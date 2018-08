Junge-Union-Bundesvorsitzender Ziemiak besucht Horstedter Milchviehbetrieb

Horstedt - Von Matthias Röhrs. Was macht ein Bundespolitiker, wenn er auf einer Sommertour Niedersachsen kennenlernen will? Klar, er fährt aufs Land, trifft sich mit Bauern, um mehr über ihre Arbeit zu lernen. Paul Ziemiak hat das gemacht. Zusammen mit den beiden CDU-Landtagsabgeordneten Eike Holsten und Marco Mohrmann hat der Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Jungen Union (JU) am Montag einen Milchviehbetrieb in Horstedt besucht. Neben Gesprächen ging es dabei vor allem um gute Bilder.

Fast schon überschwänglich ist der 32-Jährige, als er um die Stallecke kommend den Hof der Familie Dannigkeit betritt. Ortstermin in Horstedt, anschließend geht es nach Diepholz, am Abend wartet man in Osnabrück auf den JU-Bundesvorsitzenden. Hamburg und Kiel waren die Stationen zuvor. Da ging es um maritime Themen, jetzt ist die Landwirtschaft dran. Ob man starten könne, fragt Eike Holsten. Nein, der Fotograf ist noch nicht da.

Holsten will ihm an diesem Vormittag einen durchschnittlichen Bauernhof zeigen. Landwirtschaft, wie sie nun mal ist. Ziemiak wird bei Kaffee und Keksen erzählen, dass er natürlich schon auf einigen Höfen gewesen ist. Schließlich komme er ursprünglich aus dem Sauerland. Doch die Arbeit im Stall und auf dem Feld ist ihm eher fremd. „Ich bin kein Landwirtschaftsexperte“, sagt der Abgeordnete für die Städte Bochum und Herne – ein Mann aus dem Ruhrpott. Für Agrarpolitik müsse man sich jeden Tag damit beschäftigen. Das tue er aber nicht, umso wichtiger sei es, sich direkt vor Ort zu informieren und Gelerntes weiterzutragen.

+ Die Gastgeber: Holger, Anika und Werner Dannigkeit (v.l.). © Röhrs

Der Fotograf ist mittlerweile angekommen. Nach einer kurzen Einführung und einigen kleinen Seitenhieben auf den Koalitionspartner in Berlin und Hannover – die SPD – geht es los. Man ist ja unter sich. Wie es nun mal ist auf dem Land, man kennt sich, duzt sich, auch Ziemiak passt sich schnell den Gepflogenheiten an.

Der JU-Chef weiß auch, wie man sich in Szene setzt. Fast in jedem Stall versucht er, mit den Kühen sozusagen Kontakt aufzunehmen. Er füttert sie mit der Hand, lässt Kälber an seinen Fingern saugen, streichelt Schnauzen und posiert am Weidegatter, während Gastgeber Holger Dannigkeit, seine Frau Anika und Vater Werner ihm über die Arbeit und Probleme als Landwirt erzählen: Die Öffentlichkeitsarbeit der Verbände müsse besser sein, der Wolf mache Sorgen, die digitale Infrastruktur müsse ausgebaut werden, weil moderne Landwirtschaft immer mehr auf das Internet angewiesen ist. Es sei schwierig, Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Das Futter ist durch die lange Dürre der vergangenen Monate knapp geworden. Man brauche jetzt kein Geld, sondern Futter. Zwischendurch darf Ziemiak im Beisein von Holger Dannigkeit mit dem großen Trecker über die Wiese fahren. Das habe er noch nie gemacht, sagt der JU-Chef hinterher. Besonders die Technik, die mittlerweile in den Maschinen steckt, sei beeindruckend. Das Bild mit dem John Deere teilt auch Rotenburgs CDU-Chef Holsten ein paar Stunden später via Facebook.

+ Der Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, nutzt den Besuch in Horstedt auch, um für Fotos zu posieren. © Röhrs

Er und Mohrmann haben den Hof gut ausgesucht. Trotz langer Arbeitszeit, die Landwirte immer noch haben, geht Familie Dannigkeit auf jedes Thema ausführlich ein. Der Betrieb ist nicht zu klein und nicht zu groß. „Ganz durchschnittlich“, sagt Holger Dannigkeit. Den Hof, die etwas mehr als 100 Hektar Land und rund 140 Kühe bewirtschaftet die Familie bis auf einen Mitarbeiter alleine. Holger Dannigkeit führt den Hof mittlerweile in der fünften Generation.

„Wir sprechen zu wenig darüber, wie Landwirtschaft aussieht“, greift Ziemiak das beim Ortstermin Erfahrene auf. Mittlerweile hat man es sich im Garten gemütlich gemacht und lässt den Vormittag ausklingen. Es wirkt, als hätte er das Thema Digitalisierung auf dem Lande bislang unterschätzt. Man dürfe sich beim Ausbau auf dem Lande nicht mehr an Einwohnerzahlen orientieren, sondern an der Fläche. „Es darf nicht dem Zufall überlassen sein, wo der Hof steht. Sonst geht hier alles unter.“