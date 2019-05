Die Frau im Fokus

Ahausen – Ein ganz besonderes kulturelles Ereignis verspricht der Kulturhof Ahausen am Sonntag, 12. Mai. Ab 16 Uhr gestalten die Sopranistin Melanie Maennl und der Pianist Florian Ludwig gemeinsam ein Konzert zum Muttertag. Im Mittelpunkt stehen der Liederzyklus „Frauenliebe und -leben“ von Robert Schumann und Lieder von Richard Strauss, heißt es vom Kulturhof. Schumanns Zyklus zähle zu den bewegendsten Werken der Romantik. Hier werde eine Liebesgeschichte ausnahmsweise einmal aus weiblicher Perspektive erzählt.

In acht Gedichten spannt der Dichter Adalbert Chamisso einen großen Lebensbogen: Eine junge Frau ergibt sich zunächst in selbstvergessenes Verliebtsein. Als ihre Gefühle erwidert werden, schwelgt sie im Glücksrausch von Verlobung, Ehe, Mutterschaft, der erst durch den frühen Tod des geliebten Mannes jäh beendet wird. „Aus heutiger Sicht der Frauenemanzipation mag eine solche auf Ehemann und Kind reduzierte Lebenserfüllung überholt beziehungsweise als männliches Wunschdenken erscheinen. Doch die Schilderung schwärmerisch hingebungsvoller Liebe brachte Schumanns Liedern im 19. Jahrhundert große Beliebtheit ein, und ein Lied wie Er, der Herrlichste von allen, erlangte fast volksliedhafte Popularität“, so der Kulturhof weiter. Ergänzt wird das Programm durch verschiedene bekannte Operettenarien von Komponisten wie Franz Lehár und Carl Millöcker.

Die Sopranistin Melanie Maennl erhielt ihre Gesangsausbildung an der renommierten Hochschule für Musik, dem Mozarteum in Salzburg, und beendete das Studium dort 2001 mit dem Großen Operndiplom. In den letzten Jahren bildet sich die Sängerin bei Natalie Usselmann-Kock in Ahausen fort. Von 2002 bis 2006 war Melanie Maennl als jugendlich-dramatischer Sopran am Stadttheater in Bremerhaven engagiert und debütierte dort als Elisabetta di Valois in Verdis Don Carlo.

In der Spielzeit 2011/12 gelang der Sopranistin sehr erfolgreich der Einstieg ins Hochdramatische Sopranfach als Brünnhilde im Ring an einem Abend von Wagner/Loriot am Theater Hagen. Mit der Partie der Isolde in Wagners Tristan und Isolde begeisterte die Sängerin in der Spielzeit 2013/14 Publikum und Presse gleichermaßen bei ihrem Debut am Staatstheater Oldenburg.

+ Am Klavier: Florian Ludwig

Ihr Klavierpartner Florian Ludwig studierte Liedbegleitung und Dirigieren an der Hochschule für Musik in München und war nach einer klassischen Kapellmeisterkarriere von 2008 bis 2017 Generalmusikdirektor am Theater Hagen. 2015 wurde er als Professor für Orchesterleitung an die Hochschule für Musik in Detmold berufen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.