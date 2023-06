Frau stirbt beim Baden in Hassendorf

Von: Marvin Köhnken

Teilen

In Hassendorf ist eine Frau beim Baden gestorben. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa/Illustration

Eine Frau ist beim Baden im Badesee des „Campingplatzes Stürberg“ in Hassendorf gestorben.

Hassendorf – Eine 86-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag beim Baden im Badesee des „Campingplatzes Stürberg“ an der Straße „An der Tonkuhle“ gestorben. Das berichtet Polizeisprecher Heiner van der Werp in einer Mitteilung am Mittwochvormittag.

Demnach hatten Zeugen die Seniorin am Dienstag gegen 17 Uhr leblos im Wasser entdeckt. Obwohl die Ersthelfer die Frau sofort aus dem See geholt hätten und eine Reanimation einleiteten, habe ein etwas später eintreffender Notarzt nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen können, so der Sprecher der Polizei.

Polizei ermittelt nach Tod im Badesee – bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Beamten der Polizei leiteten eine Todesursachenermittlung ein. Dabei sehen sie bislang keine Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden hindeuten, schreibt van der Werp am Mittwochvormittag abschließend.