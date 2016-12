Das Signal ist positiv

Finanzausschuss plant Geld für Mensa am Sottrumer Gymnasium ein

Zum Schuljahr 2017/18 wird am Gymnasium Sottrum der Ganztag eingerichtet. Dafür muss eine Mensa gebaut werden.

Sottrum - Von Inken Quebe. Wenn zum kommenden Schuljahr am Gymnasium Sottrum ein offenes Ganztagsangebot eingerichtet wird, muss auch die Mittagsverpflegung der Schüler gesichert sein. Dafür ist eine Mensa in Planung. Zumindest teilweise will die der Landkreis bezahlen. Dieses Signal hat es aus dem Finanzausschuss schon gegeben.

Erst einmal hat der Finanzausschuss des Landkreises nur eine Verpflichtungsermächtigung für den Haushalt 2017 festgelegt, sodass das 500.000 im Jahr 2018 für die Mensa in Sottrum bereitgestellt werden können, trotzdem: „Es ist ein politisches Signal, dass der Landkreis das Vorhaben unterstützt“, sagt Klaus Rinck, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag. Kosten könnte die Mensa zwar womöglich das Doppelte, da aber sowohl Samtgemeinde als auch der Landkreis Schulträger sind, müssen sich die Beteiligten noch über die Details einig werden.

Begeistert von dieser ersten Entscheidung zeigt sich Schulleiter Ferdinand Pals. Er freue sich „ungemein“, dass ein zweijähriger Diskussions-und Arbeitsprozess über die Einrichtung der Ganztagsschule nun eine positive Rückmeldung erhält. Es habe auch innerhalb der Schule massive Debatten gegeben, für welche Ganztagsform man sich entscheidet. Am Ende hatten sich Eltern, Schüler und Lehrer für ein offenes Konzept ausgesprochen. „Es soll keine Verpflichtung, sondern ein Angebot sein“, betont Pals. Das beinhalte auch die Mittagsverpflegung.

Bis aber eine Mensa steht, kann es noch dauern. Dem Schulleiter ist aber wichtig, alles gut zu durchdenken. „Ich träume nicht davon, dass wir hier im Sommer 2017 eine Mensa stehen haben“, sagt er. Ihm sei wichtiger, dass es vernünftig und mit Zeit diskutiert und geplant wird: „Die Mensa soll für viele Jahre und Jahrzehnte stehen.“ Er ist darüber hinaus der Meinung, dass sich die Räumlichkeiten nicht nur für „90 Minuten Mittagessen“, sondern auch für Mehrzweckaspekte – zum Beispiel als Lernzentrum – eignen. Außerdem müsse noch bedacht werden, dass mit der Rückkehr zu G9 auch der Bedarf an Klassenräumen steigt. Pals: „Es ist wichtig, dass wir alle Leute mit ins Boot holen und abwägen, welche Möglichkeiten es gibt, damit alles aus einem Guss ist.“

Noch aber ist die Entscheidung von Seiten der Landesschulbehörde, die über die Einrichtung des Ganztags befindet, nicht durch. Pals: „Bis Ende Januar soll der Genehmigungsprozess beendet sein.“