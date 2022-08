Fortschritte im Hassendorfer „Spatzennest“

Von: Nina Baucke

Auch die Fenster sind bereits im „Spatzennest“ eingebaut. © -

Es geht voran, wenn auch mit Verspätung: Der Krippenneubau am Hassendorfer „Spatzennest“ macht Fortschritte. Eröffnung soll am 1. November sein.

Hassendorf – Rund um das Gebäude ist der Boden noch gelb vom Bausand, der Weg zum Eingang führt über ein Sperrholzbrett. Aber die Mauern sind verklinkert, das Dach gedeckt und die Fenster installiert. „Es geht auf das Finale zu“, sagt Klaus Dreyer. Der Bürgermeister der Gemeinde Hassendorf steht vor dem Anbau der Kindertagesstätte „Spatzennest“, der künftig die neue Krippengruppe beherbergen soll.

Es ist das finanziell größte Projekt seit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses vor Jahrzehnten, dass die Gemeinde aktuell zu stemmen hat.

Im Februar stand der Rohbau, „da waren wir auch alle der Meinung, dass wir zum 1. Oktober fertig sind. Auch die Handwerker waren optimistisch“, erinnert sich Dreyer. Dann allerdings verzögerte sich die Vergabe der Möblierung, wie auch die Bestellung. Jetzt sollen die Möbel erst Ende Oktober eintreffen. „Das bedeutet, dass wir erst am 1. November beginnen können.“ Um denjenigen, die einen Platz bereits ab dem 1. Oktober benötigen zu helfen, „findet sich sicher noch eine Lösung“, ist Dreyer zuversichtlich. „Die Eltern brauchen ja schließlich auch eine Planungssicherheit.“

Klaus Dreyer im Flur des Anbaus am Spatzennest: Er ist von der modernen Architektur überzeugt. © Baucke

15 Krippenplätze sollen die neuen Räume künftig bieten, elf Anmeldungen liegen der Gemeinde bereits vor. „Wir werden uns allerdings mit den Gebühren beschäftigen müssen – wenn wir dann die nackten Zahlen haben“, kündigt der Bürgermeister an.

Trotz der Zeitverzögerung ist er zufrieden mit dem Fortschritt, den das Projekt macht. Links vom Eingang wird das Gebäude eine kleine Küche beherbergen, direkt gegenüber ist der große Gruppen- mit einem angeschlossenen Ruheraum für die Kinder. Während das Gestänge für die Decke bereits installiert ist, fehlen noch die Platten. Dafür sind so noch die ummantelten Rohre sichtbar, die zur Ent- und Belüftungsanlage gehören. „So etwas gehört zwar schon länger zu solchen Bauten dazu, aber jetzt sind zum Beispiel auch Partikelfilter dabei“, erklärt Dreyer. Eine Reihe von Fenstern zieht sich über die komplette Längsseite des neuen Gruppenraumes, sie zeigen hinaus in Richtung des Eichenhains hinter dem „Spatzennest“. „Das ist hier der Nachteil, dass es durch die Bäume etwas dunkel ist. Aber auf der anderen Seite: Im Sommer ist es hier drin angenehm kühl“, so Dreyer.

Einen Raum weiter sind die Sanitäranlagen für die Krippenkinder, inklusive einer ebenerdigen Dusche in einer abgerundeten Ecke des Raumes. Rechts direkt neben dem Eingang wiederum hat das Büro der Krippenleitung seinen Platz.

In der Mitte zieht sich ein langer Flur durch, der durch die sehr hohe, schräge Decke sehr luftig wirkt. „Ich bin überzeugt davon, dass wir sehr modern gebaut haben“, sagt Dreyer. „Und das wir damit die Wünsche der Eltern und der Gemeinde auch erfüllen.“

Insgesamt etwa 1,65 Millionen Euro kostet das Projekt, gut 300 000 Euro mehr, als zuvor geplant. „Und ich hoffe, dabei bleibt es auch“, sagt Dreyer. Vor allem gestiegene Materialkosten und Arbeitslöhne hatten der ursprünglich geplanten Zielsumme zugesetzt, zudem hatte es Verzögerungen beim Baugenehmigungsverfahren für die Regenwasserentsorgung gegeben. „Von daher bin ich froh, dass wir schon vor Monaten angefangen haben und dem jetzt so entgegensehen können.“ In den Kosten enthalten sind allerdings nicht nur das, was für den Neubau angefallen ist, sondern auch die Arbeiten am Bestandsbau. Dort sind zum Teil Dachflächenfenster ausgetauscht worden, auch eine neue Heizung ist installiert. „Das sind Arbeiten, die wir dort ohnehin geplant hatten und die sich nun mit dem Neubau verbinden ließen. Jetzt haben wir da erst mal zehn bis 20 Jahre Ruhe.“ Er ist froh, dass sich die Gemeinde für eine Erweiterung der alten Schule ausgesprochen hat – und nicht für einen Komplett-Neubau in der Feldmark. „Das ergibt hier alles in der Ortsmitte, neben dem Gemeindebüro und dem Dorfgemeinschaftshaus schon Sinn“, sagt Dreyer. Er ist dabei vor allem den Erzieherinnen dankbar, die in den vergangenen Monaten die baustellenbedingten Umstände mit getragen hatten: „Dank ihnen ist der Betrieb reibungslos weitergelaufen.“

Aktuell stehen die Malerfahrzeuge vor der Tür des „Spatzennestes“, in dieser Woche geht es zudem mit den Außenanlagen los. Dann wird auch Stück für Stück der gelbe Bausand verschwinden.