicher und warme Klarinettentöne unterstrichen die Arien des Soprans und untermalten als harmonischer Gegenpol die Stimmen der Solisten. Eindrucksvoll setzt Bach die Hörner bei dem Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ ein und dringt damit bis in die Herzen der Zuhörer.

Seit dem 18. Jahrhundert hat diese Musik nichts an Kraft verloren, und Kaußlers Liebe und Enthusiasmus für sie war in jedem Ton, den er Chor und Orchester entlockte, zu spüren. Seine Begeisterung übertrug sich auf Sänger und Musiker, und man spürte, dass er diese Musik nicht nur liebt, sondern auch lebt.

In dem Text des alles umfassenden Schlusschorals „Wie bin ich doch so herzlich froh, dass mein Schatz ist das A und O, der Anfang und das Ende“ wird die Liebe zu Gott, wie auch in den Texten aller anderen Lieder und Arien, mit einfachen, für alle verständlichen Worten und weltlichen Begriffen erfahrbar gemacht. Bach setzt damit das um, was Luthers Mission war, nämlich das Wort Gottes allen Menschen, auch denen, die zu seiner Zeit des Lesens und Schreibens nicht mächtig waren, zugänglich zu machen.

Wer das Konzert im Gespräch aufarbeiten möchte, für den gibt es heute ab 20 Uhr die Möglichkeit dazu: Nach dem ersten Teil der Kantaten-Trilogie bieten Pastor Dietmar Meyer, Thomas Demele und Johannes Kaußler in der St.-Georg-Kirche wieder eine Gesprächsrunde und Nachbetrachtung in der Kirche an.

hs