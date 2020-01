Freundin zieht Aussage vor Gericht zurück

Sottrum/Verden – Nicht ohne Folgen dürfte die Aussage am Montag für die Freundin eines der drei Angeklagten in dem Verdener Landgerichtsprozess um einen schweren Raub in Sottrum bleiben. Sie trat als Alibi-Zeugin für den 27 Jahre alten Ottersberger auf. Laut einer Polizeibeamtin hatte sie ihn jedoch bei einer früheren Vernehmung unter Tränen auf dem Foto einer Überwachungskamera wiedererkannt.

Nachdem der Angeklagte ins Visier der Ermittler geraten war, soll er seine Freundin als Alibizeugin benannt haben. Er sei am 29. August 2018 bei ihr gewesen, während der Leiter und eine Mitarbeiterin des Sottrumer Edeka-Marktes auf dem Weg zur Einzahlung von Einnahmen in Höhe von rund 16.200 Euro bei der örtlichen Volksbank von zwei Tätern überfallen worden waren. Einer der Täter soll der 27-Jährige gewesen sein und sein Auto den drei Angeklagten als Fluchtwagen gedient haben.

Einem Mitarbeiter der Volksbank, der sich mit Autos bestens auskennt, war der Wagen kurz vor der Tat aufgefallen. Er konnte der Polizei auf Anhieb das Modell, Farbe und sogar das Baujahr nennen. Geachtet hatte der Autoliebhaber jedoch nicht auf das Kennzeichen. Aufgrund seiner Beschreibung entdeckten zeitnah zwei Beamte der Autobahnpolizei ein entsprechendes Fahrzeug in Stuckenborstel. Es war der Wagen des heute 27-Jährigen.

Die Motorhaube war nach deren Aussage noch warm. „Dafür hatte er keine Erklärung“, berichtete eine Polizeibeamtin aus der späteren Aussage des Angeklagten. Schließlich habe er damals behauptet, den Wagen dort nachts abgestellt zu haben. Seine Freundin könne dies bestätigen, weil sie ihn abgeholt habe. „Höflich, aber einsilbig“, so die Polizistin, habe die junge Frau dies bestätigt und dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt bei ihr gewesen sei. „Ohne jede Emotion. Es wirkte wie einstudiert. Sodass ich das Gefühl hatte, sie sagt nicht die Wahrheit.“ Die Zeugin habe immer wieder dieselbe Formulierung benutzt. „Als hätte sie sich einen Satz vorgenommen, um den immer zu wiederholen.“

Nach der abschließenden Auswertung von Funkzellendaten habe man die Freundin nochmals vernommen. Sie sei damit konfrontiert worden, dass das Handy ihres Freundes nicht in der Funkzelle ihrer Wohnanschrift, sondern des Tatortes eingeloggt gewesen sei. „Dann hat sie gesagt: Sie haben Recht. Ich habe gelogen. Er hat mich darum gebeten“, berichtete die Polizeibeamtin.

Dann habe man der Zeugin die Bilder der Überwachungskamera gezeigt. „Da ist sie in Tränen ausgebrochen, hat sich die Hand vor den Mund geschlagen und gesagt: Das ist er. Der in der dunklen Kleidung. Ganz eindeutig“, schilderte die Beamtin. „Das war eine Reaktion, die war authentisch. So reagiert jemand, der seinen Partner auf so einem Video wieder erkennt.“

Später bei der Ermittlungsrichterin sei die Zeugin, wie am Montag in der Verhandlung, zu ihrer Ursprungsaussage zurückgekehrt. Die belastende Aussage erklärte sie damit, dass durch die Polizei Druck auf sie ausgeübt worden sei. Zu befürchten hat sie nun ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage. Der Prozess wird unabhängig davon am Montag fortgesetzt.

Zum Prozessauftakt am 22. Januar hatte einer der mutmaßlichen Täter ein Geständnis wiederholt.

wb