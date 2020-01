Roman Ebener: „Fragwürdige Deals gibt es sehr oft“

Interview über Lobbyismus in der Lokalpolitik

+ Roman Ebener spricht morgen in Sottrum über Lobbyismus im Bundestag. Diesen gibt es auch in der Lokalpolitik. Nur sei das den Beteiligten oftmals gar nicht bewusst.

Sottrum – Wer glaubt, dass Lobbyismus nur in der großen Politik eine Rolle spielt, der irrt. Auch auf kommunaler Ebene versuchen Akteure, ihre Interessen in den Stadt- und Gemeinderäten durchzusetzen. Dass dies schon an der Grenze zum Lobbyismus ist, sei vielen gar nicht bewusst, sagt Roman Ebener. Er ist der Hamburger Büroleiter des Onlineportals www.abgeordnetenwatch.de, das insbesondere die Bundespolitik in Bezug auf Lobbyismus in den Fokus nimmt. Am Sonntag ist er Gastredner beim Neujahrsempfang der Sottrumer Grünen (11 Uhr, Gasthaus Röhrs) und berichtet über diese Arbeit. Im Interview erklärt er, warum Lobbyismus in der Kleinstadt anders funktioniert als in Berlin und ab wann er tatsächlich zum Problem wird.