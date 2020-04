Feuerwehr bekommt Flächenbrand in Hellwege schnell in Griff

Schneller Löschangriff

+ © Feuerwehr/Martin Andert Bei dem Flächenbrand in Hellwege sind 2.500 Quadratmeter Vegetation in Mitleidenschaft gezogen worden. © Feuerwehr/Martin Andert

In Hellwege (Landkreis Rotenburg) ist am Montag ein Flächenbrand ausgebrochen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten an und löschten die Flammen.