Pastor Theodor Adam verlässt Sottrum: Er folgt dem Ruf Gottes

Sottrum - Von Matthias Daus. In den drei Jahren seiner Amtszeit in der Sottrumer Kirchengemeinde stand Pastor Theodor Adam durch sein Leben und Wirken für eine offene Weltanschauung. Sein beruflicher Werdegang führt ihn nun weiter, fort aus Sottrum. Anlass für seine Gemeinde, ihn gebührend zu verabschieden.

Das Puddingbuffet war so imposant, wie es angekündigt wurde. Beinahe aus allen Nähten platzte das Gemeindehaus in Sottrum, als sich die Gäste, Freunde und Wegbegleiter von Theodor Adam einfanden, um dem jungen Pastoren noch einmal persönlich Lebewohl zu sagen. Dass er nach Sottrum gekommen sei, bezeichnete Adam als Ruf Gottes und er räumte ein, vorher noch nie etwas von dieser Gemeinde gehört zu haben. Nun kenne er nicht nur Sottrum, sondern auch die Orte drumherum. Und vor allem seien ihm nun auch viele Menschen vertraut, die dort leben, betonte er.

Dass er die Gemeinde nun nach drei Jahre wieder verlässt, sei ebenfalls der Ruf Gottes gewesen und jener Weg, der ihm bestimmt sei, um im Rahmen seiner Arbeit auf eine andere Ebene zu gelangen. Die Zeit im Wieste-Ort beschreibt er als unglaublich intensiv und von einem großen Miteinander geprägt. „Ich war sofort mittendrin und fühlte mich unfassbar schnell als ein Teil der Gemeinde“, sagte Adam, den an diesem Tag eigentlich alle nur Theo nannten.

Wie groß die Akzeptanz und Wertschätzung ihm gegenüber ist, zeigte sich mehr als deutlich in all den vielen Geschenken, Umarmungen sowie warmen und persönlichen Worten, die an ihn gerichtet wurden. Allen voran sein Pastorenkollege und Nachbar Dietmar Meyer, der im vorangegangenen Abschiedsgottesdienst sichtlich bewegt einige sehr rührende Worte sprach: „Einen besseren Kollegen, mit dem ich lieber zusammengearbeitet hätte, könnte ich mir nicht wünschen - es wird sehr schwer, diese Lücke zu schließen.“

Aber trotz des eigentlich wehmütigen Anlasses, blitzte immer auch wieder eine gute Portion Humor bei sämtlichen Rednern auf. Ein Beleg dafür, welche Freude und Fröhlichkeit mit der Person Theo Adam verbunden ist. Auch hier hatte Dietmar Meyer ein paar Anekdoten parat, die er während seiner Ansprache in der Kirche zum Besten gab. Die Geschichte mit der Schwimmeinlage bei einer Taufveranstaltung an der Hassendorfer Tonkuhle sorgte ebenso für Schmunzeln, wie auch die vermeintliche Erweckung eines Meerschweinchens durch Klavierklänge.

Auch eine gewisse Höhenangst, die es Pastor Adam sehr erschwerte, von der Kanzel zu predigen, wurde von Meyer thematisiert. Eine vermeintliche Schwäche, in der Dietmar Meyer die ganz große Stärke seines scheidenden Kollegen sah. „Du hast in den Schwachen immer etwas Starkes gesehen und die Schwäche in eine Stärke verwandelt“, stellte er bewundernd fest. „Dietmar und ich sind eigentlich sehr unterschiedlich“, entgegnete Pastor Adam. „Er ist zum Beispiel groß, ich bin klein, er ist Sportler und ich ein Schreibtischtäter. Da bleibt eigentlich nur radikale Trennung oder radikaler Dialog.“ Man habe aber sofort gewusst, dass es im Dialog enden würde - und so seien aus Kollegen auch Brüder geworden, die im gleichen Auftrag unterwegs seien.

Seine Zeit in Sottrum, so Adam, habe ihn weitaus mehr geprägt, als er es erwartet habe. „Ihren Glauben zu spüren und begleiten zu dürfen, aber auch Ihre Zweifel zu erleben, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit“, sagte er in seiner Predigt, die er, allen Widrigkeiten zum Trotz, von der Kanzel hielt.