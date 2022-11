Frau und Kleinkind bei Unfall nahe Rotenburg verletzt

Von: Fabian Raddatz

Laut Polizei kam der Audi von der Straße ab und kollidierte mit zwei Bäumen. © Polizei Rotenburg

Bei einem Verkehrsunfall nahe der A1 bei Sottrum wurden am Montagnachmittag, 21. November 2022, eine 56-jährige Autofahrerin und ein Kleinkind verletzt.

Sottrum – Eine 56-jährige Audi-Fahrerin und ein einjähriges Kleinkind wurden am Montagnachmittag, 21. November 2022, verletzt, als beide auf der K 201 zwischen Sottrum und der Brücke über die A1 von der Straße abkamen, und seitlich gegen zwei Bäume prallten. Das berichtet die Polizei in Rotenburg in einer Mitteilung.

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer, der kleine Junge leicht verletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 12.000 Euro.

Frau und Kleinkind bei Unfall nahe Rotenburg verletzt:

