Beim Thema „Sottrum 2030“ geht es weiter nur sehr langsam voran

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Wohnen, einkaufen und mehr. Es gibt so einiges, was die Sottrumer Politik beachten muss, wenn sie über die Zukunft nachdenkt. Die Planungen für ein nachhaltiges Konzept „Sottrum 2030“ sind im Groben angelaufen. Es geht darum , zukünftigen Entscheidungen Struktur zu verleihen. Wie sollen die Sottrumer in Zukunft leben?

Die Antwort darauf fällt bisher zuweilen kleinteilig aus. Zwei gute Beispiele kamen Anfang vergangener Woche beim Bau-, Planungs- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates auf den Tisch. Und insbesondere die Grünen-Fraktion, an dem Abend vertreten durch Lühr Klee, wurde nicht müde zu betonen, dass es so nicht weitergehen kann. Schon Anfang des laufenden Jahres haben sich die Grünen öffentlich über das Fehlen eines Konzepts beschwert.

Wer sich ein bisschen mit Ortsplanung beschäftigt, kommt um einen politischen Akt selten herum: Das Aufstellen oder das Ändern des Bebauungsplans, der sogenannte B-Plan. Der regelt, was und – grob gesagt – wie auf einer bestimmten Fläche gebaut werden darf, gelten aber in der Regel nur für vergleichsweise kleine Flächen – gerade in der Sottrumer Mitte.

Edeka Bientzle will sich zum Beispiel um 600 Quadratmeter Verkaufsfläche auf 1700 vergrößern. Die alte Stadtvilla auf dem nördlichen Nachbargrundstück soll dafür abgerissen werden. Beides zusammen fällt lediglich unter einem B-Plan. Andere Flächen in der Umgebung bleiben von der notwendigen Änderung unberührt. Ob das mit einem zukünftigen Plan „Sottrum 2030“ überhaupt konform geht, ist formal gesehen irrelevant. Das gesamte Drumherum an der Großen Straße unterliegt keiner Weiterentwicklung.

Über neue Mietshäuser an der Bergstraße muss noch geredet werden

An der Bergstraße möchte unterdessen ein Privatinvestor zwei größere Mietshäuser bauen. An sich kein Problem. Was aber schwierig ist, ist, dass die Bauten auf den hinteren Teil des Grundstücks sollen. Der B-Plan muss wieder für eine kleine Fläche aufgestellt werden. Doch während beide Tagesordnungspunkte zumindest den Fachausschuss passierten, war sich später der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss gar nicht mehr so sicher. Er verwies die beiden Mietshäuser auf eine spätere Sitzung. Die Grünen haben wohl doch zum Nachdenken angeregt.

Lühr Klee in der Sitzung davor: „Ich bin dafür, dass wir privaten Investoren das Bauen ermöglichen, aber als Gemeinde müssen wir uns grundsätzlich Gedanken übers Bauen machen.“ Stichwort „Sottrum 2030“. Die FDP hatte schon im öffentlichen Fachausschuss angeregt, den Antrag zurück in die Fraktionen zur Beratung zu schicken.

Es sind Einzelfallentscheidungen an sich, die hier bemängelt werden. Dass das besser geht, wissen mittlerweile alle im Rat. „Ich bin froh, dass da mittlerweile eine Dynamik entstanden ist“, sagt Klee. Die ersten Schritte in Sachen „Sottrum 2030“ sind gemacht, aber bevor sie wirklich sichtbar werden, steht noch einiges an Zeit, Diskussionen und Papierkram an. Und Planer müssen auch noch beauftragt werden.

Wie ein derartiges Konzept zumindest vom Wirtschaftlichen her aussehen kann, hat vor einigen Jahren die Gemeinde Scheeßel gezeigt. Mit einem Einzelhandelskonzept inklusive Bürgerbefragung hat man einen Ist-Zustand der Läden und Märkte im Ort erstellt und überlegt, wie viele Quadratmeter Verkaufsfläche der Ort noch verträgt – und wo. Ob die Idee von der Beeke auch an der Wieste vorstellbar ist, darüber muss die Lokalpolitik befinden. Will man den großen Wurf, wird ein Einzelhandelskonzept aber allein nicht ausreichen.

Einen kleinen Wurf haben die Grünen unterdessen in Sachen „Sottrum 20130“ auch geschafft. Sowohl Verwaltungs- als auch Planungsausschuss haben ihren Antrag befürwortet, dass sich die Gemeinde hinsichtlich der zu erwartenden, steigenden Anzahl von Mietwohnungen dafür einsetzt, dass zumindest einige davon für Geringverdienende bezahlbar bleiben. Für alles andere wird man vor allem aber noch eines brauchen: Zeit.